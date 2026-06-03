Эффект Кэндис Оуэнс: как главная скандалистка США оказалась на ПМЭФ-2026

Появление на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2026 года американской журналистки Кэндис Оуэнс стало настоящей сенсацией. В материале РИАМО разбираемся, кто она такая, как она прошла путь от жесткого критика Дональда Трампа до ультраконсервативной иконы и зачем она приехала в Россию.

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Биография и личная жизнь Кэндис Оуэнс

Фото - © Канал Candace Owens на YouTube

Кэндис Эмбер Оуэнс родилась 29 апреля 1989 года в городе Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк (сейчас ей 37 лет). Однако ее детство и юность прошли в промышленном Стемфорде, штат Коннектикут. Жизнь будущей звезды медиа сложно назвать безоблачной. После тяжелого развода родителей Кэндис и ее братьев с сестрами воспитывали дедушка и бабушка. Как позже вспоминала сама Оуэнс, именно дед-афроамериканец, переживший эпоху жесткой расовой сегрегации на юге США, привил ей стойкость и нежелание вечно чувствовать себя «жертвой обстоятельств».

В школьные годы Кэндис столкнулась с настоящим расистским скандалом: ей на автоответчик оставляли угрозы одноклассники, среди которых был сын местного мэра. Семья Оуэнс выиграла суд, отсудив у школы компенсацию в 37 500 долларов. Этот случай мог бы сделать из нее классическую активистку левого толка, но судьба распорядилась иначе.

После школы Кэндис поступила в Университет Род-Айленда на престижный факультет журналистики. Но диплом она так и не получила — бросила учебу на третьем курсе. Официальной причиной назвали проблемы с образовательным кредитом. Сама же Оуэнс позже иронизировала, что академическая среда оказалась слишком однобокой, «либеральной и удушающей» для ее независимого характера. Ей пришлось подрабатывать в ресторанном бизнесе и администратором, прежде чем она нашла себя в цифровом маркетинге.

Сегодня Кэндис — примерная жена и мать, чья личная жизнь выглядит как идеальная открытка консервативной Америки. В 2019 году она вышла замуж за англичанина Джорджа Фармера. Избранник Оуэнс — не просто бизнесмен (он возглавлял свободную от цензуры соцсеть Parler), но и представитель британской аристократии, сын лорда-консерватора Майкла Фармера. Пара воспитывает двоих детей. Кэндис активно продвигает в массы идею о том, что главная миссия женщины — это крепкая семья, вера в Бога и материнство, а не карьерные бега в духе радикального феминизма.

Политические взгляды Кэндис Оуэнс

Фото - © Канал Candace Owens на YouTube

Самый забавный факт в биографии Кэндис Оуэнс заключается в том, что начинала она как стопроцентный либерал. В 2015 году она запустила маркетинговый сайт Degree180, на страницах которого критиковала консерваторов, издевалась над идеями Дональда Трампа и высмеивала «чайную» партию республиканцев (якобы они только и делают, что гоняют чаи).

Однако в 2016–2017 годах в ее сознании произошел тектонический сдвиг. Толчком послужил ее новый проект Social Autopsy — сайт, созданный для деанонимизации интернет-троллей. Проект подвергся жесточайшей критике… со стороны левых прогрессивных активистов и феминисток, которые обвинили Кэндис в нарушении приватности. Оуэнс была шокирована агрессией вчерашних единомышленников и пришла к выводу: главная угроза свободе слова исходит не от правых, а от левых.

В 2017 году Кэндис совершает громкий «выход из шкафа» в американском YouTube (заблокирован на территории РФ), объявив себя убежденной сторонницей Дональда Трампа. С этого момента ее карьера взлетает до небес.

В политических кругах США Кэндис заняла уникальную и невероятно востребованную нишу. Она стала молодой, красноречивой и харизматичной афроамериканкой, которая открыто громит повестку Демократической партии. Ее главный тезис: «Демократы используют темнокожее население США, удерживая его в ментальном рабстве на пособиях и внушая мысль о вечном расизме».

В 2018 году она основывает движение Blexit (от слов Black и Exit — по аналогии с Brexit). Цель движения — массовый исход темнокожих американцев из-под влияния Демократической партии в сторону традиционного капитализма, семейных ценностей и Республиканской партии. Кэндис стала частым гостем на телеканале Fox News и получила должность директора по взаимодействию в консервативной молодежной организации Turning Point USA.

