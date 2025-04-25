Дело сестер Хачатурян: как движется следствие и осудят ли девушек за убийство отца

В материале РИАМО рассказываем подробности дела об убийстве Михаила Хачатуряна его дочерями, о результатах посмертного суда над убитым и о том, как обвинительный приговор в отношении мужчины может повлиять на судьбу его убийц.

Что сделали сестры Хачатурян

Фото - © Ангелина Хачатурян в Басманном суде Москвы/РИА Новости

Вечером 27 июля 2018 года на лестничной площадке московской многоэтажки нашли тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержали трех дочерей потерпевшего: Крестину, Ангелину и Марию. Подозреваемым было от 17 до 19 лет. Девушкам предъявили обвинение «Убийство группой лиц по предварительному сговору» (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и поместили в СИЗО.

По словам обвиняемых, в тот вечер отец решил наказать дочерей за беспорядок в доме и растрату денег, для чего вызывал «на разговор» наедине и распылял в лицо каждой перцовый баллончик. Крестина, которая с детства страдала астмой, начала задыхаться, и ее сестры решили положить издевательствам конец.

Когда Михаил уснул, девушки взяли охотничий нож и молоток и напали на отца. Во время расправы Михаил пришел в себя, собрался с силами и погнался за Крестиной, которая попыталась убежать из квартиры. Ангелина, желая спасти сестру, догнала отца на лестничной площадке и вонзила нож ему в сердце. Именно этот удар, по мнению судмедэкспертов, привел к смерти потерпевшего. Всего же Михаилу Хачатуряну было нанесено более 40 ранений в область груди и шеи.

Убили отца за истязания и изнасилование: показания трех сестер

Фото - © Фотобанк Лори

Все три девушки на допросах рассказывали: отец часто проявлял к ним жестокость, избивал, угрожал, морил голодом и насиловал. В материалах дела есть показания директора школы, где учились девочки: с его слов, школьницы нередко пропускали занятия из-за болезни, а на руках у них часто были видны синяки. О многочисленных случаях насилия рассказывали и подруги сестер Хачатурян.

Жена убитого мужчины Аурелия Дундук сообщила, что еще в середине 2000-х подавала в полицию заявления о насилии со стороны супруга, но никаких правовых последствий не дождалась. Со слов Аурелии, муж избивал ее регулярно на протяжении всех 20 лет брака, при этом бравировал связями в правоохранительных органах и был убежден, что «ему ничего не будет». В 2015 году Михаил выгнал жену из дома вместе со старшим сыном Сергеем, который в тот момент учился в восьмом классе. Ангелина, Крестина и Мария остались жить с отцом.

Михаил строго контролировал дочерей, часто запирал дома, в качестве воспитательных мер применял рукоприкладство, угрозы и насилие (в том числе сексуальное). В день убийства Хачатурян вернулся домой после лечения в Психоневрологическом центре им. Соловьева и, увидев в доме беспорядок, решил в очередной раз наказать сестер, но они неожиданно дали ему отпор.

Адвокаты сестер Хачатурян настаивали на том, что девушки, измученные измывательствами со стороны отца, в какой-то момент решили защитить себя кардинальным образом: «Их действия были направлены на то, чтобы остановить неизбежные страшные преступления, которые совершались против них».

Впрочем, по сообщениям ряда СМИ, девушки заранее продумали «план отступления»: они нанесли себе легкие ножевые ранения и рассказали полиции, что именно отец начал угрожать им убийством, а они лишь защищались, поэтому их действия можно квалифицировать как самооборону.

Как идет расследование дела дочерей-убийц

Фото - © Кристина Хачатурян (справа), обвиняемая в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна/РИА Новости

Статья обвинения «Убийство группой лиц по предварительному сговору» подразумевает тюремное заключение на срок от 8 до 20 лет. Девушкам была проведена психолого-психиатрическая экспертиза. По ее итогам младшую из сестер, Марию, признали невменяемой, две старшие получили от психиатров диагноз «посттравматическое стрессовое расстройство».

В конце сентября 2018 года девушек освободили из-под стражи и избрали им меру пресечения в виде «запрета определенных действий». Запрет действует и сейчас: сестрам нельзя общаться между собой, пользоваться интернетом и мобильной связью, давать интервью СМИ и иметь любые контакты со свидетелями по делу об убийстве.

На нескольких судебных заседаниях адвокаты убитого предъявляли переписку сестер, которая, предположительно, доказывала подготовку к преступлению. Расследование дела продолжается до сих пор.

Обвинение Михаила Хачатуряна

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В 2021 году было начато расследование в отношении убитого Михаила Хачатуряна. Он был посмертно обвинен в насильственных действиях сексуального характера (ч. 3 ст. 132 УК РФ), понуждении к действиям сексуального характера (ст. 133 УК РФ) и истязаниях (ст. 117 УК РФ), в дальнейшем прибавилось обвинение в распространении порнографии. Все три сестры проходили по делу Михаила Хачатуряна как потерпевшие.

Отдельное внимание следствия привлек находившийся в распоряжении Хачатуряна «арсенал» оружия: молоток, арбалет, 16 дротиков, травматический пистолет, сигнальный револьвер наган, охотничье ружье, 16 патронов и два пневматических пистолета. Сестры Хачатурян утверждали, что оружие было одним из методов запугивания.

Посмертный приговор отцу-насильнику

Фото - © Фотобанк Лори

21 апреля 2025 года состоялось финальное заседание по делу Михаила Хачатуряна. Бутырский суд Москвы посмертно признал отца семейства виновным в многократных случаях насилия над дочерями. Хачатуряна осудили за насильственные действия сексуального характера, избиения, а также за изготовление порнографических материалов и распространение их в сети Интернет.

Уже в день вынесения обвинительного приговора стало известно, что защита со стороны погибшего намерена подавать апелляцию. Родственники Михаила Хачатуряна обращают внимание журналистов на то, что девушки «выглядят обрадованными, смеются» и совсем не раскаиваются в своем преступлении. По словам сестры Хачатуряна Наиры, суд не предоставил доказательств вины Михаила, все обвинения строились исключительно на показаниях сестер.

Перспективы развития дела сестер Хачатурян

Фото - © Мария Хачатурян после заседания Бутырского районного суда/РИА Новости

Адвокат девушек Ярослав Пакулин заявил: «Когда решение вступит в силу, СК приобщит его к делам Ангелины, Крестины и Марии и будет думать о дальнейшей переквалификации, а возможно и полном прекращении дела в связи с тем, что в действиях девушек была необходимая оборона».

При этом срок давности по статье «Убийство группой лиц по предварительному сговору», инкриминируемой сестрам Хачатурян, составляет 15 лет. Если апелляция защиты Михаила Хачатуряна будет принята, начнется новый виток расследования и дознания, который может занять еще долгие годы.