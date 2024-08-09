Игорь Бутман о «Jazzовых сезонах», перспективах джаза в России и разнообразии жанров

В этом году фестиваль «Jazzовые сезоны» в Горках Ленинских пройдет в 10-й раз, а постоянный хэдлайнер фестиваля — Московский джазовый оркестр — отмечает в этом году 25-летие. «Jazzовые сезоны» проходят при поддержке министерства культуры Российской Федерации и министерства культуры и туризма Московской области. Народный артист России, знаменитый саксофонист и руководитель оркестра Игорь Бутман в интервью РИАМО рассказал о программе «Jazzовых сезонов», о новых артистах, перспективах российского джаза и работе с зарубежными исполнителями.

— Игорь Михайлович, в этом году фестивалю «Jazzовые сезоны» исполняется 10 лет. Он по праву считается одним из лучших опен-эйров в России, с каждым годом становится интереснее и разнообразнее. Какие сюрпризы ждут слушателей в этом году?

— Мы каждый год думаем о программе и стараемся пригласить артистов, которые нам нравятся и свободны в эти даты, и это на самом деле очень непросто. Десять лет мы стараемся держать заданную планку — для нас это важно, потому что на фестиваль приезжают поклонники джаза и хорошего семейного отдыха. И у нас неплохо получается, потому что за эти годы у фестиваля появилось больше партнеров и стало значительно больше слушателей. Десять лет — это такая первая большая веха в истории, я думаю, что, если бы джаз был неинтересен, то и до такого возраста фестиваль бы не дожил. Мы отмечаем период серьезного события и пригласили таких звезд, как Полина Гагарина, которая уже выступала на Московском фестивале джаза со своей джазовой программой, L’One, который тоже подготовил отдельную джазовую программу, свои программы представят проект Four Brothers, Трио Тони Карапетяна & Ах Астахова и многие другие.

Фото - © Пресс-служба фестиваля «Jazzовые сезоны» Фото - © Пресс-служба фестиваля «Jazzовые сезоны»

Второй год на фестивале будут работать сразу две сцены, на которых выступят признанные мэтры джаза и молодые исполнители — это будут две полноценные площадки, на которых музыканты исполнят все самое лучшее и интересное.

— Присутствие в программе звезд, которых зрители не привыкли видеть в джазовом амплуа, – это простое привлечение аудитории или расширение границ джазовой музыки?

— Скажу, что на сегодняшний момент сам джаз-фестиваль — это не сугубо джазовый фестиваль определенного стиля. Ведь и у самого джаза есть множество направлений, и важно, что приглашенные музыканты не приехали просто на очередной концерт со своей программой — они сделали джазовую программу и предстанут перед зрителями в новом для себя амплуа. Так, например, L’One уже показывал свою специальную программу на нашем Московском джазовом фестивале, в Красноярске и в Санкт-Петербурге. Таких талантливых артистов, которые обращают внимание на джаз, интересно привлечь, они сами с удовольствием принимают в этом участие.

Это безусловно расширяет границы, делает джаз еще более интересным и, самое главное, это нравится людям, ведь у них есть возможность послушать исполнителей различных джазовых стилей или связанных именно с джазом.

Фото - © Пресс-служба фестиваля «Jazzовые сезоны» Фото - © Пресс-служба фестиваля «Jazzовые сезоны»

Безусловно, расширяется и диапазон слушателей, которые приходят на своего любимого исполнителя, видят его в новом жанре, оценивают иначе, и им это нравится. А поклонники джаза открывают для себя исполнителей других жанров. Джаз объединяет, и в этом его сила.

— В этом году мир джаза отмечает еще одну знаковую дату — 25-летие Московского джазового оркестра, которым вы руководите. Как планируете отметить и как юбилей отразится на программе фестиваля?

— Отметим, безусловно. Во-первых, у нас есть программа с Алексеем Гуськовым «Джаз от первого лица». Она посвящена 100-летию джаза в России, который мы отмечали два года назад. В этой программе Алексей Гуськов рассказывает об истории джаза, о его легендах, когда и как он зарождался: от первопроходца российского джаза Валентина Парнаха и первого Народного артиста в джазе Леонида Утесова, трубача Якова Скоморовского, пианиста Александра Цфасмана и других до современных исполнителей. Расскажем и про 25-летнюю историю нашего оркестра: обязательно упомянем двух наших выдающихся аранжировщиков — Виталия Долгова и Николая Левиновского. Такая программа готовится к Горкам Ленинским.

Ну, а в целом, к 25-летию планируем 1, 2 и 3 октября совместно с академическими, эстрадными и театральными деятелями: Валерием Сюткиным, Сергеем Мазаевым, Хиблой Герзмавой, Юрием Башметом провести Юбилейные концерты в Москве в Театре Эстрады. В программе, посвященной джазу и театру, с нами планируют выступить Виктор Добронравов, Алексей Гуськов и другие замечательные артисты. А после отправимся в большой тур по 25 городам России.

