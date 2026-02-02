Бизнес закладывает в цены свои страхи, а не реальность: почему ЦБ РФ борется с инфляционными ожиданиями

Начальник Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Рустэм Марданов в интервью РИАМО рассказал об экономических тенденциях в Московской области на старте 2026 года. Он оценил деловую активность в регионе, объяснил, почему инфляция в Подмосковье ниже общероссийской, и дал прогноз по ценам на год.

Отдельно спикер затронул тему крайне высоких инфляционных ожиданий бизнеса и населения, объяснил позицию регулятора по курсу рубля.

— Рустэм Хабибович, как вы оцениваете ситуацию с деловой активностью в Московской области на январь 2026 года (по основным показателям)? Чем регион отличился за последний год? Какие отрасли показали наилучшую динамику?

— Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к одному из ключевых опережающих индикаторов, формируемых по данным мониторинга, — индикатору бизнес-климата (ИБК) Банка России. Согласно январскому опросу предприятий, ИБК по Московской области в начале 2026 года снизился, главным образом за счет более сдержанных текущих оценок по производству и спросу. Краткосрочные ожидания предприятий области находятся практически на уровне января 2025 года.

При этом по сравнению с прошлым месяцем наиболее заметно выросли ожидания по производству и спросу у строительных компаний, а также предприятий транспортировки и хранения. Действительно, в Московской области начато строительство высокоскоростной магистрали, птицефабрик, производства фармацевтической продукции, крупного стекольного завода. Регион продолжает вносить большой вклад в ввод многоквартирных домов, в том числе за счет рекордного строительства жилья по программе реновации. Одновременно с развитием транспортной и социальной инфраструктуры в Подмосковье выросли темпы строительства жилья. Так что среди регионов ЦФО Московская область за 10 месяцев 2025 года занимает сильные позиции в обрабатывающем производстве, производстве электроэнергии и молочной продукции.

Кроме того, импульс развитию бизнеса Подмосковья дают цифровые компании новой экономики, такие как маркетплейсы и экосистемы. Они базируются именно здесь. Их деятельность, которая растет высокими темпами, серьезно влияет на экономику региона, создавая множество рабочих мест и стимулируя развитие смежных отраслей, от IT до логистики.

— Что происходит с инфляцией в Подмосковье? Какова динамика цен в регионе? Как вы считаете, что будет происходить с ценами в 2026 году?

— Цены в Московской области в декабре 2025 года, по данным Росстата, незначительно снизились на 0,03% к ноябрю. Годовая инфляция замедляется девятый месяц подряд и в декабре составила 4,86%. Это ниже, чем в целом по стране (5,59%).

Если сравнивать с общероссийской динамикой, то за 12 месяцев в Московской области меньше подорожали продовольственные и непродовольственные товары, а также услуги. В регионе сильнее всего за год подешевели средства связи, обувь, овощи и фрукты, масло и жиры. Меньше выросли цены в годовом выражении на услуги организаций культуры и медицинские услуги.

По нашему прогнозу, годовая инфляция снизится до 4,0–5,0% в этом году, а во втором квартале устойчивая инфляция достигнет 4%. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться вблизи цели 4%.

— Учитывая, что инфляционные ожидания в настоящее время значительно превышают фактический рост цен и это побуждает предприятия закладывать будущие риски в цены уже сейчас, какими конкретными инструментами или мерами Банк России планирует снижать эти инфляционные ожидания, чтобы реализовать дезинфляционный сценарий и достичь целевого уровня инфляции в 4-5%? Какой будет ключевая ставка в 2026 году?

— Согласно базовому сценарию (всего их четыре — базовый, дезинфляционный, рисковый и проинфляционный) основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2026–2028 гг., ключевая ставка ЦБ остается двузначной в 2026 году. Однако среди возможных сценариев развития экономики на среднесрочном горизонте существует и дезинфляционный вариант, при котором инфляция может оказаться ниже, и тогда ставка, соответственно, также снизится, достигнув однозначного уровня. Многое будет зависеть от того, как пройдет начало года, когда вступают в действие изменения налогов, тарифов и так далее, которые действуют как проинфляционные факторы. Они уже начали давать эффект: мы видим, что инфляция существенно выросла за первые две недели января — на 1,2%. При этом наш целевой ориентир для года — 4-5%. Поэтому дальнейшая динамика будет определяться тем, как будет развиваться ситуация.

