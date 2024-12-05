Марк Эйдельштейн: биография, знаменитые роли и сравнение с Тимоти Шаламе

Детство Марка Эйдельштейна и выбор профессии

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Марк Эйдельштейн родился 18 февраля 2002 года в Нижнем Новгороде. Со раннего детства мальчик интересовался актерской профессией, а в школьные годы куда больше учебы его интересовали занятия в Нижегородском театральном училище, где его мама работала педагогом по сценической речи. В сравнении с увлекательным миром театра школьные уроки казались Марку невероятно скучными.

«Ближе к восьмому классу я стал прогуливать школу и бегать в театральное училище. Я и так не семи пядей во лбу, а тут стало еще хуже. Когда мама запретила ходить в училище, я залезал туда через окно. Умолял педагогов не выдавать меня», – рассказывал он журналистам.

В старших классах Марк регулярно участвовал в конкурсах чтецов, а в 16 лет выиграл региональный отборочный тур конкурса «Живая классика» и в числе финалистов поехал в международный лагерь «Артек». Там на него обратил внимание декан актерского факультета ГИТИСа Тарас Белоусов и посоветовал поступать в театральное училище. Марк последовал совету и после окончания школы без особого труда стал студентом Школы-студии МХАТ.

Искусство художественной декламации, кстати, помогало Марку и в личной жизни: «Мне нравились стихи. Я так клеил девчонок – стихами. В конфетно-букетный период я читал стихи, а потом переходил к прозе. Это уже говорило о серьезности намерений. У Джерома Сэлинджера в „Над пропастью во ржи” есть отрывок, который начинается так: „Если уж хотите знать правду, так я девственник”. Девчонки были в восторге. На вступительных во МХАТ я читал этот же отрывок».

Первые роли Марка Эйдельштейна

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Еще во время учебы в школе-студии МХАТ Марк начал активно пробовать себя в кино и к 20 годам наработал довольно солидное актерское портфолио. Начинал с небольших ролей – в сериале «Сама дура», драмеди «Первый снег» и короткометражной новелле «Я не боюсь» (вошедшей в киноальманах «Шестнадцать+»). Затем сыграл главную роль в драматическом сериале «Смычок». Здесь Марку, кстати, пригодились навыки игры на скрипке, которые он получил за несколько лет обучения в музыкальной школе.

Прорывом в карьере молодого актера стала главная роль в полнометражном фильме «Страна Саша», который вышел в 2022 году и был показан на Берлинском кинофестивале. Картина получила хвалебные отзывы критиков. В том же 2022 году Марк снялся в сериале «Монастырь», в 2023 году – в фильме «Праведник». А в 2024-м на экран вышел первый блокбастер с участием молодого актера – фантастический фильм «Сто лет тому вперед» по мотивам повести Кира Булычева, где Эйдельштейн сыграл одного из главных героев – Колю Герасимова.

После выхода фильма Марк в буквальном смысле «проснулся знаменитым». Сам актер в одном из интервью рассказывал: «Мы уже в процессе съемок чувствовали, что создаем что-то уникальное. Но до премьеры главным была работа. Мы вставали в 6 утра и ложились в 12 ночи, иногда всю ночь учили текст. Это было сложно физически и морально, но результат того стоил. Этот фильм пока единственный, в котором меня не режет, как я сыграл».

Русский Тимоти Шаламе: Эйдельштейн и фильм «Анора»

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Между тем сразу после окончания съемок «Сто лет тому вперед» карьера Марка Эйдельштейна заложила неожиданный крутой вираж: ему предложили попробоваться на главную роль в голливудском драматическо-комедийном фильме «Анора». Марк должен был сыграть Ивана, богатого наследника русских олигархов, который приезжает в Америку, влюбляется в стриптизершу и женится на ней.

Для первоначального знакомства Эйдельштейна попросили записать небольшое видео и отправить режиссеру. Когда режиссер получил видео, он потерял дар речи: молодой актер отыгрывал реплики, сидя спиной к камере полностью обнаженным. Сам Эйдельштейн объяснил свою «выходку» следующим образом: «Я рассуждал так: Иван богат, у него должна быть богатая одежда. Но у меня не было на это денег, поэтому я подумал: „Хорошо, я просто пойду голышом”». Режиссер был так впечатлен этой самопрезентацией, что сразу утвердил Марка на роль.

Премьера «Аноры» состоялась 21 мая 2024 года на Каннском кинофестивале в рамках основной программы, была с восторгом принята зрителями, а компетентное жюри в итоге вручило картине главный приз – Золотую пальмовую ветвь. Так двадцатидвухлетний Марк Эйдельштейн стал знаменитостью мирового масштаба. Журналисты нескольких зарубежных изданий, не сговариваясь, окрестили его «русским Тимоти Шаламе».

Чего ждать от Марка Эйдельштейна в ближайшем будущем

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Марк Эйдельштейн проявляет невероятную работоспособность. В 2024 году, кроме «Аноры» и «Сто лет тому вперед», вышли четыре проекта с его участием: «Чистые», «Фарма», «Жар-птица» и «Надо снимать фильмы о любви». В перспективе ближайших пары лет мы сможем увидеть Марка как минимум в семи фильмах и сериалах: «Витринный экземпляр», «Теория большой лжи», «Краш», «Ганди молчал по субботам», «Космос засыпает», «Жар», а также в российско-германской драме «Наступит лето» и фильме-сказке «Буратино», где молодой актер сыграет… пуделя Артемона.

Несмотря на популярность и востребованность, Марк Эйдельштейн не собирается почивать на лаврах и стремится брать новые высоты актерского мастерства: «Я всегда стараюсь смотреть на себя на экране, потому что это тоже процесс обучения, который, в отличие от института, никогда не заканчивается. Ты смотришь, анализируешь свои ошибки, пытаешься их в дальнейшем не допускать… Всегда надо мечтать, пробовать, тянуться настолько высоко, насколько можешь».

Интересно, что восходящая кинозвезда не ограничивается только актерской деятельностью. В 2023 году Марк выступил в роли режиссера и соавтора сценария короткометражки «Надеждозаписывающая студия». На одном из популярных киносайтов этот фильм заслужил оценку «7 из 10» от более чем 2000 пользователей. Возможно, имя Марка Эйдельштейна через некоторое время войдет и в список востребованных российских режиссеров.