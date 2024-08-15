Марина Федункив беременна: биография звезды Comedy Woman, путь к успеху и личному счастью

В материале РИАМО рассказываем о Марине Федункив, ее карьере и о том, что известно о ее беременности.

15 августа СМИ стало известно, что 52-летняя Марина Федункив беременна. Звезда Comedy Woman станет матерью впервые. О долгом пути Марины Федункив к счастью и ее нынешнем положении, читайте в материале РИАМО.

Детство, учеба и профессии Марины Федункив

Фото - © кинопоиск.ру

Марина Федункив свой творческий путь начала с КВН – с 1998 года играла на сцене и писала сценарии для студенческих юмористических проектов. Широкую известность звезда получила благодаря роли мамы в сериале «Реальные пацаны», ну а большинство зрителей знают Марину, как резидента шоу Comedy Woman.

Путь к успеху в творческой профессии у Марины Федункив был непростой. Родилась девочка в Перми в семье валторниста и технолога пищевого производства. Все свое детство и юность Марина провела на Украине, где ее воспитанием занимались бабушка и дедушка.

Взрослые были обеспокоены будущим девочки и старались растить ее серьезной и вдумчивой, чтобы она сделала правильный выбор в жизни. Но характер Марины совсем не соответствовал образу серьезной девочки – она была непоседой, постоянно что-то напевала, изображала. Ей нравилось все, что связано со сценическим искусством. Став старше Марина занималась в местном клубе, где вместе с ребятами участвовала в спектаклях и представлениях.

Это увлечение было не тем, о чем мечтали ее родители, но несмотря на протесты, девушка не сдавалась. Марина уехала в Пермь и поступила на режиссерский факультет, но проучилась там всего до середины второго курса. У нее был очень сложный, конфликтный характер, девушка постоянно выясняла отношения с педагогами и за это была отчислена. Но в вуз она вернулась позже, поступив уже на актерский факультет.

В Перми Федункив успела поработать проводницей на железной дороге, массовиком-затейником на теплоходе, ночным воспитателем в детском доме, продавцом на рынке, прачкой в Театре юного зрителя, сортировщицей на овощной базе, заведующей клубом при Пермской фармацевтической академии. А уже после окончания института начала играть в КВН.

С чего началась юмористическая карьера Марины Федункив

Фото - © кинопоиск.ру

Карьера Марины Федункив буквально «шла в гору». Она не сидела без работы, работала в шоу «Даешь, молодежь!», «Все по-нашему» и «Валера TV». А в 2010 году прославилась ролью мамы Коляна в сериале «Реальные пацаны».

По признанию Марины, вжиться в образ ей помогла собственная свекровь. И мама Коляна получилась очень убедительной даже несмотря на совсем небольшую разницу в возрасте актеров. Федункив повторяла словечки своей свекрови, переняла интонацию и мимику. Марина даже надевала ее платья и пользовалась какой-нибудь вещью из гардероба матери мужа. И это оказалось вполне действенным – Марина стала очень популярной, а самые запоминающиеся фразы стали достоянием публики, которая с удовольствием повторяла их в реальной жизни.

В 2011 году Федункив снялась в одном из выпусков юмористического шоу Comedy Woman, а с 2013 года стала резидентом. Снималась в фильмах: «Время собирать», «Выпускной», «Деффчонки», «Война полов», «Бабушка легкого поведения», «Фитнес», «Реальные пацаны против зомби», «СашаТаня».

Актриса успешно существует в своем амплуа, хотя, по ее признанию, мечтает о драматической роли. Ее образы яркие, запоминающиеся, очень любимые зрителями, которым нравится ее юмор.

Три брака Марины Федункив и поиски личного счастья

Фото - © кинопоиск.ру

В карьере Марина Федункив состоялась и стала успешной и популярной актрисой. А вот личная жизнь звезды складывалась не совсем удачно. Она 12 лет прожила с однокурсником Сергеем Щелчковым. Его карьера не сложилась, что, видимо, и привело к разногласиям и в конечном итоге к расставанию пары. Марина объясняла расставание изменением жизненных приоритетов каждого из них.

Второго мужа Марина встретила на дороге – она торопилась на собственный день рождения и вместо такси поймала автомобиль, за рулем которого был ее избранник – Михаил. Он был предпринимателем и вместе они прожили 13 лет. Этот брак оказался еще более травматичным во всех смыслах – супруг оказался наркоманом и избивал Марину. Она стыдилась этого и долго тянула мужа на себе, несмотря на то, что он ломал ей ноги и воровал деньги. В итоге, испугавшись за свою жизнь, Федункив ушла от Михаила.

После всего пережитого звезда не рассчитывала найти настоящего мужчину. Но в июле 2021 года она тайно вышла замуж за итальянца Стефано Маджи, который младше актрисы на 13 лет. Этот брак многие ставили вод сомнение, плодили слухи о сексуальной ориентации мужа звезды, считали, что он просто ее использует. Но пара выглядит счастливой и в настоящий момент ожидает ребенка.

Беременность 52-летней Марины Федункив

Фото - © РИА Новости

Марина Федункив мечтала о детях и в какой-то момент, по ее собственному признанию, задумалась о том, чтобы ребенка усыновить. Но встреча со Стефано дала надежду на собственную беременность. И это свершилось. Сразу несколько источников сообщили в СМИ, что 52-летняя актриса ждет ребенка.

Публикуются кадры со съемок нового шоу ТНТ «Первые на деревне», где ведущая Федункив носит просторные платья и не особо скрывает свое положение. Организаторы окружили звезду заботой, она не принимает участия в экстремальных съемках, где есть опасность для здоровья беременной женщины, а члены съемочной группы признаются, что за Мариной ходит целая свита, которая выполняет все ее желания.