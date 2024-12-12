Юра Борисов: как российский актер добился успеха в России и «замахнулся» на Голливуд

«Нужно было поступить на бюджет, я и пошел в театральный»

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Юрий Борисов (сам он предпочитает обращение «Юра») родился в подмосковном Реутове 8 декабря 1992 года. С актерской профессией никто в семье не был связан: мама – выпускница МЭИ, отец учился на врача, но в итоге стал преподавателем труда и физкультуры. В детскую театральную студию Юра попал, можно сказать, случайно: занятия со школьниками вела мама его друга.

К сценической деятельности Юра с самого начала относился не слишком серьезно. «Это был просто способ отлынивать от уроков, чтобы вести всякие мероприятия в школе, играть спектакли… не учиться, не делать домашние задания», – рассказывал он журналистам. Профессию актера он для себя всерьез не рассматривал. Но после окончания школы перед юношей встал вопрос: куда поступать?

В выборе вуза родители сына не ограничивали, единственным требованием было обучаться на бюджетном отделении. «Я даже маме написал расписку: „Обязуюсь поступить в институт на бюджет”. После школы я ни к какому вузу не готовился, поэтому успел выучить только прозу и стих, ну и пошел в театральный. Если честно, то я хотел именно такой свободной жизни. До сих пор не считаю актерство работой, скорее призванием», – рассказывал актер. Он выбрал театральное училище имени Щепкина и уже после первого тура был зачислен на курс В. Бейлиса и В. Иванова.

Первые роли Юры Борисова в кино и отказ от театральной сцены

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Учеба в училище давалась Юре легко, но с театром свою жизнь он связывать не планировал: куда больше его интересовала киноиндустрия. Уже в первые дни учебы 17-летний Борисов начал разносить свое фото по киноагентствам в надежде получить роль на большом экране. Надежды оправдались уже на первых курсах: Юра сыграл эпизодические роли в сериалах «Записки экспедитора тайной канцелярии» и «У каждого своя война», снялся в фильме «Елена» Андрея Звягинцева. К моменту окончания училища он успел поучаствовать в девяти проектах и медленно, но верно нарабатывал связи в киномире.

Впрочем, в театре Борисову все же довелось поработать: на выпускном спектакле его заметил и пригласил в труппу «Сатирикона» сам Константин Райкин. Предложение было лестным, но молодому актеру хватило всего несколько месяцев, чтобы понять: театральные подмостки – не его призвание. «Репертуарный театр – это привязанность к одному месту, участие даже в тех спектаклях, которые не очень нравятся. Я ушел, потому что не хотел, чтобы театр превратился в рутинную работу», – объяснял он свое решение. После ухода из театра Борисов полностью сосредоточился на кино.

Роли и награды Юры Борисова

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Прорывом в кинокарьере Юры Борисова можно считать главную роль в мини-сериале «Мотыльки» о событиях, разворачивающихся на фоне Чернобыльской аварии. Молодого актера стали узнавать и приглашать на кастинги. За несколько лет он снялся в десятках фильмов и сериалов: «Старое ружье», «Молодая гвардия», «Дорога на Берлин», «Закон каменных джунглей», «Бык», «Серебряные коньки», «Союз спасения», «Аванпост», «Вторжение», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Отчий берег», «Хрусталь», «Т-34», «Капитан Волконогов бежал», «Подельники» и многих других.

К 32 годам в актерском портфолио Юры Борисова накопилось почти семьдесят ролей. Не все они были главными, но без работы Борисов не сидел: каждый год выходили от трех до восьми проектов с его участием. Ему довелось побывать и романтическим влюбленным, и военным, и бандитом, и полицейским, и силовиком, и таксистом, и шахтером, и дайвером, и даже космическим пиратом, а в драме «Мастер и Маргарита» он озвучивал Кота Бегемота.

Актерский талант Борисова отмечали не только режиссеры и продюсеры, но и кинокритики. За главную роль в картине «Бык» (2019 год) актер был номинирован на премию «Золотой орел» в категории «Лучшая мужская роль в кино». За главную роль в биографическом фильме «Калашников» Юру Борисова наградили премией «Золотой орел 2021». В том же 2021 году он был номинирован на премию «Ника» за роль второго плана в драме «Серебряные коньки».

Юра Борисов и Каннский кинофестиваль

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«Канны, Венеция, Берлин – это максимальный уровень того, что можно достичь в нашем деле, на мой взгляд. Там встречаются самые интересные люди, с которыми ты потенциально можешь работать», – говорил Борисов в одном из интервью.

На Каннском фестивале картины с участием Юры Борисова были представлены трижды. В 2011 году это был фильм «Елена», который завоевал специальный приз жюри конкурсной программы «Особый взгляд». У молодого актера там была совсем небольшая роль.

Второй «прорыв» Борисова в Канны состоялся в 2021 году, когда на фестивале представили сразу два фильма с его участием: «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова и «Купе номер шесть» Юхо Куосманена. Лента финского режиссера получила Гран-при фестиваля, а Борисов, который сыграл главную роль, был впервые замечен зарубежными кинокритиками.

«У меня появился международный агент, что-то потихоньку происходит, но нет цели работать не в России или играть главные роли именно за границей. Я хочу сотрудничать с интересными людьми, а где это будет – не так важно», – рассказывал Борисов после возвращения с Каннского фестиваля и подчеркивал, что готов рассматривать самые разные предложения.

Юра Борисов – «наш человек» в Голливуде

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В 2022 году одно из таких предложений привело молодого актера в Голливуд, где он снялся в драматическо-комедийном фильме «Анора». Борисову досталась не главная, но очень яркая роль охранника-«решалы», которому поручили разлучить молодых влюбленных.

С этой картиной Борисов в третий раз «показал себя» на Каннском кинофестивале. «Анора» была представлена в рамках основной программы в мае 2024 года и в итоге завоевала «Золотую пальмовую ветвь». Фильм оказался настолько ярким, что множество премий включили его в конкурсную программу, а на актеров буквально посыпались всевозможные номинации.

В конце октября 2024 года Борисова объявили номинантом американской независимой кинопремии «Готэм» за лучшую роль второго плана. 8 декабря, в свой 32-й день рождения, он удостоился награды «Лучший актер второго плана» от Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса, и в тот же день стало известно, что его имя находится в списке номинантов премии «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Его конкурентами стали Эдвард Нортон, Гай Пирс, Киран Калкин, Джереми Стронг и Дензел Вашингтон. О том, получит ли наш актер престижную американскую кинопремию, станет известно на церемонии награждения, которая состоится 5 января 2025 года.

Юра Борисов тем временем не сидит сложа руки. В ближайшие два года на экраны выйдут как минимум семь российских проектов с его участием. В одном из них, фильме под названием «Пророк. История Александра Пушкина», актер сыграет «наше все» – самого Александра Пушкина. Возможно, перспективному актеру предложат и новые роли в Голливуде. Сам он к этому готов: «Если сложится так, что меня позовут и это будет, опять же, для меня интересно, то, конечно, я буду невероятно счастлив».