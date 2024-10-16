Дуров и его женщины: что известно о личной жизни основателя Telegram

До 2024 года основатель Telegram Павел Дуров — один из самых известных IT-предпринимателей России — держал свою личную жизнь в глубокой тайне. Однако с середины минувшего лета громкие новости о ней появляются едва ли не каждую неделю, что вместе с задержанием во Франции превратило некогда скрытного Дурова в героя публикаций всех ведущих мировых СМИ.

Что известно о романе Павла Дурова с Ириной Болгар

Фото - © личная страница Ирины Болгар в соцсетях

В минувшем июле весь мир узнал об Ирине Болгар — матери троих детей Павла Дурова, Даниэля, Леи и Давида. По словам самой 43-летней Болгар, она решила объявить себя матерью наследников Дурова после просьбы сыновей и дочери. Ирина и Павел познакомились в 2012 году в Дубае — ее представили бизнесмену, как эксперта по йоге. Именно на почве общей любви к йоге у них и начался роман.

Они жили в гражданском браке, однако дети признаны официально и носят фамилию отца. Затем, в начале августа, Ирина Болгар рассказала, что они с Дуровым не живут вместе уже несколько лет, хотя часто встречались и путешествовали вместе с семьей. Болгар также сообщила, что в 2017 году бизнесмен прилетал в Санкт-Петербург, когда родился один из его сыновей. Он не ходил в ЗАГС для регистрации ребенка, а все вопросы решались по доверенности.

А в конце августа стало известно, что Ирина Болгар подала иск в швейцарский суд на Павла Дурова — это случилось еще в марте 2023 года через несколько месяцев после того, как бизнесмен перестал перечислять ей алименты. В заявлении Болгар указала, что основатель Telegram якобы бил одного из своих детей. Также мать троих детей подала гражданский иск против Дурова по опеке над детьми. Прошение было удовлетворено — по словам Болгар, суд Швейцарии лишил Павла родительских прав.

Почему Ирина Болгар хочет судиться с Дуровым

Фото - © Телеграм-канал Baza

Отдельной главой в истории взаимоотношений Павла Дурова и Ирины Болгар стала их материальная сторона. По словам Болгар, в конце 2022 года основатель Telegram пытался принудить ее переехать вместе с детьми в ОАЭ. К тому моменту отношения пары уже были прекращены. Болгар рассказала, что, когда она отказалась переехать, миллиардер заблокировал доступ ко всем картам и прекратил оплачивать счета.

Со слов Болгар, на протяжении всех десяти лет их отношений с Дуровым он все имущество и другие активы оформлял на себя. Ирина пользовались ими только по договорам и доверенностям — прав собственности у нее не было. Однако Болгар отметила, что в ряде государств такие отношения классифицируются, как полноценный брак со всеми вытекающими юридическими последствиями.

Таким образом она может попросить долю от имущества, которое было нажито во время отношений. Между тем 10 октября, наконец, была озвучена версия стороны Павла Дурова — о ней рассказал его пресс-секретарь Георгий Лобушкин. По словам Лобушкина, в 2019 году Дуров договорился с Болгар, что отправит ей единоразово семь миллионов долларов в качестве алиментов — по десять тысяч долларов в месяц на каждого из трех детей до того, как им исполнится 23 года.

Болгар попросила поделить сумму на два платежа. Один в размере пяти миллионов долларов основатель Telegram отправил в качестве «подарка» и еще два миллиона — на поддержку детей. При этом даже после перевода денег Дуров не закрывал для Болгар доступ к собственному банковскому счету. Но в один момент он увидел, что там не хватает 18 миллионов долларов.

Лобушкин отметил, что Болгар потратила средства не на детей, а на люксовые одежду и украшения. В начале 2023 года Дуров лишил бывшую девушку доступа к счету. Это произошло, поскольку количество трат на дорогие вещи «превысило все нормы приличия». После этого отношение Болгар к Дурову изменилось. Она приняла решение судиться с бизнесменом, чтобы добиться от него алиментов.

