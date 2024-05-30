Как охранник Путина стал одним из главных политиков страны: жизнь и карьера Алексея Дюмина

О судьбе одного из самых перспективных государственных деятелей современной России читайте в материале РИАМО.

В мае 2024 года губернатор Тульской области Алексей Дюмин наконец-то покинул свой регион и перебрался в столицу. О том, что это может произойти, говорили и ранее: именно Дюмин много лет считается одним из вероятных преемников Владимира Путина на посту президента. Подтверждением тому служит его крайне успешная карьера.

Ранние годы и начало военной карьеры Алексея Дюмина

Фото - © Сайт президента России

Алексей Дюмин родился 28 августа 1972 года в Курске в семье Геннадия Васильевича Дюмина — военного медика, впоследствии дослужившегося до генеральского звания, а в 2013 году возглавившего 4-е управление Главного военно-медицинского управления Министерства обороны. Мать Алексея была учительницей, в основном преподававшей в начальных классах.

Несмотря на то, что оба родителя будущего политика происходили из Курской области, вскоре семья из-за службы отца была вынуждена перебраться в Калужскую, а затем — в Воронежскую область. Именно Воронеж стал городом, в котором Алексей вырос и получил образование: в 1994 году он окончил Воронежское высшее военное инженерное училище радиоэлектроники (ВВИУРЭ).

После этого молодого военнослужащего отправили служить в Московский военный округ, в Центральный узел комплексного технического контроля Военно-воздушных сил России. Сам Дюмин рассказывал, что это была небольшая часть, где занимались противодействием техническим средствам разведки противника. На этом месте ему не очень нравилось, и спустя год он устроился в управление президентской связи Федеральной службы охраны (ФСО), занимавшееся обеспечением связи первых лиц государства в их поездках по России и за рубежом.

Карьера кремлевского охранника

Фото - © Сайт президента России

Работа в управлении связи была тяжелой, и вскоре Дюмин попросил перевести его в управление личной охраны. Просьбу удовлетворили, однако на новом месте пришлось оттачивать другие навыки.

«Акцент ставился на психологической подготовке, на умении владеть приемами рукопашного боя, умении владения оружием как индивидуального, так и группового боя, пистолетами, автоматами различными… Ничего необычного: стрельба на ходу, на бегу, из машины, в составе группы», — рассказывал Дюмин.

В 1999 году будущий губернатор стал работать в личной охране Владимира Путина — тогда премьер-министра, но вскоре и президента. Возглавлял охрану Путина Виктор Золотов, которого Дюмин впоследствии называл своим наставником.

На этой работе будущий политик овладел не только охранными навыками, но и получил опыт взаимодействия с высокопоставленными чиновниками.

«Я был в составе группы офицеров, которые обеспечивали безопасность президента везде — в России и за рубежом. Каждое утро начиналось с доклада президенту по оперативным сводкам. Ты должен владеть информацией по регионам, по чрезвычайным ситуациям. Приходилось иногда передавать поручение министру, ставить задачу главе региона», — рассказывал Дюмин.

С Путиным будущий губернатор работал вплоть до начала его третьего президентского срока в 2012 году. Правда, с небольшим перерывом: в 2007 году Дюмин возглавил охрану премьер-министра Виктора Зубкова и проработал там девять месяцев.

Возвращение Дюмина на военную службу

Фото - © Фотобанк Лори

В 2013 году Дюмина назначили заместителем начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (знаменитого ГРУ) — командующим Силами специальных операций (ССО) России. Служба на новой должности началась для будущего политика с обеспечения безопасности Сочинской Олимпиады, а в 2014 году ССО под его командованием сыграли важную роль в возвращении Крыма в состав России.

В 2015 году Дюмина назначили сначала начальником Главного штаба Сухопутных войск и первым заместителем главнокомандующего Сухопутных войск, а через две недели — заместителем министра обороны Сергея Шойгу. Правда, еще через две недели было решено отправить перспективного управленца на сугубо гражданскую должность — руководить Тульской областью, глава которой, Владимир Груздев, ушел в отставку по собственному желанию.

