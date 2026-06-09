Дженнифер Бьянки: путь от модели до ведьмы и финалистки «Битвы экстрасенсов»

Дженнифер Бьянки — одна из самых ярких и обсуждаемых участниц 25-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ. Эта итальянка с русскими корнями сумела не только громко заявить о себе на отборочных этапах, но и закрепиться в числе сильнейших эзотериков, заняв по итогам зрительского голосования почетное четвертое место. Ее история — это путь от гламурного мира моды к глубокому погружению в магию, трансформации и помощи людям.

Детство Дженнифер Бьянки в Италии и карьера до магии

Фото - © Дженнифер Бьянки/Telegram

Дженнифер родилась 3 октября 1990 года в итальянском городе Феррара. У нее есть сестра-близнец Анастасия. Детство девушки прошло на две страны: полгода в обеспеченной Италии с отцом и дедушкой и полгода в России с матерью. В 21 год Дженнифер переехала в Триест для учебы в университете, окончательно обосновавшись в Европе.

До того как открыть в себе дар, Бьянки построила успешную карьеру в модельном бизнесе. Она сотрудничала с мировыми косметическими брендами (Maybelline, MAC, Nars) и снималась для обложек таких изданий, как Vogue, Vanity Fair и Elle. Кроме того, она проявила себя как бизнесвумен: в 24 года запустила собственный стартап, привлекла инвестиции в размере $50 тысяч и работала в криптофонде.

Пробуждение экстрасенсорного дара Бьянки и работа с клиентами

Фото - © Дженнифер Бьянки/Telegram

Переломным моментом в жизни Дженнифер стала тяжелая личная драма в 27 лет. Узнав об измене партнера, с которым планировала семью, она пережила глубокий кризис. Именно тогда, по ее словам, к ней пришло видение в виде фигуры Смерти (аркан Таро), которое кардинально изменило ее мировоззрение. Это событие заставило ее обратиться к картам Таро — сначала для себя, а затем и для друзей.

За полгода практики у нее сформировалась обширная база постоянных клиентов. Сегодня Дженнифер специализируется на двух главных темах: любви и финансах. Опираясь на собственный опыт преодоления материальных трудностей, она учит людей монетизировать свои таланты и достигать финансовой независимости. В вопросах отношений она проводит тренинги вместе со своим нынешним возлюбленным Константином Гнеушевым. Их авторский курс стоит 200 тысяч рублей и включает двухдневный интенсив «Сценарий искренней любви». Основным инструментом предсказаний для Бьянки служат карты Таро, а также разработанная ею авторская колода Amor Fati.

Участие Дженнифер Бьянки в «Битве экстрасенсов» и путь к финалу

Фото - © кадр из шоу «Битва экстрасенсов»

В феврале 2026 года Дженнифер стала участницей юбилейного сезона шоу. Она успешно прошла все три отборочных испытания: определила предмет за ширмой, нашла человека в багажнике и дала характеристику Мистеру Х (хотя здесь допустила ошибку, приняв Полину Аксенову за трансгендерную* (*ЛГБТ признана экстремистской организацией и запрещена в России) личность из-за ее пластических операций).

В дальнейшем она уверенно двигалась по турнирной сетке, оказавшись в числе лучших после экватора проекта. В одном из выпусков ей пришлось выдержать жесткую критику от фаворита Артема Бесова, который публично обвинил ее в том, что она находится под любовным приворотом. Эмоциональная реакция Бьянки на эти слова стала одним из самых запоминающихся моментов сезона. Несмотря на все трудности и интриги, Дженнифер проявила стойкость и волю к победе.

По итогу зрительского голосования она заняла четвертое место, что является отличным результатом для участницы с таким сильным бэкграундом вне эзотерики. Сейчас Дженнифер продолжает активно вести социальные сети, делясь с подписчиками не только магическими практиками, но и моментами личной жизни — например, радостью от появления котенка сфинкса, которого она называет своим «ребенком».