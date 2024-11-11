Герой-любовник и работорговец: 7 лучших ролей Леонардо Ли Каприо

1. «Титаник», 1997

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Благодаря роли в «Титанике» Джеймса Кэмерона тогда еще юный Леонардо Ли Каприо проснулся всемирно знаменитым. И долго еще не мог избавиться от приклеившегося к нему амплуа героя-любовника.

По сюжету в первом и последнем плавании шикарного «Титаника» встречаются двое. Пассажир нижней палубы Джек (Ди Каприо) выиграл билет в карты, а богатая наследница Роза отправляется в Америку, чтобы выйти замуж по расчёту. Чувства молодых людей только успевают расцвести, и даже не классовые различия создадут испытания влюблённым, а айсберг, вставший на пути считавшегося непотопляемым лайнера.

2. «Поймай меня, если сможешь», 2002

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Фильм отметили двумя номинациями на «Оскар», а Ди Каприо смог сделать первые шаги в сторону более серьезных ролей драматического актера.

Фрэнк Эбегнейл (Ди Каприо) успел поработать врачом, адвокатом и пилотом на пассажирской авиалинии — и все это до достижения полного совершеннолетия в 21 год. Мастер в обмане и жульничестве, он также обладал искусством подделки документов, что в конечном счете принесло ему миллионы долларов, которые он получил по фальшивым чекам.

3. «Авиатор», 2004

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Биографическая ретро-драма Мартина Скорсезе с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Фильм повествует о судьбе экстравагантного американского миллиардера, авиатора и кинопродюсера Говарда Хьюза, который превратил небольшую фабрику отца в грандиозное, фантастически успешное предприятие. За каждый новый проект амбициозный магнат Хьюз берется с увлеченностью, балансирующей на грани сумасшествия.

В 2005 году фильм живого классика Голливуда был удостоен пяти премий «Оскар».

4. «Джанго освобожденный», 2012

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Одна из, откровенно говоря, самых злодейских ролей Леонардо Ди Каприо. Персонаж рабовладельца и садиста Кэлвина Кэнди удался у него на славу.

Действие драмы Квентина Тарантино «Джанго освобожденный» происходит в США в 1858 году – то есть накануне начала Гражданской войны, приведшей к уничтожению рабства. В основе сюжета – история чернокожего раба Джанго, который благодаря покровительству бледнолицего охотника за головами получает свободу и ценой большой крови вырывает свою любимую жену из рук жестокого плантатора. Фильм стилизован под популярный в 1960-1970-х годах жанр итальянского спагетти-вестерн, отличительными чертами которого являются ставка на эффектный визуальный ряд, эпичные характеры героев, мощное (стилизованное под оперные композиции) музыкальное сопровождение и символичность событий в ущерб реализму.

5. «Великий Гэтсби», 2013

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Весной 1922 года, в эпоху разлагающейся морали, блистательного джаза и «королей контрабандного алкоголя», Ник Каррауэй приезжает из Среднего Запада в Нью-Йорк. Преследуя собственную американскую мечту, он селится по соседству с таинственным, известным своими вечеринками миллионером Джеем Гэтсби, а на противоположном берегу бухты проживают его кузина Дэйзи и её муж, повеса и аристократ, Том Бьюкенен. Так Ник оказывается вовлечённым в захватывающий мир богатых — их иллюзий, любви и обманов. Он становится свидетелем происходящего в этом мире и пишет историю невозможной любви, вечных мечтаний и человеческой трагедии, которые являются отражением современных времен и нравов.

Ди Каприо удалось органично вписаться в антураж эпохи и воплотить противоречивый образ Гэтсби — обаятельного и популярного, но при этом ранимого и неуверенного в себе.

6. «Волк с Уолл-стрит», 2013

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Криминальная черная комедия о фондовом рынке авторства Мартина Скорсезе принесла Ди Каприо успех не только как исполнителю главной роли, но и как продюсеру – в обеих ипостасях он был номинирован на «Оскар».

Джордан Белфорт (Ди Каприо) основал одну из крупнейших брокерских контор в 1987 году, но десять лет спустя был осужден за отмывание денег и ряд прочих финансовых преступлений. Автор справился с алкогольной и наркотической зависимостью, выработанной за время махинаций на Уолл-стрит, написал две книги и теперь читает лекции о том, как достичь успеха.

7. «Выживший», 2015

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Фильм Иньярриту, за который Ди Каприо наконец получил заветный «Оскар» на радость миллионов фанатов и сочувствующих. В социальных сетях долго ходила шутка накануне вручения премии, что если Леонардо и сейчас не дадут «Оскар», то начнется восстание «дикапристов».

Охотник Хью Гласс (Ди Каприо) серьезно ранен на неизведанных просторах американского Дикого Запада. Товарищ Хью по отряду покорителей новых земель Джон Фицжеральд предательски оставляет его умирать в одиночестве. Теперь у Гласса осталось только одно оружие — его сила воли. Он готов бросить вызов первобытной природе, суровой зиме и враждебным племенам индейцев, только чтобы выжить и отомстить Фицжеральду.