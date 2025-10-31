Главный судебный пристав Подмосковья — о взыскании долгов и результатах за год

В интервью РИАМО руководитель Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области — главный судебный пристав Московской области Андрей Александрович Тагаев рассказал о результатах работы подмосковного управления и главных вызовах, с которыми оно сталкивается.

— Мы встретились в преддверии вашего профессионального праздника — Дня судебного пристава. В этом году Служба отмечает юбилей, 160 лет российскому институту судебных приставов. Мы поздравляем вас с праздником. Давайте немного окунемся в историю.

— Первое упоминание судебных приставов датируется концом XV века. Тогда они занимались розыском сбежавших холопов, вызовом ответчиков на суд, сбором доказательств и контролем порядка в зале суда. До времен Петра I их называли недельщиками, так как они сменялись каждую неделю. Такая служба требовала высокой моральной и нравственной характеристики, поэтому чаще всего они были выходцами из дворянства и бояр, считались элитой. Однако в XVIII веке институт судебных приставов упразднили в пользу полиции, что привело к затягиванию судебных разбирательств и невыплате долгов.

1 ноября 1865 года Александр II подписал Положение о введении в действие судебных уставов. Именно этот день считается днем образования в России института судебных приставов.

Фото - © Александр II/Wikipedia.org

После Октябрьской революции 1917 года институт судебных приставов был упразднен. В СССР функция приставов была возложена на судебных исполнителей, которые обладали незначительным правовым статусом и крайне ограниченными полномочиями.

— Какие преобразования происходили с институтом судебных приставов в современной России?

— В 1997 году вступили в силу федеральные законы «О судебных приставах» и «Об исполнительном производстве». Были утверждены должности приставов и их функции.

В ноябре 2004 года Федеральная служба судебных приставов России стала самостоятельным федеральным органом исполнительной власти, и 21 декабря 2004 года было образовано Управление ФССП России по Московской области.

С 1 января 2020 года Федеральная служба судебных приставов России стала правоохранительной структурой, и сотрудники ведомства получили офицерские звания. Работа в ФССП выделена в отдельный вид госслужбы — государственной службы в органах принудительного исполнения.

В мае 2020 года в ходе реформы службы областное управление стало Главным управлением ФССП России по Московской области.

— Что сейчас представляет собой Главное управление ФССП России по Московской области и какие задачи выполняют его сотрудники?

— Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области является одним из крупных территориальных подразделений ФССП России как по штатной численности, так и по количеству исполнительных производств. Сегодня — это 53 подразделения по всему Подмосковью и одно на территории Республики Казахстан — комплекс Байконур.

Фото - © РИА Новости, Владимир Корнев

Сотрудники органов принудительного исполнения осуществляют функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, по розыску должников и их имущества, а также правоприменительные, контрольно-надзорные и разрешительные функции.

У нас работает 2 135 сотрудников органов принудительного исполнения и государственных гражданских служащих, из них 1 644 — судебные приставы-исполнители и судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

Силами судебных приставов по ОУПДС обеспечивается надлежащая охрана:

75 зданий судов общей юрисдикции и арбитражных судов;

257 зданий судебных участков мировых судей;

46 зданий подразделений и 1 здания Главного управления.

— Какие судебные решения чаще всего поступают на исполнение в Службу и что делает судебный пристав, чтобы их исполнить?

— Сразу хочу отметить, что свои полномочия судебный пристав-исполнитель реализовывает только в рамках исполнительного производства. Сотрудники Службы не могут выступать ничьими представителями и обязаны соблюдать не только права взыскателя, но и должника. Судебный пристав понуждает к исполнению решения суда и отстаивает интересы закона.

На особом контроле судебных приставов Подмосковья стоят социально значимые категории исполнительных производств — взыскание алиментов и заработной платы, восстановление на работе незаконно уволенных, приостановка деятельности организаций в случае угрозы жизни или здоровью людей, снос незаконно возведенных строений.