Наблюдаемый рост цен в январе может привести к существенному снижению спроса. Именно такой модели поведения граждан мы ожидаем. Скорее всего, это приведет к тому, что темпы инфляции позже окажутся ниже, чем в начале года. Дело в том, что инфляционные ожидания и у населения, и у предприятий значительно повышены — они существенно выше фактического темпа инфляции. Все ожидают более высокую инфляцию. В начале года, когда многие компании принимают решение перенести в цены рост издержек, связанный с налогами и другими факторами, они, исходя из этих завышенных ожиданий, пытаются заложить в цену как можно большую часть затрат. Они действуют не столько из анализа рыночного спроса и предложения на свою продукцию, сколько из собственного представления о том, как могут расти цены.

Но что происходит на практике? Если предприятие значительно повышает цены, оно тут же сталкивается с ограничениями спроса. Уже сейчас все компании в той или иной мере ощущают эти спросовые ограничения, и этот процесс начался еще в 2025 году. В такой период логичнее для бизнеса было бы, наоборот, стремиться к снижению цен, чтобы захватить долю рынка у тех, кто цены повысил. Потребители не будут покупать дорогое, а выберут более дешевый товар. В условиях повышенных инфляционных ожиданий такое поведение неизбежно.

Именно поэтому так важно снизить инфляционные ожидания. Когда они низкие, компании не стремятся повышать цены. Сталкиваясь с ограничением спроса, они предпочитают наращивать физические объемы производства и продаж, а не увеличивать цены. Такой вариант развития событий как раз и заложен в дезинфляционный сценарий. Если инфляционные ожидания снизятся, это приведет к тому, что предприятия будут повышать цены более умеренно, нежели сейчас, и в итоге общая инфляция окажется даже ниже наших прогнозных оценок.

— Говоря о курсе рубля, Центробанк всегда подчеркивает, что не пытается влиять на укрепление или ослабление рубля и курс формируется под воздействием рыночных факторов. В 2025 году курс российской валюты продемонстрировал укрепление. При этом некоторые банкиры и чиновники указывали на необходимость ослабления курса российской валюты, что вызывает вопросы у россиян, которые выступают в роли потребителей и заинтересованы в обратном, поскольку за последние годы зачастую повышение цен объяснялось слабым рублем. Какую позицию занимает Банк России и, как вы считаете, какой рубль лучше — крепкий или слабый и почему? Каким будет курс рубля в 2026 году и какие факторы будут на него влиять?

— Банк России не стремится держать курс рубля на каком‑то «правильном» уровне. Экономика — динамичная система. Курс формируется рынком, исходя из реальных решений людей, компаний, государства, и тем самым балансирует интересы всех участников экономики. У которых зачастую противоположные интересы — одним (например, импортерам) нужен более крепкий рубль, другим (к примеру, экспортерам) — более слабый. Курс не должен обеспечивать интересы одних за счет других.

Хочу отметить, сам уровень валютного курса не является целью ДКП Банка России — ее ключевая задача заключается в обеспечении низкой и устойчивой инфляции. При такой инфляции рубль тоже становится более устойчивым.

Что происходило с курсом рубля в исторической ретроспективе? Он пережил несколько этапов, и ключевым уроком стал кризис 1998 года, когда из-за резкого падения цен на нефть и сокращения доходов бюджета не удалось удержать фиксированную привязку к доллару, что привело к резкой девальвации. Это падение курса с нескольких рублей до 15–20 за доллар серьезно ударило по доходам населения, привело к банкротствам предприятий и банков, продемонстрировав высокие риски политики, нацеленной исключительно на стабильность обменного курса.

