Игорь Брынцалов о ремонте объектов здравоохранения в Подмосковье и мерах поддержки медработников

В Подмосковье большое внимание уделяется привлечению медицинских кадров. Для этого в области действует большое количество мер социальной поддержки медицинских специалистов: программы «Социальная ипотека», «Бюджетная ипотека», «Земля врачам», проект «Приведи друга», компенсация аренды жилья, целевое обучение и другие.

Также каждый год в регионе строятся новые и обновляются по всем современным требованиям старые медучреждения. Ведь не только вопросы поддержки важны для медиков, но и условия работы. Подробнее об этом в интервью РИАМО рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

- Игорь Юрьевич, совсем недавно вместе с депутатским корпусом вы посетили новый детский клинический центр им. Л.М. Рошаля в Красногорске. Это крупное детское медучреждение, первое такое в Подмосковье по своему наполнению и площадям. Удалось ли вам познакомиться с деятельностью Центра, пообщаться с медицинским персоналом?

- Да, удалось. Для начала напомню, что строительство данной больницы поддержал глава РФ Владимир Путин. Возводилось здание в рамках национального проекта «Здравоохранение» – первый камень в основание его фундамента был заложен в 2021 году.

Депутатский корпус следил за тем, как реализовывался проект. Губернатор Андрей Воробьев все стадии строительства сопровождал лично. Мы посмотрели, как функционирует Центр, который не только красив снаружи, но и оснащен самым передовым оборудованием. Действительно флагманский и, на сегодняшний день, единственный в стране по оснащению, где есть все необходимые специалисты, которые пришли работать сюда из ведущих медучреждений страны. Наши дети с родителями ездили в другие субъекты получать высококвалифицированную помощь, а сегодня она оказывается здесь, на месте. Уже за время работы больницы более восьми тысяч детишек получили лечение, либо консультации.

Нет сомнений, что наши дети, проживающие как в Подмосковье, так и в других регионах смогут получить в Центре всю необходимую медицинскую помощь оперативно и качественно. И что в скором времени Центр зарекомендует себя как лучший в стране.

- Планируется ли в ближайшее время в Московской области еще строительство крупных объектов здравоохранения?

- Не просто планируется, а уже строится – большая областная больница в Балашихе в микрорайоне Ольгино. Был на объекте в конце лета, с коллегами из подмосковного правительства обсуждали вопросы развития дорожно-транспортной инфраструктуры вблизи медучреждения.

Это будет многопрофильная больница с круглосуточным стационаром на 1123 койки и консультативно-диагностическим центром. Данный проект, так же как и предыдущий, поддержан нашим Президентом. Его стоимость – свыше 36 миллиардов рублей. В составе больницы будет шесть блоков. Работать в медицинском комплексе будут порядка 3 тысяч специалистов, в том числе более 700 врачей.

Больница станет одним из самых больших в Московской области учреждений здравоохранения, открыть которое планируют в 2027 году. Все работы идут в графике. Мы контролируем все процессы.

- Если говорить в целом о сфере здравоохранения в Московской области, это одно из направлений, на развитие и совершенствование которого в регионе из года в год уделяется приоритетное внимание. Так ли это?

- Безусловно, мы нацелены, в первую очередь на запросы наших жителей. Медицинские учреждения должны быть современными, с комфортными зонами ожидания и самым передовым оборудованием. Также должна быть обеспечена доступность качественной медицинской помощи, а это невозможно без высококвалифицированного медицинского персонала. Сегодня наша задача не просто привлекать в регион кадры, но и создавать все условия, чтобы специалисты закрепились на местах и о смене работы не задумывались.

Все о чем я сказал – взаимосвязано. Действительно в Московской области реализуется масштабная программа по строительству новых и реконструкции существующих медицинских учреждений. В этом году проектируются и строятся 35 объектов здравоохранения. Семь – одна станция скорой медпомощи и шесть ФАП – мы уже ввели в эксплуатацию, еще 14 – откроем до конца года. Это пять больниц и поликлиник, семь ФАП и фельдшерских здравпунктов, одна подстанция скорой помощи и один центр общей врачебной практики.

В программу капитального ремонта вошли 49 объектов здравоохранения в 27 городских округах Московской области с финансированием – 18,4 миллиарда рублей.

Что касается оснащения, в медицинские организации Московской области в этом году будет поставлено свыше 8 тысяч единиц оборудования и автомобилей на общую сумму 15,5 миллиарда рублей.

И, конечно, создавая инфраструктуру, мы не должны забывать о самом главном – персонале, который будет работать в новых учреждениях. Поэтому еще задолго до открытия новой больницы или поликлиники будущее руководство учреждения начинает формировать штатное расписание, чтобы понимать: есть ли дефицит специалистов, если да, то в каких сферах.

- Итак, мы переходим к теме поддержки медработников в Московской области. И хотелось бы начать с главного. Путь к любой профессии начинается с учебы. В регионе можно получить медицинское образование за счет государства. Расскажете об этом подробнее?

- В Подмосковье за счет федерального и регионального бюджетов реализуется целевое обучение специалистов. По программам специалитета и ординатуры оно организовано на базе медицинских вузов, а также подмосковных учреждений: МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, МОНИИАГ, НИКИ детства. По образовательной программе среднего профессионального образования – на базе областного медицинского колледжа.

Всего в этом году порядка 900 выпускников медицинских учреждений придут на работу в подмосковные медорганизации: по программе специалитета выпущено 256 человек, из ординатуры – 359. После прохождения аттестации они будут трудоустроены. Что касается программы среднего профессионального образования – выпуск в текущем году составил 448 человек, больше половины из которого уже трудоустроено.

