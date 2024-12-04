Максим Концов: офицер отряда спецназ «Тайфун» вызвал огонь на себя

Оставил учебу ради службы

Максим Концов родился в Улан-Удэ в 1988 году. Он был очень способным и эрудированным, успехов достигал и в спорте, и в учебе, выступал на сцене, играл на аккордеоне и школу окончил с серебряной медалью. Ему пророчили большое будущее в программировании, и поступил молодой человек в Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления на факультет программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем.

До третьего курса Максим получал повышенную стипендию, и в вузе статный, красивый парень был заметным, выделялся эрудированностью и талантами. Но диплом он так и не получил – не окончив вуз, Концов решил пойти служить. Родным сказал, что это только на год, а получилось, что он подписал контракт и с 2011 года начал свою службу в Хабаровске в отряде специального назначения «Тайфун» Восточного регионального командования Внутренних войск МВД.

Максим Концов очень быстро освоился, сдал экзамены и стал спецназовцем. Его успехи и в Росгвардии лишний раз подтверждают, что талантливый человек талантлив во всем. В должности командира взвода оперативного назначения Концов участвовал в контртеррористических операциях, за что был награжден. В 2020 году он получил звание лейтенанта и был назначен начальником разведки штаба.

Бессмертный подвиг

24 февраля отряд под командованием лейтенанта Максима Концова был задействован в начавшейся в этот день специальной военной операции российских Вооруженных сил по защите Донецкой и Луганской Народных Республик. А 24 марта наш герой в составе разведгруппы направился на ликвидацию отряда диверсантов.

Враг занял несколько домов. Две группы российских бойцов решили заходить с флангов, а сам Максим со своим отрядом первым вошел в дом. Героя встретила автоматная очередь, но раненый Концов смог ликвидировать врага, гранатометчика и занять оборону на первом этаже. Он продолжал руководить маневром по окружению диверсантов, несмотря на ранения.

Максим Концов вызвал огонь врага на себя, до последнего грамотно руководил действиями бойцов, в результате чего был уничтожен склад боеприпасов противника, несколько украинских националистов взяты в плен, предотвращены жертвы среди мирных жителей. Сам герой погиб в сражении, но ушел победителем.

Он уже не узнал, что у него родился сын, которого назвали Максимом. Краповый берет, о котором он мечтал, герою вручили уже посмертно. Имя Максима Концова присвоено школе в Улан-Удэ, в его честь названа улица в новом районе города. Он навечно зачислен в списки личного состава отдельного батальона оперативного назначения, его подвиг вписан в историю войск национальной гвардии. За мужество, отвагу и самоотверженность Максиму посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

По материалам портала «Герои спецоперации»