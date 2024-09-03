Мальчик-Ванга Саша Сулин: кто это и что он предсказал для России и мира

В материале РИАМО – о маленьком российскомпровидце, который завирусился в интернете, и его предсказаниях.

Кто такой Саша Сулин

12-летний Саша Сулин стал известен через соцсети,там у юного предсказателя немало поклонников. За точные прогнозы он даже получил прозвище «мальчик-Ванга» по аналогии с известной болгарской предсказательницей, которая также лишилась зрения.

Саша родился раньше времени с помощью кесарева сечения на семимесячном сроке, с диагнозом ДЦП. Через несколько дней у малыша случился инсульт, отслоилась сетчатка, и мальчик ослеп. За первые два года жизни ребенок перенес почти 40 операций – мать пыталась восстановить ему зрение.

Сам же мальчик, по его словам, не страдает от своей слепоты. Он говорит, что людей «подлавливают» на красивые картинки, однако за ними скрываются очень плохие вещи.

Саша Сулин живет с мамой и отчимом. Елена Сулина ранее работала психологом, специализировалась на юридической психологии. Сейчас же она считает себя ченнелером (об этом ниже) и энергетом, увлекается эзотерикой.

У Саши также есть младший брат Вильям.

Что такое ченнелинг

Фото - © Unsplash.com

Это процесс, благодаря которому Саша связывается с «космосом» и получает ответы на свои вопросы. Это сродни трансу, только разница в том, что при трансе ты ответы «слышишь», а при ченнелинге эти ответы приходят тебе в голову в виде мыслей.

Остается только правильно «настроиться» на конкретного человека или явление и «считать» то, что тебе нужно.

Как и когда Саша Сулин начал предсказывать будущее

Саша начал предсказывать довольно рано. Когда ему было 10 месяцев, он не мог держать голову, и мама думала, что мальчик будет прикован к постели всю жизнь. Однако случилось чудо – в полтора года он стал уверенно ходить и даже разговаривать короткими предложениями. Когда ему исполнилось 11 лет, он попросил родителей завести ему социальные сети, чтобы он мог делиться информацией, которую он «считывает» из космоса.

В мае этого года на его аккаунт было подписано очень много людей – 427 тысяч подписчиков, однако вскоре его страницу взломали.

Какие предсказания Саши сбылись

Фото - © Unsplash.com

Родители Саши Сулина говорят, что мальчик зачастую говорит какими-то метафорами, которые потом удивительным образом сбываются. Но поначалу совсем не понятно, о чем он говорит и почему. Так было, например, с пандемией коронавируса. Мальчик начал постоянно говорить про Китай, о том,что лучше туда не ездить: «Я никогда не поеду в Китай! Столько людей, столько людей... Всем будут делать уколы!».

Предсказал Саша и кончину одного из соседей по деревне, а на его похоронах стал перечислять имена родственников, которых никогда не знал.

Предсказал Саша и появление на свет своего младшего брата Вильяма. Когда ему было 9 лет, он сказал матери, что она беременна.

Критика предсказаний Саши Сулина

К Саше часто обращаются через социальные сети, и обнаруживаются люди, которые подтверждают его предсказания и сообщают о том, что все сказанное мальчиком сбылось. Однако есть и те, кто обвиняет его в обмане, по их мнению, ничего из его слов не произошло.

Мать, впрочем, оправдывает Сашу и говорит о том, что при обращении к ее сыну стоит правильно формулировать свой вопрос. Например, если поставить вопрос «поможет ли лекарство», то Саша четко ответит, а вот если спросить его «поправлюсь ли я в ближайшее время», то мальчик ответить четко не сможет, ведь у человека есть воля и все зависит от его собственных действий.

Однажды Сашу начали хейтить в социальных сетях и обвинять в обмане. Дело в том, что он утверждал, что никаких природных катаклизмов в России в ближайшее время не случится и можно быть спокойными. Однако летом 2024 года были затоплены несколько населенных пунктов в стране. Однако мальчик не растерялся и объяснил свой «промах» тем, что все-таки эти затопления – следствие деятельности самого человека, и природа тут ни при чем.

Многие называют Сашу шарлатаном, поскольку считают, что мальчик просто «играет» в провидца, он выдумывает пророчества, а мама это подхватывает, быстро публикует в интернете и тем самым создает ажиотаж вокруг семьи.

Что предсказал Саша Сулин для России и мира

Фото - © РИА Новости

По словам юного провидца, Россия перешла в «период больших перемен», и в ближайшие пять лет она завершит все военные конфликты и вернет былое могущество.

«Это будет в этом году. И в этот день очень много всего произойдет. Во-первых,у них какая-то истерика будет на Украине. Я слышал,что сейчас там звонки сейчас подслушивают некоторые. У них будет какая-то истерика по поводу этих… Там шпиончики у них какие-то работают, сидят. И у них там какая-то истерика будет, и все аппараты у них там сломаются, все уйдут оттуда. Что-то там произойдет. Но при этом с обычными людьми ничего не будет. Это будет касаться этих, которые подслушивают. А в Москве в этот момент будет какое-то очень сильное, будет что-то похожее на лунострал, полнолуние», – говорил Саша.

Также Саша предвидит победу Дональда Трампа на выборах в США. Именно этот факт ослабит Украину и СВО довольно скоро завершится. В ноябре или декабре 2024 года, по словам мальчика, конфликт будет разрешен.

В середине сентября 2024 года в течение шести дней людей планеты ждут дни несчастья.

«В сентябре будет четыре или шесть дней несчастья. Это означает, что в середине будет пять-шесть дней,когда ни у кого ничего не будет получаться. Все будут хмурые ходить, ну не прям все — многие. Настроение будет, повсеместная порча настроения. Не везде, но в некоторых странах. И это будет длиться шесть дней. А потом это закончится, и как раз октябрь начнется», — сказал Саша Сулин.