Судебные приставы по ОУПДС обеспечивают безопасность судебных процессов, судей и других участников судебного процесса, а также своих коллег в ходе исполнительных действий. Выдворяют нелегальных мигрантов за пределы Российской Федерации.

На должностных лиц Главного управления возложены функции по контролю и надзору за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

Фото - © РИА Новости, Игорь Зарембо

Хочу отметить важную роль дознавателей. В их компетенцию входит возбуждение и расследование уголовных дел, связанных с уклонением от уплаты алиментов, игнорированием долгов перед кредиторами, незаконными действиями с имуществом, находящимся под арестом, проявлением неуважения к судебной власти и другими подобными преступлениями. Дознаватели воздействует на тех должников, которые игнорируют все меры принудительного исполнения и только через уголовно-правовые механизмы могут быть привлечены к ответственности.

В распоряжении Главного управления находится важный инструмент — розыск. Судебные приставы, осуществляющие розыск, выполняют важную функцию по поиску детей, должников, уклоняющихся от исполнения обязательств, а также их имущества. Эта работа проводится совместно с другими правоохранительными органами. Так сотрудники исполнительного розыска подразделений ГУФССП России по Московской области совместно с сотрудниками подразделений Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области проводят совместные исполнительно-разыскные мероприятия на дорогах Подмосковья. Для розыска детей, должников и их имущества используются камеры наружного наблюдения системы «Безопасный регион», а также все доступные средства, включая социальные сети и другие информационные ресурсы.

Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори

Только объединив усилия, можно получить результат. В своей профессиональной деятельности сотрудники органов принудительного исполнения тесно сотрудничают с областными ведомствами — с Правительством Московской области, Главным управлением региональной безопасности, аппаратом Уполномоченного по правам ребенка, аппаратом Уполномоченного по правам человека, ГИБДД и МВД, органами опеки и попечительства.

— С какими результатами Главное управление встречает праздник?

— Сотрудники областного ведомства стремятся безупречно выполнять поставленные задачи и успешно решают вопросы исполнительного производства. Так, в юбилейный для службы год на исполнении в ГУФССП России по Московской области находилось порядка 7,3 миллиона исполнительных производств на общую сумму более 465,5 миллиарда рублей. Доля исполнительных производств, в рамках которых реализованы права на получение алиментов, составляет 93,8%. В результате применения к должникам мер принудительного исполнения в пользу детей с начала года взыскано порядка 3 миллиардов рублей, это практически на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В рамках исполнительных производств о взыскании ущерба, причиненного преступлением, взыскателям перечислено 362 миллиона рублей, что на 54 миллиона больше, чем в прошлом году. Всего же по всем категориям исполнительных производств взыскано порядка 42 миллиардов рублей. В среднем каждый судебный пристав области взыскал свыше 85 миллионов рублей.

— В мае этого года вступили в силу изменения в Федеральный закон, которым предусмотрено ведение реестра должников по алиментным обязательствам.

— Да, полномочия по ведению реестра в электронном виде возложены на Федеральную службу судебных приставов. Реестр алиментщиков являться частью сервиса «Банк данных исполнительных производств». Узнать информацию о должниках Подмосковья можно на официальном интернет-сайте ГУФССП России по Московской области.

В реестр включены должники, которые привлечены к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей. Также в публичный реестр внесены лица, которые не платят алименты недееспособным детям, достигшим совершеннолетия, либо нетрудоспособным родителям. Кроме того, в реестр включены должники, находящиеся в розыске у сотрудников органов принудительного исполнения и не погасившие задолженность.

Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори

Информация о должнике находится в открытом доступе до полного погашения задолженности по алиментам. Частичная уплата долга не станет основанием для исключения из реестра.

Такой источник информации о злостных неплательщиках алиментов носит стимулирующий характер, побуждающий граждан исключить репутационные потери, а также неблагоприятные последствия, связанные с социально-деловой и финансовой активностью.

