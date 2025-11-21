О самых популярных государственных программах кредитования МСП (малых и средних предприятий), работающих в настоящее время, РИАМО рассказал начальник управления клиентских отношений СДМ-Банка Иван Лонкин.

Предприниматели, работающие в сфере малого и среднего бизнеса, часто сталкиваются с необходимостью привлечения финансирования для развития своих компаний. Государство предлагает ряд программ поддержки. Однако не все компании могут воспользоваться ими из-за строгих критериев отбора или ограниченных лимитов финансирования.

Популярные программы и их особенности

1. Программа льготного кредитования № 1764

Эта программа пользовалась большим спросом благодаря своей универсальности, позволяя получать кредиты на инвестиционные цели, пополнение оборотных средств и рефинансирование существующих займов. Однако, из-за ограниченных лимитов, банки быстро исчерпали выделенные средства, и найти банк с доступными средствами по этой программе сегодня крайне сложно.

2. Программа стимулирования кредитования (ПСК)

Аналогично предыдущей программе, ПСК также оказалась очень востребованной, и лимиты по ней были быстро выбраны большинством банков.

3. Отраслевые программы поддержки

Существуют специализированные программы для отдельных отраслей, например, для IT-компаний или сельского хозяйства.

Программа поддержки IT-компаний

Эта программа предъявляет высокие требования как к банкам, так и к самим компаниям и их продуктам. В результате, лишь немногие банки могут участвовать в ней, а среди претендентов высокая конкуренция, что затрудняет получение финансирования для многих IT-предприятий.

Программа поддержки сельского хозяйства

В настоящее время это одна из немногих активно действующих программ, где у банков еще есть свободные лимиты. Сельскохозяйственные компании могут получить кредиты по льготной ставке (11-12% для краткосрочных кредитов и до 50% от ставки ЦБ для инвестиционных). Недостающая разница компенсируется из бюджета. Однако, эта программа имеет свои специфические требования и ориентирована на узкую нишу агробизнеса. Стоит отметить, что не все банки готовы работать с агросектором из-за присущих ему рисков (сезонность, погодные условия), но такие финансовые учреждения существуют и известны среди аграриев.

Какие есть альтернативные стратегии для снижения кредитной нагрузки

В условиях довольно высокой ключевой ставки в длительном временном периоде, компании ищут альтернативные способы оптимизации своих финансовых потоков:

1. Приоритет оборотных средств

Предприниматели приостанавливают инвестиционную деятельность, перенаправляя высвободившиеся средства на пополнение оборотных средств. Это позволяет погасить часть кредитов и снизить процентную нагрузку на текущий бизнес.

2. Активное использование банковских гарантий

Компании стали чаще прибегать к банковским гарантиям возврата аванса и исполнения контракта. Вместо получения кредитов, они запрашивают авансы у заказчиков, подкрепляя их банковской гарантией. Это повышает доверие заказчиков, поскольку риск потери средств или неисполнения контракта снижается и обеспечивается банком. Ставки по таким гарантиям (1-3% годовых) значительно ниже текущих кредитных ставок.

В современном бизнесе компаниям очень важно самим следить за тем, какие государственные, региональные и отраслевые программы поддержки появляются на рынке. Это касается также программ, реализуемых через банки.

Важно понимать, что у каждого банка есть свой лимит на участие в таких программах. Поэтому оперативность и заблаговременная подготовка — ваши главные союзники. Что касается крупных инвестиций, таких как строительство, модернизация или обновление основных средств, то здесь стоит проявить особую осторожность. Если без привлечения кредитных средств осуществить эти проекты невозможно, возможно, стоит отложить их реализацию. В периоды неопределенности лучше иметь «подушку безопасности», лучше перестраховаться.

Сегодня доступ к финансированию для малого и среднего бизнеса во многом зависит от его финансовой устойчивости. Компании с запасом капитала и маржинальностью стабильно привлекают кредитные средства. Более того, они часто оказываются в ситуации выбора, получая в моменте предложения от нескольких банков.

Тем временем, некоторые предприятия действительно сталкиваются с трудностями в получении кредита. Банки, стремясь минимизировать риски, тщательно оценивают платежеспособность заемщика и вероятность возврата долга. Хотя процедура оформления кредита в целом осталась прежней, требования к финансовому состоянию компаний с начала 2025 года значительно ужесточились. Так, банки, в первую очередь, заботятся о том, чтобы предоставленный кредит не стал обременением для бизнеса, а был своевременно погашен в установленные сроки.