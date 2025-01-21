Дочь президента и предпринимательница: что известно об Иванке Трамп

В материале РИАМО о том, кто такая Иванка Трамп.

Детство Иванки Трамп

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Иванка Мари Трамп родилась 30 октября 1981 года в Нью-Йорке. Отец ее — бизнесмен Дональд Трамп, а мать — чешская модель Ивана Трамп. В дальнейшем родители подали на развод, когда Иванке было всего 11 лет.

Иванка Трамп уже в детстве привыкла к роскоши. Но при этом родители меньше всего хотели, чтобы она выросла избалованной наследницей «отцовской империи». Поэтому никаких излишеств у девочки не было. Глава семьи позаботился о том, чтобы дочка получила хорошее образование.

Иванка окончила школу Chapin School и колледж Choate Rosemary Hall. Также она два года проучилась в Джорджтаунском университете, но в последующие годы была переведена в Уортонскую школу бизнеса Пенсильванского университета, где учился и ее отец Дональд. Уортонскую школу она окончила с отличием и степенью бакалавра в области экономики в 2004 году.

У Иванки двое родных братьев — Дональд Джон Трамп-младший и Эрик Фредерик Трамп, а также единокровные по отцу сестра и брат — Тиффани Ариана Трамп и Бэррон Уильям Трамп.

Карьера Иванки

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Начинала свою карьеру Иванка как фотомодель. Первое фото дочери Трампа появилось на обложке журнала Seventeen в 1997 году. Высокая девушка с хорошими данными для модели от матери и прекрасными связями отца могла рассчитывать на продвижение в этом бизнесе, но уже с начала 2000-х годов Иванка охладела к модельной сфере и стала уделять ей все меньше времени.

После окончания экономической школы Иванка вошла в состав топ-менеджеров компании Forrest City, которая занимается недвижимостью. Оттуда дочь президента перешла в отдел маркетинга компании Dynamic Diamond Corp. Эта компании специализируется на продаже бриллиантов. Впрочем, Иванка скоро основала свою компанию по продаже ювелирных изделий — Ivanka Trump Collection. Позднее компания стала производить одежду и обувь для женщин, и всю продукцию Трамп демонстрировала в качестве манекенщицы на себе. Также Иванка является вице-президентом компании Trump Organization.

Участие дочери Трампа в политике

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Девушка поддерживала как Республиканскую, так и Демократическую партию. В 2007 году она поддержала Хиллари Клинтон, пожертвовав демократам $1 тыс., и продолжает близко дружить с ее дочерью Челси Клинтон. В 2012-м она поддержала Митта Ромни от республиканцев вместе с другими родственниками по настоянию отца. Год спустя они с мужем провели у себя дома на Манхэттене мероприятие по сбору средств для сенатора-демократа от Нью-Джерси Кори Букера.

В 2016 году, во время предвыборной кампании, Иванка помогала своему отцу Дональду в борьбе за президентское кресло и окончательно определилась с политическими взглядами. Многие даже прозвали именно ее первой леди, а не супругу Дональда Меланию Трамп. Иванка находилась рядом с отцом на всех публичных мероприятиях.

В марте 2017 года Иванка получила должность советника президента США на неоплачиваемой основе. Однако были даже сведения, что отец предлагал ей пост вице-президента, но она сама отказалась от него.

Вместе с отцом Иванка ездила в дружественные страны, побывала даже на саммите G20. В мае в 2018 году вместе с супругом она отправилась в Израиль, где встретилась с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

В 2020 году Иванка также участвовала в предвыборной гонке своего отца. Благодаря организации сбора пожертвований ей удалось собрать более 35 млн долларов. Однако, вопреки стараниям Иванки, пожертвований у ее отца оказалось меньше, чем у Джо Байдена, который и стал президентом США.

Личная жизнь Иванки Трамп

Фото - © North Charleston/Wikipedia.org

25 октября 2009 года Иванка вышла замуж за миллионера Джареда Кушнера, с которым она состояла в отношениях всего год до свадьбы. Джаред — сын мультимиллиардера и одного из лидеров еврейской общины Нью-Йорка Чарльза Кушнера. Джаред Кушнер с отличием окончил университет, в 25 лет приобрел газету New York Observer, проявил себя как талантливый редактор и к 30 годам уже был медиа-магнатом. У Джареда и Иванки Трамп есть трое детей: дочь Арабелла Роуз Кушнер и два сына — Джозеф Фредерик Кушнер и Теодор Джеймс Кушнер.

До замужней жизни Иванка приняла иудейское вероисповедание, прошла ортодоксальный гиюр и приняла еврейское имя Яэль. Все потому, что отец Джареда искал для сына жену-иудейку. Теперь она ведет еврейский образ жизни, жертвует деньги на синагоги и школы.

После первой победы Дональда Трампа на выборах супруг Иванки занял пост старшего помощника президента, и семья переехала в престижный район Вашингтона Калораму. Дом Джареда и Иванки находился рядом с апартаментами ушедшего в отставку Барака Обамы.

Чем занимается Иванка Трамп в настоящее время

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Сейчас старшая дочь государственного деятеля позиционирует себя как жену и мать, намеренно избегает участия в политических делах страны. Более того, в ходе выступления кандидат от Республиканской партии, набравший в первом туре 51% голосов избирателей, акцентировал, что его дети Иванка и Эрик Трамп не будут привлекаться к работе в президентской администрации, как это было в первый срок. Однако Иванка все же поддержала отца в день выборов, 5 ноября 2024 года. Она предстала перед публикой в белом платье.