Скандалы и громкие заявления Кэндис Оуэнс

Фото - © Михаил Метцель/РИА Новости

Кэндис Оуэнс знает, как работают медиа, и мастерски генерирует клики. Ее высказывания регулярно вызывают политические землетрясения:

Дело Джорджа Флойда и BLM

В 2020 году, когда весь западный мир преклонял колено перед движением Black Lives Matter, Кэндис записала видео, набравшее десятки миллионов просмотров. Она заявила, что считает Джорджа Флойда преступником, а не мучеником. «Тот факт, что его сделали идолом в темнокожей культуре, — это позор», — отрезала Оуэнс. Из-за этого от нее отвернулись многие бренды, но правая Америка рукоплескала ее смелости.

Скандал с Гитлером

В 2018 году, выступая в Лондоне, Кэндис рассуждала о национализме и глобализме. Она обронила фразу: «Если бы Гитлер просто хотел сделать Германию великой и все шло хорошо, это было бы окей. Проблема была в том, что у него были амбиции за пределами Германии — он хотел глобализма». Либеральные СМИ тут же обвинили ее в оправдании нацизма, хотя Оуэнс отбивалась, поясняя, что лишь критиковала агрессивную экспансию Третьего рейха.

Гендерные войны и Брижит Макрон

Оуэнс — ярая противница трансгендерной* (*ЛГБТ признана экстремистской и запрещена на территории России) повестки. В 2024–2025 годах она увлеклась конспирологическими теориями и начала активно продвигать слух о том, что первая леди Франции Брижит Макрон на самом деле родилась мужчиной по имени Жан-Мишель. Французский истеблишмент был в ярости, Кэндис пригрозили судами за клевету, но она лишь подливала масла в огонь в своих подкастах. Подробнее о скандале можно почитать здесь.

Отношение Кэндис Оуэнс к России

Фото - © Канал Candace Owens на YouTube

Любовь Кэндис к российской повестке началась задолго до ее визита в Питер. Пока весь западный мейнстрим окрашивал аватарки в желто-синие цвета, Оуэнс пошла против течения с грацией танка. В 2022 году она вовсю репостила тезисы Владимира Путина о том, что Украину создал СССР, а ее лаконичный твит «Russian Lives Matter» («Жизни русских важны») сорвал бурные аплодисменты даже у российского посольства в Вашингтоне.

Дальше — больше. В своих видео Оуэнс рассказывала, что никакой Украины до 1989 года вообще не существовало, а в интервью 2023 года отрезала без купюр: «Я с самого начала говорила: „Нахрен Украину“, и от своих слов не отказываюсь». К 2024 году ее риторика и вовсе ушла в плоскость священной войны. Журналистка заявила, что никакая пропаганда не заставит ее желать победы Киеву: «В духовном плане я просто знаю, что это неправильно. Нельзя поддерживать гомосексуального* (* ЛГБТ признана экстремистской и запрещена в России) актера, который запирает церкви и сажает епископов», — заявила она, окончательно выбрав в этом противостоянии сторону «православной России».

Зачем Кэндис Оуэнс приехала на ПМЭФ-2026 в Россию?

Фото - © РИА Новости

Журналистка приехала в Москву с мужем и детьми, и первыми ее впечатлениями был восторг от чистоты, ухоженности и безопасности российской столицы и большого количества развлечений для детей. «Не знаю, чего я ожидала, но точно не этого. Москва — невероятно красивый город», — написала журналистка в соцсети Х* (*заблокирована в РФ).

«Я теперь понимаю, почему „говорящие головы“ начинают паниковать, кричать и лгать о „российском сговоре“, когда узнают, что кто-то из Америки с публичной площадкой едет сюда. Это как аллегория пещеры у Платона. Просто потрясающе: настолько это чистый, красивый и упорядоченный город. Он так далек от того, как его изображают [западные] СМИ», — добавила Оуэнс.

Рассказала журналистка в соцсетях и о посещении православных храмов. Она, в частности, посетила Свято-Троицкую Сергиеву лавру. «Христианское самовыражение и наследие здесь не имеют себе равных. Неудивительно, что они лгут нам о России», — сказала Кэндис.

Присутствие Оуэнс на Петербургском экономическом форуме с 3 по 6 июня — шаг абсолютно выверенный. На сессии «Большая семья — большие охваты. Новая демография и нарративы для медиаменеджеров» Кэндис выступит не просто как приглашенный западный гость, а как главный эксперт. Для нее это идеальное комбо: здесь соединяются ее профессиональные навыки топового медиаменеджера и ее личная идеология защиты большой, традиционной семьи.