Дюмин — губернатор Тульской области

Фото - © Сайт президента России

Дюмин не просто возглавлял регион в качестве назначенца, а дважды участвовал в губернаторских выборах и оба раза с блеском их выиграл: в 2016 году он набрал 84,17% голосов, а в 2021-м — 83,58%.

За почти восемь лет пребывания нового губернатора экономика Тульской области стабильно росла: так, если в 2016 году валовой региональный продукт (ВРП) региона составлял 517,7 миллиарда рублей, то по итогам 2022-го превысил 1 триллион рублей.

Практически сразу после прихода Дюмина к власти в области открылась особая экономическая зона «Узловая», впоследствии показавшая хорошие результаты работы, и было возрождено Тульское суворовское училище. В 2019 году на территории «Узловой» заработал завод по производству китайских автомобилей Haval. Значительно вырос туристический потенциал региона (с 2016-го по 2019-й годы количество туристов, посещающих Тульскую область, увеличилось вдвое и ежегодно прирастает на 10%).

В 2018 году «впервые за десятилетия» в Туле была открыта новая школа и впервые за 10 лет были построены масштабные объекты здравоохранения — два новых корпуса Тульской детской областной больницы.

В период своей работы в регионе Дюмин регулярно занимал высокие места в губернаторских рейтингах, а в 2017 году, накануне президентских выборов, его даже назвали третьим в списке потенциальных преемников Владимира Путина на посту главы государства.

Дюмину неоднократно прочили переход на различные федеральные должности, но каждый раз слухи не подтверждались. И вот в мае 2024 года это наконец произошло.

Чем Алексей Дюмин будет заниматься дальше

Фото - © Дмитрий Астахов, ТАСС/Сайт президента России

14 мая 2024 года Дюмин был назначен помощником президента Владимира Путина. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в администрации президента Дюмин будет курировать вопросы ОПК и спорта, а также заниматься деятельностью Государственного совета РФ.

29 мая бывший губернатор был также назначен секретарем Госсовета, сменив на этой должности Игоря Левитина.

Образование, награды и личная жизнь Алексея Дюмина

Фото - © Фотобанк Лори

Помимо высшего военного образования в Воронеже, в 2009 году Дюмин без отрыва от основной работы получил второе высшее образование в Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) и там же защитил диссертацию на тему «Политические аспекты глобального регулирования в рамках сотрудничества стран „Группы восьми“», став кандидатом политических наук.

«У меня накопился достаточно большой опыт подготовки зарубежных визитов главы государства на уровне международных форматов. Это различные саммиты: БРИКС, ШОС, экономические съезды, конференции G8, G20 — крупные экономические площадки, где собирались главы государств… У меня собралось большое количество материала, и я посчитал: почему бы не использовать его в научной деятельности? Поступил в Академию госслужбы, и по ее успешном окончании мне было предложено написать научную работу», — рассказал Дюмин.

В 2013 году тогдашний охранник президента также прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генштаба.

В 2014 году неопубликованным указом Владимира Путина Алексей Дюмин награжден званием Героя Российской Федерации. Также у него есть орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орден Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, медаль Суворова и различные ведомственные награды.

Дюмин женат с 2002 года. Со своей супругой, Ольгой, он познакомился в 1997 году во время прогулки по ВДНХ. В 2005 году в семье родился сын Никита.

У Алексея Дюмина есть младший брат Артем — бизнесмен, с 2014 по 2019 годы руководивший московским спорткомплексом «Олимпийский».

В школе Дюмин серьезно занимался хоккеем, играя на позиции вратаря. В 16 лет ему даже предложили выступать за воронежскую команду «Буран», но вместо этого юноша выбрал поступление в университет. О своем спортивном опыте политик рассказывал так: «Игра на позиции вратаря учит в первую очередь ответственности. Ведь за твоей спиной никого нет. Цена ошибки слишком велика, но зато уверенность вратаря передается полевым игрокам, и тогда они становятся несокрушимыми».