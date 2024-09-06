День памяти святителя Петра Московского: традиции празднования и о чем просить

6 сентября верующие православные отмечают День памяти митрополита Киевского, святителя Петра. Главный подвиг Петра — борьба за единство Русского государства и благословение Москвы как собирательницы земли Русской.

Житие святителя Петра Московского

Святитель Петр происходил из Галицко-Волынской области. Родители его были люди благочестивые и богобоязненные. Его отца звали Федор, а имя матери точно не известно. На седьмом году Петра отдали на воспитание учителю, однако грамота ему плохо давалась. Это расстраивало родителей, они много переживали. Огорчало это и самого учителя. Однако однажды ему явился во сне некий муж в святительском облачении. От него изливалось сияние. По слову явившегося, Петр открыл свои уста и тот, благословив, влил в них сладость. После этого случая Петр стал учиться успешнее и со временем превзошел своих сверстников.

В 12 лет святой Петр ушел в одну из пустынных обителей и был пострижен в монашество. Он проходил тяжелое послушание на монастырской кухне: носил на своих плечах воду и дрова. Однако работа не мешала ему посещать все службы, причем приходил он всегда первым, а уходил последним.

Сначала Петр стал дьяконом, а затем и священником. И он продолжал служить братии и вести смиренную праведную жизнь.

Еще во время жизни в обители Петр решил научиться писать святые иконы. Он получил благословение старца и довольно скоро освоил иконопись. Со всей своей любовью Петр писал иконы, а его наставник раздавал их в благословение своей братии и приходившим в обитель мирянам. Часть икон Петр продал, а вырученные деньги раздал нищим.

Спустя какое-то время святой Петр с благословения наставника оставил монастырь и ушел в поисках более уединенной жизни. На реке Рате он соорудил себе небольшую келью, где провел много дней и ночей в общении с Богом.

Обитель святителя Петра

Фото - © Медиасток.рф

Со временем люди со всех окрестностей узнали о святости Петра и стали приходить к нему, ища духовного пристанища. Так начал образовываться монастырь. Игуменом новой обители избрали Петра, и он себя проявил не только как любящий пастырь, но и как превосходный организатор. Он неустанно помогал бедным, всегда принимал их в своей обители. Слава о его духовных подвигах и добродетелях распространилась по Галицко-Волынской области. Монастырь нередко посещал Галицкий князь Юрий Львович, был там и Всероссийский митрополит Максим.

В 1308 году патриарх Константинопольский Афанасий возвел св. Петра на Русскую митрополию. Много трудностей испытал Первосвятитель в первые годы управления Русской митрополией. В страдавшей под татарским игом Русской земле не было твердого порядка, и святителю Петру приходилось часто менять места своего пребывания. В этот период особенно важны были труды и заботы святителя об утверждении в государстве истинной веры и нравственности. Во время постоянных объездов епархий он неустанно поучал народ и духовенство о строгом хранении христианского благочестия. Враждовавших князей он призывал к миролюбию и единству.

В 1325 году святитель Петр по просьбе Иоанна Калиты перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву, что имело важное значение для всей Русской Земли. Святой Петр пророчески предсказал освобождение от татарского ига и будущее возвышение Москвы как центра всей России.

По его благословению в Московском Кремле в августе 1326 года был заложен собор в честь Успения Пресвятой Богородицы. Это было глубоко знаменательное благословение великого первосвятителя Русской земли. 21 декабря 1326 года святитель Петр отошел к Богу. Святое тело Первосвятителя было погребено в Успенском соборе в каменном гробу, который он сам приготовил. Множество чудес совершилось по молитвам угодника Божия. Многие исцеления совершались тайно, что свидетельствует о глубоком смирении святителя даже после смерти.

Храм в Санкт-Петербурге в честь святителя

Фото - © Православный Храм Святителя Петра Митрополита Московского на Роменской ул. д.12 в Санкт-Петербурге/Wikipedia.org

Среди самых известных построек этому святому считается церковь Петра митрополита Московского в Санкт-Петербурге. Найти ее несложно на перекрестке улиц Роменской и Днепропетровской. Он принадлежит Санкт-Петербургской епархии русской православной церкви. Построен был в 1911–1912 годах на территории Свято-Троицкого Творожковского женского монастыря.

Длительное время после революций обитель была закрыта, а также из нее были вывезены все ценности. Затем здания были переданы заводу и перестроены, а конструкции — разобраны, внутреннее убранство — разрушено. И только в 1994 году его вновь вернули в комплекс подворья епархии. С тех пор там ведутся работы по реконструкции на пожертвования неравнодушных людей и прихожан для возврата прежнего состояния.

Традиции празднования Дня памяти святителя Петра

Фото - © Высоко-Петровский монастырь / KNewman/Wikipedia.org

Каждый год празднование Дня святителя Петра традиционно начинается утром с богослужения в Высоко-Петровском монастыре (этот монастырь основал сам Петр в 1315 году, который назвал в честь апостолов Петра и Павла. После канонизация святителя Петра обитель переименовали в Высоко-Петровский, ред.) в Москве и Крестного хода вокруг обители с главной монастырской святыней — иконой святителя Петра. В течение дня на территории монастыря и на улице Петровка, названной так в честь святителя Петра, проводятся православные праздничные мероприятия.

Этот день стоит провести в кругу семьи, помолиться о близких. А вот ссориться и скандалить точно не нужно.

О чем можно молиться святителю Петру Московскому

Фото - © Медиасток.рф

Немало сведений есть, что при прошении перед иконой святителя Петра митрополита Московского могут свершиться даже самые смелые просьбы. Те, кто высказал свои прошения, отмечали особенную помощь в решении проблем со здоровьем. Но кроме этого можно просить его и о:

избавлении от неурядиц и недугов;

решении житейских проблемных ситуаций;

нахождении выхода в сложных ситуациях, выборе и прочем.

Обращение молитв перед его святым ликом способно снять не только физический дискомфорт от недуга, но и улучшить во многом душевное состояние и обрести равновесие.