Что известно про 100 детей Павла Дурова

Фото - © Telegram-канал Павла Дурова

Между тем всего три дня спустя после того, как Ирина Болгар объявила себя матерью наследников Павла Дурова, сам основатель Telegram снова взбудоражил общественность. 29 июля он заявил о сотне детей, которые появились на свет из его собственного биоматериала. По словам Дурова, он стал донором спермы по просьбе друга еще 15 лет назад — в итоге его дети родились в 12 странах, он помог завести их ста парам.

Предприниматель также заявил, что готовится раскрыть исходный код своей ДНК, чтобы в будущем его потомки могли встретиться. Вскоре Ирина Болгар сообщила, что знала о донорской программе Павла. «Да, я знала о донорской программе Павла, он рассказывал мне о ней. Поскольку донорство генетического материала анонимно, я не имела ничего против его участия», — сказала Болгар.

Она подчеркнула, что участие Дурова в анонимной донорской программе не оказывало негативного влияния на отношения и семью. В то же время, по мнению юриста и руководителя Центра правопорядка в Москве и Московской области Александра Хаминского, после раскрытия своего кода ДНК в базе доноров спермы Дуров может столкнуться с большим количеством судебных исков от матерей.

«Многие женщины, воспользовавшиеся ранее донорской спермой, начнут сравнивать генетические референсы своего ребенка и потенциального отца-миллиардера. В случае выявления совпадений Дурова накроет волна судебных исков», — считает Хаминский.

Он подчеркнул, что из 100 счастливиц наверняка найдутся те, которые начнут утверждать о беременности после случайного полового акта с известным программистом, а не в результате ЭКО. Хаминский добавил, что Дурову лучше не отходить от анонимности, которая является главным принципом донорства спермы, чтобы не пришлось до конца жизни отстаивать свое состояние в суде.

Что известно о нынешней девушке Павла Дурова

Фото - © Telegram-канал Юлии Вавиловой

24 августа 2024 года Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа. Ему предъявили обвинения по шести пунктам, в том числе в соучастии в деятельности организованной группы, управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказе в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации, а также в отмывании денег. Дурова не выпустят из Франции минимум до марта 2025 года.

Вместе с Дуровым во Франции находится его 24-летняя подруга Юлия Вавилова, криптокоуч, криптоинвестор, геймер и стример.

Известно, что до переезда в Дубай почти два года назад Вавилова жила в московском районе Чертаново. Ее мать — предприниматель, которая ранее владела детским магазином. Сама Юлия неоднократно участвовала в фотосессиях для бизнеса матери. 6 сентября девушка вышла на связь с подписчиками в своем личном канале.

Она поблагодарила друзей и подписчиков за поддержку. Также Вавилова отметила, что не могла выйти на связь раньше, однако переживать за нее не стоит. «Все хорошо», — сообщила девушка. Помимо этого, Вавилова отметила, что распространяется большое количество ложной информации о происходящем с ней и с Павлом, однако в будущем она сама расскажет об этом.

А месяц спустя, 6 октября, спутница Павла Дурова поделалась печальной новостью: девушка рассказала, что была беременна, но на днях потеряла ребенка. По словам Вавиловой, она узнала о беременности 25 августа, но 4 октября врачи сообщили, что сердце плода перестало биться. На следующий день ей сделали аборт. Вавилова подчеркнула, что потеряла малыша из-за стресса.

Сам Павел Дуров подтвердил эту информацию. Он подчеркнул, что Юлию оказывалось психологическое давление, некий блогер пустил слух, что она «агент Моссада», другие утверждали, что ее посты побудили интерес к Дурову у французских полицейских. «Юлия держалась стойко. Но, в отличие от меня, она не привыкла к враждебности. Она не создана для войны. Два дня назад она была на приеме у врача, который наблюдал за ее беременностью. Я сразу понял, что что-то не так», — заключил основатель Telegram.