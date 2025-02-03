Карьера, два брака, дети и ссора с Ивлеевой: как живет блогер Ида Галич

В материале РИАМО о том, чем знаменита Ида Галич, как складывалась ее личная жизнь и почему случилась ссора с Ивлеевой.

Первый брак Иды Галич

Фото - © Страница Иды Галич в Инстаграм* @galichida/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Первый супруг Иды Галич – бизнесмен и блогер Алан Басиев. С ним она познакомилась в 2017 году на вечеринке в ночном клубе. Спустя каких-то пару месяцев Алан сделал Иде предложение, а в 2018 влюбленные сыграли пышную свадьбу.

Еще спустя два года, в 2020, у супругов родился сын, которого назвали Леон. Ида бесконечно выкладывала в социальных сетях фотографии своей семейной жизни, которая казалась подписчикам идеальной. Звезда неоднократно писала, что встретила свою судьбу и они с Аланом встретят старость вместе.

Но недолго музыка играла: уже в том же 2020 году, под Новый год, появились слухи о проблемах в паре. Бывшие влюбленные стали появляться на различных торжествах и мероприятиях не в компании друг друга, а по отдельности. Ида почти перестала выкладывать фотографии с мужем в своих аккаунтах в социальных сетях.

На следующий год пара подала на развод. О причинах такого внезапного охлаждения в отношениях Галич не говорила, оставив своих поклонников без подробностей. Тут же фолловеры начали строить свои гипотезы. Так, многие считали, что всему виной большие доходы звезды и ее популярность: якобы Алан Басиев не выдержал нахождения в тени супруги, и поэтому начались скандалы. Тем не менее сама Ида Галич эту версию опровергала.

Весной 2021 года пара официально развелась. Обошлось без скандалов и раздела имущества – бывшие супруги решили сохранить дружеские теплые отношения ради общего сына.

В дальнейшем Галич в ходе одного интервью заявила, что ее развод с Басиевым был неизбежен.

«Мне кажется, положа руку на сердце, что у меня не было выбора. Ты понимаешь, когда можешь побороться за отношения и к чему это приведет, а я очень понимала в тот момент, что наш ребенок будет расти в нехороших условиях», – поделилась звезда.

Также Галич добавила: «Я просто решила, что хватит. Мы два разных человека, и мы были молоды. Сейчас я считаю, что отличаюсь от себя четыре года назад. Думаю, что это решение было лучшим в этой ситуации».

Второй брак и новая беременность

Фото - © Страница Иды Галич в Инстаграм* @galichida/*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Под занавес 2023 года Ида Галич призналась, что у нее появился новый возлюбленный. О том, кто это, она тогда не рассказала. Галич лишь обмолвилась, что это 33-летний симпатичный брюнет, у которого есть свой бизнес.

Чуть позже, в октябре 2024 года, звезда объявила кто же ее новый возлюбленный – вместе с Олегом Ледвичем она появилась на обложке журнала «ОК!». Влюбленные в кадре обнимались на улице. Галич тогда заявила, что они с Ледвичем не только строят романтические отношения, но и ведут совместный бизнес.

В конце 2024 года Галич назвала уходящий год прекрасным и похвасталась колечком на безымянном пальце в передаче «Новогодний Мечталлион» на Первом канале. Хотя свадьба пока еще не состоялась, но пара открыто говорит о своих серьезных планах на будущее. Кроме того, пара ожидает появления на свет общего малыша. Звезда призналась в своем телеграм-канале, что первый триместр дался ей очень нелегко. Она опубликовала фото из самолета Париж-Москва и написала: «Малышок у нас, конечно, путешественник. Это так удивительно. Ведь первые три месяца дались мне очень сложно. Я думала, что буду лежать лежа всю беременность. Но последние две недели я буквально возродилась, как птица феникс».

Чем знаменита Ида Галич

Фото - © РИА Новости

Начинала свою карьеру Галич в команде КВН «Осенний поцелуй», которая в 2015 году под названием «Москва не сразу строилась» заняла третье место в премьер-лиге. В КВН звезда играла целых шесть лет.