— Согласны ли вы с мнением, что джаз — это элитарное искусство? Действительно ли эта музыка для избранных?

— Я так не считаю. Мне вообще не нравится такой стереотип, что джаз — элитарная музыка. Он настолько разнообразен, что иногда мы слышим музыку и даже не подозреваем, что это джаз, а оказывается это — одно из направлений стиля. Джаз зародился на хлопковых плантациях, это такая музыка улиц, она как раз доступна для всех. Все меняется, появляются новые стили. Сегодня можно и рок-музыку можно назвать элитарным искусством, и классику, но никто этого не делает.

Фото - © Пресс-служба фестиваля «Jazzовые сезоны»

Новые стили, новые направления и предпочтения только добавляют джазовому фестивалю привлекательности, делают его еще более атмосферным, вызывают интерес у людей, которые открывают для себя разнообразие джазовой музыки. И всегда после хорошего джазового концерта у стиля появляются новые поклонники. Они становятся причастными к джазу. Элитарное искусство собирает десять лет подряд до 15 тысяч слушателей в Горках Ленинских — это не похоже на искусство для избранных. Скажу так, плохой джаз — он для избранных, а хороший джаз — он для всех.

— Как сложная политическая обстановка в мире сказывается на работе фестиваля? Удалось ли открыть новые имена? Начать сотрудничество с другими странами?

— Вы знаете, мы сейчас открываем для себя хороший джаз в таких странах как Турция, Индонезия, Индия, Узбекистан, Армения и других. Что касается коллег из США и Европы, особенно стран Прибалтики, то там порой отменяют концерты и гастроли тех исполнителей, которые играли в России. Идет большое давление, и кто-то не выдерживает, сдается. Кто-то не обращает на на это внимание и выбирает концерты в России, потому что у нас публика хорошая и благодарная. Для них важнее слова «мир», «музыка», «красота», а не псевдопризывы к тому, что музыка вне границ. Неожиданно оказалось, что все, кто говорил о безграничности музыки, на деле загнали ее в рамки и построили границы.

— Есть ли в этом положительный момент для российских музыкантов?

— Безусловно. Это как с импортозамещением в других сферах — у наших музыкантов появился шанс себя проявить, и они это делают. Многие ведь считают, что музыканты из-за границы лучше — на самом деле это не так. Сейчас это стало особенно видно, и мы должны этим шансом воспользоваться. Наши звезды джаза теперь получают больше внимания и, главное, их музыка достойна этого внимания. Сегодняшняя ситуация помогает преодолевать сложившиеся стереотипы. У нас есть Олег Аккуратов, Антон Чекуров, Билли Новик, Дмитрий Носков, Варвара Убель и многие другие талантливые ребята и девушки. И них много поклонников.

Фото - © Пресс-служба фестиваля «Jazzовые сезоны» Фото - © Пресс-служба фестиваля «Jazzовые сезоны» Фото - © Пресс-служба фестиваля «Jazzовые сезоны»

Если наши зарубежные коллеги не приезжают, мы это восполним и сделаем лучше. Наши ребята учатся, оканчивают академии джаза, консерватории, институты культуры. У российского джаза большие перспективы с выходом на мировой уровень. И тут главное не перестать развиваться, уметь конкурировать, сейчас все работает на нас. А когда все наладится, мы продолжим привлекать коллег из-за границы. Да и сейчас мы без работы не сидим, ее очень много. Намечаются гастроли в Сербии, Бразилии, надеюсь, еще и Чили. Уже были в Китае, Таиланде.

— Планируете ли вы расширять географию самого фестиваля «Jazzовые сезоны»?

— Мы проводим много фестивалей по всей стране: есть и сахалинский джаз-фестиваль, который начинался как российско-японский, но сейчас и без японцев там все хорошо. Есть фестиваль в Саранске, Сочи, Санкт-Петербурге. У нас всесезонный фестиваль и у него хорошая география.

— Какой город России вы назвали бы столицей джаза?

— Сложный вопрос, и не думаю, что это правильно награждать какой-то город титулом. Я бы пальму первенства никому не отдал. Все города прекрасны — Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Иркутск, Казань, Екатеринбург, Владивосток, Новосибирск и Челябинск, где мы делаем фестиваль юмора и джаза, где есть детская филармония. По количеству музыкантов, конечно, две столицы обгоняют всех. Ростов-на-Дону — настоящая кузница кадров. Там учат очень хорошо, и многие молодые музыканты вышли из местного колледжа искусств.

У каждого города есть своя изюминка, то, за что его можно назвать столицей джаза. Каждый вносит свою значительную лепту в процветание джазового искусства в России.

— Опишите современного слушателя джаза — какой он?

— Современный слушатель джаза — это человек от 15 лет до бесконечности, образованный, интеллигентный, любопытный. Вообще, нужно приходить на фестиваль в Горки Ленинские и увидеть красоту поклонников джаза — это люди улыбчивые, с хорошей энергией, с желанием узнать больше и, конечно, самые светлые и позитивные.