С 2014 года Банк России перешел к принципиально иной денежно-кредитной политике — инфляционному таргетированию, где основной целью является обеспечение низкой и стабильной инфляции, а не контроль за курсом. В этой новой парадигме курс рубля стал плавающим, то есть формирующимся под влиянием рыночных факторов — спроса и предложения на валюту. Это дает экономике важный адаптационный механизм: при изменении внешних условий, например, снижении цен на нефть, курс может ослабнуть, что позволяет экономическим агентам постепенно приспособиться к новым реалиям, смягчая шок. Роль Банка России при этом существенно изменилась: он больше не ставит целью удержание конкретного уровня курса. Его интервенции на валютном рынке носят сглаживающий и компенсирующий характер, направленный в первую очередь на нейтрализацию влияния бюджетной политики. Согласно бюджетному правилу, дополнительные нефтегазовые доходы конвертируются в валюту и направляются в Фонд национального благосостояния, что изымает ликвидность с рынка. Чтобы эти операции не вызывали резких колебаний, ЦБ продает или покупает валюту ровно в том объеме, который компенсирует это воздействие, стремясь не создавать дополнительных дисбалансов.

Важной предпосылкой для успеха такой политики стала активная дедолларизация экономики, проводимая с середины 2010-х годов. Раньше значительная часть сбережений населения и кредитов бизнеса была номинирована в иностранной валюте, что вынуждало власти остро реагировать на любые колебания курса, чтобы избежать волны банкротств. Сейчас доля таких активов и обязательств минимальна, что снижает уязвимость экономики и дает Банку России возможность не фокусироваться на курсе, так как ущерб от его колебаний для большинства экономических агентов стал значительно меньше.

Таким образом, современный курс рубля — это в большей степени результат рыночного баланса между экспортерами, заинтересованными в более слабом рубле для увеличения рублевой выручки, и импортерами с населением, для которых предпочтительнее более крепкий курс. Интересно, что, несмотря на ухудшение внешних условий, рубль действительно остается крепким.

— И какие факторы влияют на курс рубля сильнее всего?

— На курс в последнее время влияет несколько факторов. Первый — это действие бюджетного правила. Второй — эффекты жесткой денежно-кредитной политики. Она способствует сдержанной динамике импорта, что снижает спрос на валюту. Высокие ставки также поддерживают привлекательность рублевых активов по сравнению с иностранными. Кроме того, потребность в иностранной валюте сокращается под действием мер импортозамещения и поддержки отечественных производителей. Это структурные факторы, их влияние реализуется на более длинном горизонте. Краткосрочно на курсе рубля сказываются также ожидания по геополитической ситуации.

Базовым же условием для относительной стабильности курса в долгосрочной перспективе Банк России считает жесткую денежно-кредитную политику, обеспечивающую низкую инфляцию, которая и создает фундамент для предсказуемой динамики валютного рынка.

— Посоветуйте, пожалуйста, в какие активы лучше инвестировать средства в 2026 году и каких инвестиций следует избегать?

— Мы не даем конкретных советов людям по инвестициям, все зависит от конкретной цели человека. Если ваша основная задача — сохранить средства с минимальными рисками, то рублевые инструменты (вклады, облигации, акции) в условиях санкций лучше защищены, чем валютные. Сбережения в долларах и евро не только более рискованны из-за санкций, но и сильно проигрывают в доходности рублевым инструментам. К тому же за последние 12 месяцев рубль и вовсе укрепился к иностранным валютам. Поэтому для сбережения средств больше подходят рублевые вклады.

Если же у вас уже есть достаточный объем накоплений или, другими словами, сформирована «подушка безопасности», чтобы не только сберегать, но и инвестировать, и желание дополнительно увеличить доходность, то можно присмотреться к рублевым облигациям и акциям. При этом не надо забывать, что риск вложений в ценные бумаги выше, чем у вкладов. По вкладу вы всегда можете получить свои деньги обратно, поскольку вклады застрахованы государством. В случае ценных бумаг это не гарантировано.