Из красавицы в чудовище: что известно о принцессе Калине Болгарской

На церемонии перезахоронения бывшего короля Болгарии Фердинанда вместе со своей семьей присутствовала и княжна Калина Болгарская. На публике она появилась с накачанными руками и вновь произвела фурор трансформацией своей внешности, так что с тех пор ее фотографии активно обсуждают в Сети. В материале РИАМО разбираемся, в чем кроется секрет внешнего вида болгарской принцессы.

Кто такая принцесса Калина Болгарская

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Принцесса родилась 19 января 1972 года в Мадриде. Ее отец — болгарский царь Симеон II, оказавшийся в эмиграции после того, как в Болгарии к власти пришли коммунисты. Мать — царица Маргарита Гомес-Асебо.

Принцесса Калина Болгарская окончила французский лицей в столице Испании, а потом уехала в Лондон, чтобы продолжить образование. Она всегда интересовалась искусством, а также изучала мастерство реставрации и занималась прикладным искусством.

У нее есть четыре старших брата — Кардам, Кирилл, Кубрат, и Константин-Асен. Однако, что интересно, ни она, ни ее братья никогда не были болгарами. В них течет французская, австрийская, испанская и итальянская кровь. Законодательно она испанка, хотя и была когда-то информация, что она просила болгарское гражданство себе и своему сыну.

28 октября 2002 года Калина вышла замуж за испанского исследователя и посла доброй воли ООН Китина Муньоса. У них была простая, но традиционная церемония бракосочетания на курорте на юго-западе Болгарии. В мероприятии участвовали около 200 гостей со всего мира, в том числе несколько королевских семей.

14 марта 2007 года принцесса Калина Болгарская родила мальчика, которого назвали Симеон-Хассан в честь своего дедушки Августина и покойного короля Марокко Хасана II.

Калина не ест мясо, защищает животных, а еще владеет пятью языками: она говорит на испанском, французском, итальянском, немецком и немного на болгарском.

Были у принцессы и интересные ситуации в жизни, например, проблемы с законом. Она вела машину в нетрезвом виде и врезалась в ограждение отеля. Алкотестер показал превышение алкоголя в крови, в результате чего авто у нее изъяли, а ее саму лишили водительских прав почти на год.

Зачем Калина Болгарская так сильно накачала бицепсы

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В молодом возрасте принцесса Болгарская выглядела очень миловидно и женственно, однако со временем у нее начали появляться завидные мускулы. Ее личный тренер Маркос Флорес как-то сказал одному французскому изданию, что гордится своей подопечной и что это — результат упорных изнурительных тренировок.

Сама же Калина признавалась испанской прессе, что увлекается бодибилдингом и что ее тренеры занимаются с ней каждый день. Она находит время на упражнения даже во время своих путешествий — тогда занятия проводят с ней онлайн. Акцент она делает в первую очередь на выносливость мышц и тренирует тело постепенно.

Немаловажно, что помимо таких усиленных тренировок с тренажерами принцесса уже давно соблюдает особый режим питания. Она совсем не ест выпечку, жирную пищу, сладкое, а также не употребляет алкоголь.

И хотя спорт помогает Калине Болгарской справляться со стрессами и держать себя в форме, ее фигура мало вяжется у общественности с образом аристократки, поэтому она периодически становится героиней мемов.

Что с носом Калины Болгарской

Фото - © blic

Много и давно люди обсуждают и лицо монаршей особы. На фотографиях видно, что у принцессы очень маленький нос, из-за чего ее порой называют мумией, скелетом, даже обезьяной. И хотя злые языки всегда найдут к чему прицепиться, все же все эти замечания несправедливы — Камиле пришлось очень многое пережить.

В ее жизни произошло несколько трагичных случаев. Когда она была восьмилетней девочкой, то во время игры на детской площадке случайно выбила себе два верхних зуба и повредила нёбо. Позднее, во время учебы в Англии, решилась на протезирование. Сложную операцию выполнял один стоматолог, который не рассчитал расстояние и просверлил слишком глубоко, необратимо повредив челюстную кость, а помимо этого еще и занес инфекцию. Она распространилась на носовые хрящи, что потребовало срочной операции. В результате ее нос немного уменьшился.

Вторая ситуация случилась, когда Калина находилась в море. Тогда она уже была замужем за испанцем-исследователем Китином Муньосом. Как по закону подлости, находясь на борту, принцесса подхватила инфекцию, однако оказать ей медицинскую срочную помощь не представлялось возможным. Именно эти два случая считаются причиной ее такого неестественно маленького носа.

Однако общественность неоднократно поднимала слухи, что Калина Болгарская злоупотребляет пластическими операциями, в частности ринопластикой. Однако у нее от природы был миниатюрный нос, так что надобности в операциях просто не было.

Есть еще одна версия такого внешнего вида, по мнению общественности. Некоторые считают, что таким образом лицо видоизменяется у людей с разного рода зависимостями, а особенно наркотиками — якобы они разрушают носовые хрящи. Но и эта версия кажется очень спорной: принцесса все-таки ведет здоровый образ жизни.

Единственное, что кажется правдой, так это то, что те инфекции, которые перенесла Калина, запросто могли изменить психологическое состояние монаршей особы. Отсюда — ее одержимость бодибилдингом.