Замечу, что количество абитуриентов, принятых в медицинский колледж Московской области, за последние 4 года выросло на 1100 человек. То есть мы можем сделать вывод, что целевое обучение достаточно востребовано.

- Вы рассказали про тех, кто уже завершил учебу. А кто в этом году ее только начал?

- Всего в 2024 году заключен 1031 договор о целевом обучении по программе высшего образования, в том числе по программе специалитета – 700 договоров, по программе ординатуры – 331 договор.

К слову, обучающимся предоставляется мера поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты: по программам специалитета – три тысячи рублей, ординатуры – одна тысяча рублей.

- От качества обучения будущих медиков в дальнейшем зависит и уровень медицинской помощи. В Подмосковье, к слову, он всегда высокий. К нам едут из разных городов и регионов врачи перенимать опыт, студенты – на практику. Сколько практикантов в этом году приняла область?

- В 2024 году практическую подготовку на базе 13 больниц Подмосковья прошли 99 студентов медицинских вузов Астрахани, Иванова и Санкт-Петербурга. В период практики будущие специалисты были обеспечены жильем, питанием, также для них был организован досуг и обучение.

Порядка 90% из прибывших к нам молодых людей планируют вернуться работать в Московскую область. И это неудивительно, ведь в нашем регионе себя положительно зарекомендовали меры социальной поддержки медицинских работников.

- Часть программ направлена на решение жилищного вопроса – это соципотека, компенсация аренды жилья, а с этого года – бюджетная ипотека. Кто может воспользоваться данными мерами поддержки?

- Вы перечислили одни из самых востребованных мер. Ведь возможность приобретения по доступной цене жилья или съема квартиры со скидкой – очень важное подспорье особенно для молодых специалистов.

Начнем с социальной ипотеки. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса, далее ежемесячно им выплачивается компенсация суммы основного долга, сами же получатели платят только проценты по кредиту.

Бюджетная ипотека – новая мера соцподдержки. Она введена в регионе в 2024 году. План на этот год выполнен на 100%. Предоставлено 20 свидетельств: 10 – врачам и 10 – среднему медперсоналу.

Для тех медработников, кто снимает жилье, предусмотрена компенсация аренды в виде ежемесячной денежной выплаты. Выплата составляет 20 тысяч рублей, а для медицинских работников с семьями – 30 тысяч рублей: 20 тысяч рублей заявителю и 10 тысяч рублей супругу или супруге заявителя.

Кроме того, решить жилищный вопрос может помочь программа «Земля врачам». С какого года она действует в Московской области и кто может стать ее участником?

- Закон Московской области о предоставлении врачам бесплатных земельных участков для ИЖС или ведения личного подсобного хозяйства, был принят летом 2021 года. Тогда землю могли получить медики 36 специальностей. С тех пор мы постоянно программу совершенствуем, видя со стороны медработников на нее спрос.

За три года мы расширили перечень специальностей, включив в программу особенно востребованных в нашем регионе врачей-психиатров, врачей-реабилитологов и гериатров. Также мы расширили список территорий, на которых эти участки предоставляются, до 32 городских округов.

Данная программа является эффективным инструментом привлечения медиков в наш регион.

- Расскажите о программе «Приведи друга», которая действует в Московской области третий год. В чем заключается ее принцип?

- Она позволяет сотрудникам медучреждений получать премии за привлечение к себе же на работу новых специалистов: за трудоустройство врача медработник может получить до 50 тысяч рублей, за привлечение фельдшера или медсестры – до 25 тысяч рублей.

В 2024 году в рамках проекта в медорганизации Подмосковья привлечено 323 медицинских работника: 130 врачей и 193 среднего медицинского персонала. Наиболее востребованной программа стала среди медицинских сестер, участковых терапевтов и педиатров, хирургов, фельдшеров, а также фельдшеров скорой помощи.

- Кроме того, для медиков предусмотрены различные доплаты и выплаты. Расскажите об основных?

- Начну с губернаторских. Участковые врачи-терапевты и врачи-педиатры, врачи общей практики, выполняя показатели качества работы, могут получить выплаты в размере 32 тысячи рублей.

Доплата молодым специалистам, принятым в год окончания ими обучения, выплачивается в течение трех лет: врачам – 15 тысяч рублей, среднему медперсоналу – семь тысяч рублей. Более 3,6 тыс. молодых специалистов получают данную надбавку.

Кроме того, медработники неотложной службы получают ежемесячные доплаты: врачи – в размере до 15 тысяч рублей, фельдшеры неотложной помощи и участковые медсестры – до 10 тысяч рублей.

С 2022 году в регионе осуществляются доплаты немедицинским работникам: водителям скорой помощи – по восемь тысяч рублей, водителям неотложки – по пять тысяч рублей. Также в Подмосковье прибавку к зарплате в размере восьми тысяч рублей начали получать администраторы поликлиник, медицинские регистраторы, операторы.

Кроме того на муниципальном уровне в ряде городских округов Московской области для медиков предусматриваются: оплата проезда до места работы и обратно, первоочередное предоставление мест их детям в дошкольные и общеобразовательные учреждения, доплата от 5 до 10 тысяч рублей медицинским специалистам, работающим в детских садах и школах и другие.

Мы видим, с каждым годом темпы строительства и ремонта медучреждений не снижаются, программы поддержки медиков совершенствуются, а существующие, судя по количеству получателей, пользуются спросом и эффективны. Но это не повод останавливаться, наоборот – стимул для нас работу продолжать. Чем выше качество медицины, тем лучше качество и продолжительность жизни наших жителей.