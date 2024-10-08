«Энергетический целитель» Сергей Коновалов: что известно о человеке, который обещает оздоровление и вечную молодость

В материале РИАМО рассказываем о том, кто такой Сергей Коновалов, как «работают» его методы и чем он завлекает своих последователей.

Кто такой Сергей Коновалов

На собственном сайте Сергей Коновалов позиционирует себя так: военный врач, доктор медицинских наук, профессор, академик Международной академии наук экологии и безопасности человека и природы (МАНЭБ), член президиума данной академии и директор института информационной медицины там же. МАНЭБ, в свою очередь, – «общественная организация, целью которой является объединение ученых и специалистов, занимающихся решением проблем в области экологии и охраны окружающей среды».

У Сергея Коновалова есть медицинское образование: в 1977 году он окончил Куйбышевский государственный медицинский институт, а в 1988 году – Военно-медицинскую академию. В начале 90-х, когда в стране расцвела мода на «паранормальные» методы лечения, Сергей Коновалов решил уйти от традиционной медицины и взялся за разработку «Информационно-энергетического учения».

В то время как Анатолий Кашпировский с экранов телевизоров давал «установку на добро», а Алан Чумак через телеэкраны «заряжал» воду и кремы, Коновалов разрабатывал смежную территорию: взаимодействие энергии человека с энергетическим полем планеты Земля. На сайте его метод называется так: «научное направление в области здоровьесберегающей медицины, направленное на формирование здоровьеориентированной деятельности человека».

Как заявляет сам Коновалов, сотни тысяч людей уже три десятилетия считают его «Информационно-энергетическое учение» основой мировоззрения.

Как «лечит» Коновалов

В отличие от Кашпировского или Чумака, Сергей Коновалов не приобрел всероссийской известности, однако число его преданных пациентов очень велико. По различным сведениям, он колесит по стране с «целительными гастролями» не менее 20 лет.

Коновалов организует так называемые «творческие встречи» в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России, нередко собирая аудиторию в несколько тысяч человек. На этих выступлениях он рассказывает о своих «определенных способностях и возможностях» и предлагает адептам излечиться от множества болезней, а также замедлить, предотвратить или даже обратить вспять старение.

Судя по записям из зала, Коновалов «обрабатывает» публику призывами почувствовать пульсацию внутренних органов и дышать на сосуды с водой, не забывая слушать указания «доктора». В целом, методика схожа с методикой Анатолия Кашпировского: «целитель» как будто бы настраивает организм на особые вибрации, и тело излечивает само себя. А для того, чтобы вибрации работали эффективно, рекомендуется покупать абонемент на «творческие встречи» и ходить на них регулярно.

Кроме того, Сергей Коновалов выпускает «целительные» буклеты. Это цветные листы с фотографией «доктора», отпечатанные обычным типографским способом, но мистически «заряженные» на оздоровление. Их нужно прикладывать к проблемным местам и запрашивать исцеление. С буклетами, сообщает телеграм-канал SHOT, нужно обращаться осторожно, не мять, оборачивать в марлю и регулярно давать им «отдыхать». Стоимость магического листочка – 200 рублей, но если планируете пользоваться часто, лучше купить побольше, про запас.

Скандалы с участием Сергея Коновалова

Еще в декабре 2010 года депутат Госдумы Евгений Марченко открыто выступал против того, чтобы Коновалову предоставляли для «творческих встреч» помещения спортивного комплекса «Юбилейный». Депутат также настаивал на том, чтобы запретить магам, оккультистам и «целителям» арендовать стадионы, клубы и концертные залы для проведения своих обрядов.

«Люди, которые занимаются этим черным делом, обманывают наших граждан, прежде всего пенсионеров, людей с серьезными заболеваниями, с неустроенной личной жизнью» Евгений Марченко депутат Госдумы

Однако эта депутатская инициатива никакого публичного развития не получила.

В марте 2019 года Андрей Малахов посвятил «доктору Коновалову» целую программу. Ряд экспертов утверждали, что «целитель» организовал своего рода секту, адепты которой отказываются от традиционной медицины, а у некоторых из них после сеансов диагностируют проблемы с психикой.

Несмотря на некоторый общественный резонанс, Сергей Коновалов все эти годы продолжает с успехом проводить «творческие встречи» и «исцелять» адептов своего учения с помощью внушений и «магических» буклетов.

С юридической точки зрения Коновалов и подобные ему «гуру» не совершают ничего противоправного, так как невозможно аргументированно доказать «целительный» эффект или его отсутствие. И если «доктор Коновалов» исправно платит налоги с доходов за выступления, привлечь его к ответственности за мошенничество в настоящий момент не представляется возможным.