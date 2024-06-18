Кто такая 18-летняя возлюбленная Григорий Лепса и женится ли певец в третий раз

Буквально на днях певец Григорий Лепс представил публике свою возлюбленную, которую назвал невестой. Девушке 18 лет, и она младше двух старших дочерей музыканта. Но очевидно, что пару это не смущает, а ухаживания Лепса восхищают своим размахом.

Лепс женится в третий раз — состоится ли свадьба

Фото - © РИА Новости

Григорий Лепс был женат дважды. Первый брак со Светланой Дубинской быстро распался, его не смогло спасти даже рождение дочери Инги. Это был союз молодых и бескомпромиссных людей. Светлана после развода замуж не вышла и жизнь посвятила дочери и работе. Со старшей дочерью Лепс долгое время не общался, но в конечном итоге помог ей с образованием, и у девушки неплохие отношения со сводными братьями и сестрами.

Второй брак был удачнее — с Анной Шаплыковой певец прожил 20 лет. В этом браке Лепс стал трижды отцом — дочерей Евы и Николь и сына Ивана. В итоге певец имеет четырех детей и внука, а новая пассия артиста младше двух его старших дочерей и почти ровесница младшей Николь.

Но в 2021 году второй брак распался. По слухам, развод состоялся из-за измен Григория Лепса, который, по неподтвержденным данным, позволял себе отношения с известными телеведущими и актрисами. Трагедию распада многолетнего брака певец пытался заглушить гулянками и новыми отношениями. Но у него плохо получалось. Он говорил о новых отношениях, но ни во что серьезное они не перерастали.

В июне 2024 года стало известно о том, что у Лепса есть невеста. На премию «Муз-ТВ» 61-летний артист пришел под руку с молодой брюнеткой. На вопрос, приходится ли она ему невестой, он ответил: «Она еще не решила, но, скорее всего, да!». Это стало поводом для того, чтобы говорить о предстоящем третьем браке Григория Лепса после тяжелого развода в 2021 году.

Кто она — невеста Лепса

Девушка была в компании Лепса и на афтерпати Петербургского международного экономического форума, об этом сообщает«Комсомольская правда». Друзья музыканта в беседе с изданием подтвердили информацию об их отношениях.

Таинственной девушкой оказалась 18-летняя Аврора Киба. Девушка учится в МГИМО, и свое совершеннолетние она отмечала в Дубае. Аврора совсем не из бедной семьи: ее мать — светская львица Татьяна Киба, и у родителей есть дом на итальянском курорте Форте-деи-Марми. К слову, там же есть дом и у Лепса, и, по одной из версий, познакомились они в общей компании.

Аврора Киба в своем блоге в последнее время регулярно публиковала фото с роскошными цветами, а видео, где мелькал Лепс, неизменно подписывала словом «семья». Все это наводило на мысли об отношениях между певцом и юной студенткой. При этом влюбленных нисколько не смущает разница в возрасте в 43 года.

4 июня Аврора выложила в соцсетях кадры домашнего ужина, на котором Лепс преподнес по букету ей, ее маме и бабушке. А заодно похвасталась роскошным колечком Graff стоимостью не менее 30 миллионов рублей. Снимок коробочки с кольцом Аврора подписала: «Коротко, но ясно».

Аврора — это типичная представительница столичной «золотой молодежи». Ее состоятельные родители дали ей прекрасное образование, она умеет держать себя в обществе и может похвастаться идеальной осанкой благодаря занятиям балетом. Девушка часто бывает на отдыхе за границей, и ее точно трудно назвать охотницей за кошельком.

Что говорят о новом романе Григория Лепса

Фото - © РИА Новости

В СМИ друзья музыканта говорят, что благодаря роману с Авророй Лепс бросил пить и занялся спортом. Они отмечают, что избранница певца неплохо поет, а он сам буквально расцвел рядом с ней.

В социальных сетях, конечно, поклонники артиста активно обсуждают юную пассию и расходятся во мнениях. Одни считают, что для Авроры и Григория этот роман всего лишь пиар и не более того. Другие полагают, что дело в деньгах, хотя девушка совсем не бедная, да и карьеру она вполне может строить без участия знаменитого музыканта.

Есть и те, кто искренне желает паре счастья, говоря о том, что «любви все возрасты покорны», и советуя идти своей дорогой. Женщины говорят, что Аврора знает толк в мужчинах и умеет выбирать тех, кто проявляет свои чувства не на словах, а на деле.

Действительно, Лепс красиво и с размахом ухаживает за своей возлюбленной, это может говорить о его серьезном настрое, и, возможно, скоро мы все узнаем о дате свадьбы Авроры и Григория.