— Есть универсальный сервис, который позволяет узнать все о ходе исполнительного производства?

— Физическому или юридическому лицу достаточно быть авторизованным на портале Госуслуг. Имея личный кабинет, можно узнать о наличии или отсутствии исполнительных производств. Если возникли какие-то сложности, то робот Макс подскажет путь для поиска ответа на вопрос.

В режиме реального времени и должник, и взыскатель могут получить детальную информацию о ходе исполнительного производства, записаться на прием, подать ходатайство или оплатить задолженность.

— В век современных технологий служба идет в ногу со временем?

— Конечно, современные технологии очень помогают службе. Становятся проще и быстрее многие механизмы. Большинство этапов исполнительного производства цифровизированы.

Но многие принудительные меры классического исполнения может осуществить только человек. Так, во исполнения решения суда судебные приставы ежедневно выходят по адресу должников, организуют исполнительно-разыскные мероприятия, участвуют в совместных с ГИБДД МО мероприятиях на дорогах Подмосковья по поиску должников среди водителей, производят арест имущества должников, принимают граждан на личных приемах и многое другое.

Приведу несколько цифр. Так, за девять месяцев текущего года выходы по адресам должников осуществлены в рамках 759 468 исполнительных производств, аресты составлены в рамках 15 853 исполнительных производств. Под контролем судебных приставов сносятся незаконные строения, закрываются опасные объекты, обеспечивается безопасность судебных процессов и их участников и др.

— Можно смело утверждать, что главным в службе остается человек?

— Даже в век цифровизации главной ценностью Главного управления ФССП России по Московской области остаются люди. За емкой аббревиатурой стоят тысячи сотрудников, которые ежедневно выполняют важную и непростую работу. За каждым исполненным решением, за каждым взысканным долгом, за каждой восстановленной справедливостью стоит труд целой команды высококлассных специалистов делопроизводства, депозита, информационной безопасности, снабжения, правовой защиты. Они ежедневным трудом доказывают, что сила государства в неотвратимости исполнения закона. Чувство справедливости является ориентиром для них как в службе, так и в жизни.

Фото - © РИА Новости, Сергей Мамонтов

В рамках своей профессиональной деятельности судебные приставы Подмосковья оказывают поддержку социально незащищенным слоям населения. Так, с начала года право граждан-должников на ежемесячное сохранение денежных средств в размере установленного прожиточного минимума реализовано в рамках 14 211 поступивших заявлений, сохранение прожиточного минимума обеспечено по 44 045 исполнительным производствам. По итогам рассмотрения обращений участников специальной военной операции и их родственников с начала года приостановлено порядка 36 тысяч исполнительных производств на сумму около 3 миллиардов рублей.

В этом году сотрудники Главного управления в ходе исполнения судебных решений о конфискации передали в Минобороны России 40 транспортных средств и 150 единиц компьютерной техники на нужды СВО.

В рамках юбилейного года мы анонсировали проект «160 добрых дел к 160-летию Службы». В нашем телеграм-канале и в официальных аккаунтах Главного управления в социальных сетях мы рассказывали о внеслужебной деятельности сотрудников органов принудительного исполнения. Мы справились с задачей и собрали все 160 добрых дел, и даже больше. В наших соцсетях вы можете узнать, что сотрудники Главного управления активно занимаются сбором гуманитарной помощи, донорством, шефствуют над детскими учреждениями и ветеранами, спасают людей и оказывают им помощь, занимаются волонтерством в различных сферах жизни и совершают другие добрые дела. Все это сделано по велению сердца.

Главное управление ФССП России по Московской области — это динамично развивающаяся структура, которая постоянно адаптируется к меняющимся условиям и стремится к совершенствованию своей работы. Впереди новые задачи и вызовы, но Главное управление ФССП России по Московской области готово к их решению, оставаясь надежным стражем закона и порядка на земле Подмосковья.