В 2016 году Ида Галич вместе с коллегой по КВН Антоном Каравайцевым принимала участие в проекте «Comedy Баттл» на ТНТ.

В том же году Галич начала вести свою страницу в социальных сетях. Там она выкладывала смешные видео, где шутила на тему отношений, женских привычек и дружбы. В те же годы она познакомилась с Настей Ивлеевой и снимала видео вместе с ней. В 2020 году Галич заняла 3 место в рейтинге блогеров с доходом 0,85 миллионов долларов.

Параллельно Галич развивала YouTube-канал. В 2019 году здесь выходило шоу «1-11»: звездные гости должны были отвечать на вопросы школьной программы. Тогда к Иде успели прийти Дима Билан, Регина Тодоренко, Полина Гагарина и многие другие. Затем выходили и другие проекты – «Есть вопросики», «Я пережила».

В январе 2024 года на аккаунт Галич было подписано 1,84 миллионов человек.

Не обошла вниманием Ида Галич и телевидение. Так, например, она была соведущей в шоу «Орел и решка. Россия», где ее можно было увидеть в двух выпусках. Потом она выступила в роли соведущей в передаче «Ревизорро».

Пробовала свои силы Галич и как певица. Выпустила несколько песен: «Дима», «Ты попал», «Найти тебя», «Предприниматель», «Вызывай милицию», «Капельки» (вместе с группой «ХЛЕБ»).

В апреле 2023 года она выступила в качестве гостя четвертого сезона в телепроекте «Маска» в образе Кактуса.

Почему Ида Галич поругалась с Настей Ивлеевой

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Ида Галич и Настя Ивлеевой были довольно близкими подругами: еще бы, они ведь начинали свой творческий путь вместе. Однако со временем их пути стали расходиться, но даже тогда они старались поддерживать общение.

Точкой невозврата стала беременность и роды Галич. Она погрузилась в заботы о ребенке, в то время как Ивлеева продолжила строить свою карьеру. Начались конфликты на тему соперничества и конкуренции.

«У тебя в жизни произошел скачок, понятный только тебе. Эти эмоции я не могу понять, а у тебя там целая жизнь, и она перевернулась и изменилась. Ты по-другому мыслишь, тебе хочется каких-то других вещей и ситуаций. Раньше у нас тоже была интересная жизнь: мы кутили, снимали, гуляли. Мне, наверно, было сложно перестроиться в подругу, которая понимает очень интимные, тихие и скромные времена, наставшие в твоей душе», – говорила Ивлеева в беседе с Галич на YouTube-шоу «Есть вопросики».

С этими словами Галич не согласилась, а напомнила подруге, что та обещала быть рядом, однако не сдержала свое слово.

В начале 2023 года Настя Ивлеева высказалась об отношениях с Идой Галич. Она отметила, что теперь с бывшей подругой ее связывают только воспоминания.

«Конечно, иногда, когда Ида отвечает на вопросы своих подписчиков в соцсетях, мне кажется, что она "дает лишнего". Я никакого негатива не испытываю, но вряд ли у нас будет что-то общее дальше», – заявила Ивлеева.

После этого высказывания Ивлеевой Галич отметила, что бывшая подруга «лукавит», когда говорит, что та «жестит», ведь обе знают, что Ида отвечает «супераккуратно и только про свои эмоции и прожитый опыт».

«Если бы я хотела именно "жестить", я бы писала о более актуальных темах, которые вот уже полгода смакует вся Москва», – сказала блогер, не уточнив, о чем именно идет речь.

Галич признавалась, что была разочарована тоном и манерой подачи, к которым Ивлеева прибегла в своем видео.

«То, что мы никогда не будем друзьями, – это 100%. У друзей не принято воровать контент», – сказала она.

Ивлеева позвала Галич на свою скандальную вечеринку, но от приглашения звезда отказалась, сочтя это не искренним жестом, а хайпом.