Экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук разводится: ей изменил муж

В материале РИАМО — о том, кто такая Ирина Пинчук и почему лодка ее любви разбилась.

Кто такая Ирина Пинчук

Фото - © Соцсети Ирины Пинчук

Сейчас Ирине Пинчук 30 лет — родилась она 11 февраля 1995 года. Если верить слухам, то ее маме на момент рождения дочери было всего 15 лет.

Мать и отец не были богатыми людьми — имели средний достаток. Однако они окружали свою дочь любовью и заботой и старались ни в чем ей не отказывать.

В школе Пинчук привлекала всех своей жизнерадостностью. Она даже играла в КВН, ходила в театральный кружок и принимала участие в различных сценках. Мечтала же девушка стать актрисой, однако в желаемый вуз она поступить не смогла.

Окончила Ирина Пинчук в итоге технологический институт по специальности «товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». Независимости Пинчук не боялась — с ранних лет она пробовала себя в разной работе. Например, в 13 она разносила газеты, потом торговала одеждой на местном рынке, а в 18 устроилась консультантом в магазин.

Сейчас Ирина Пинчук — популярный блогер. Она делится с подписчиками новостями из своей жизни. Еще одним направлением интернет-деятельности Ирины стали курсы по похудению. Пинчук создала проект, рассчитанный на 28 дней, а специально для подписчиков подготовила ролик, где без стеснения продемонстрировала собственные изменения после родов. К слову, не все фолловеры поверили, что спорт и диета могут привести к подобным преображениям, поэтому стали обвинять блогера в обмане.

Участие Пинчук в «Доме-2»

Фото - © Соцсети Ирины Пинчук

7 сентября 2016 года Ирина Пинчук стала участницей скандального шоу «Дом -2: остров любви». В анкете, которую заполняют все желающие попасть на передачу, она указала, что ищет себе мужчину «для извращений». Пребывание Пинчук на проекте напоминало американские горки: она крутила романы с двумя женихами по очереди, сходилась и расставалась снова. В итоге она с одним из женихов, Иваном Барзиковым, дошла до финала и выиграла миллион на свадьбу. Побывала в то время Пинчук и беременной — правда, ребенка потеряла из-за ревности и ежедневных истерик. Как и предполагали телезрители, тандем Барзикова и Пинчук распался, а девушка покинула проект.

В 2018 году Ирина Пинчук вернулась на телепроект. Далее следовала серия романов, но в итоге счастье девушка обрела в объятиях Арая Чобаняна.

Брак Пинчук и Чобаняна

Ирина Пинчук и Арай Чобанян покинули проект и поселились в Москве. Они многое прошли вместе, даже оба решились на пластические операции: девушка увеличила себе грудь до пятого размера, а ее кавалер подкорректировал нос. https://www.5-tv.ru/news/268760/malenkaa-pamela-anderson-zvezda-doma2-uvelicila-sebe-grud-video/

Весной 2021 года пара сообщила о том, что они ожидают ребенка. В июне было сообщено о регистрации отношений. Месяцем позже Пинчук родила сына, которого назвали Давыд. Ирина Пинчук, будучи блогером, рассказывала подписчикам об этом волнительном моменте, а также о том, как она справляется с новыми для себя материнскими обязанностями.

В 2023 году пара снова объявила о грядущем пополнении в семье. О рождении ребенка влюбленные сообщили 1 декабря. Малыша назвали Алан.

Развод Ирины Пинчук с мужем

В феврале 2025 года стало известно о том, что Ирина Пинчук и Арай Чобанян разводятся. Причиной для развода послужили измены Арая.

Пинчук обнаружила переписку мужа с девушкой из Ростова и решила не прощать предательства. После взлома его аккаунта Ирина узнала, что муж ей постоянно изменял — даже тогда, когда она беременная лежала в больнице из-за угрозы выкидыша. «Спасибо хакеру, который его взломал. Мне начали писать все и предоставлять доказательства», — рассказала Пинчук.

«Очередную ночь в стрессе живу и думаю, а почему я должна молчать? Время 01.40, а я не могу уложить ребенка спать, потому что трясусь как осиновый лист…» Ирина Пинчук

«У меня просто истерика… <…> Он клялся здоровьем своей матери… Это такой ужас… Это просто ничтожество!» — поделилась с фанатами экс-участница «Дома-2».

Поклонники тем временем просят Пинчук не торопиться с разводом — у пары все-таки маленькие дети, ради которых стоит попытаться сохранить брак.