Безумный Матиас Руст: история немецкого летчика, который посадил самолет на Красной площади

28 мая 1987 года немецкий летчик-любитель Матиас Руст на легкомоторном самолете Cessna-172 пересек границу СССР, беспрепятственно преодолел более тысячи километров, долетел до Москвы и завершил своей полет на Красной площади. Это событие широко освещалось в советских и западных СМИ, а также вызвало масштабные перестановки в руководстве Минобороны Советского Союза.

Полет Матиаса Руста

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Матиас Руст, 18-летний немецкий юноша, с детства увлекался любительским пилотированием и проводил много времени в аэроклубе в родном Гамбурге. В 1986 году он получил лицензию пилота и начал планировать провокационный перелет в СССР. На подготовку этой авантюры ушло несколько месяцев, и вот наконец весной 1987 года Матиас решился: он арендовал легкомоторный самолет Cessna-172 с дополнительными топливными баками, полностью заправился в аэропорту Хельсинки и вскоре после полудня 28 мая вылетел в сторону границы Советского Союза.

Диспетчерам аэропорта он сообщил, что собирается лететь в Стокгольм. Однако, выйдя из зоны ответственности аэрослужб Хельсинки, Руст отключил все средства связи, снизился на недоступную для радаров высоту, сменил курс и направил самолет в сторону советской границы.

В течение пяти часов он преодолел больше 1000 километров и закончил свой перелет в самом центре Москвы. В планах Руста было эффектное приземление на территории Кремля, однако это оказалось невозможным: не было достаточно длинной посадочной полосы. Матиас Руст посадил свой самолет на Большом Москворецком мосту и докатился до собора Василия Блаженного, расположенного на Красной площади.

Вокруг самолета тут же собралась толпа: москвичи и гости столицы охотно фотографировались с заморским гостем и брали автографы. «Минута славы» Матиаса Руста продолжалась почти час, после чего немецкий летчик-авантюрист был арестован.

Почему самолет Матиаса Руста не перехватили

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ПВО Минобороны СССР прекрасно видели, что границу пересекает незарегистрированный легкомоторный самолет, однако противодействовать перелету военные не стали. Одной из главных причин такого решения стало уничтожение южнокорейского лайнера, которое произошло четырьмя годами ранее и вызвало огромный общественный и политический резонанс. 1 сентября 1983 года пассажирский Боинг, летевший в Сеул, по неизвестной причине отклонился от курса на 500 километров, вошел закрытое воздушное пространство Советского Союза и был сбит истребителем ВВС СССР. В этой катастрофе погибли 269 человек, действия советских военных вызвали несколько волн протестов в США, Южной Корее и Японии.

После трагедии с пассажирским лайнером советское военное ведомство приняло решение воздерживаться от силовых методов противодействия нарушителям воздушных границ. Кроме того, пересекая разные регионы Советского Союза, самолет Руста в некоторых из них был принят за учебный, а в других – за поисково-спасательный. ПВО Московского округа зарегистрировало Cessna-172 уже на подлете к столице, но и тут немецкого пилота приняли за обычного советского летчика-нарушителя, сбивать которого не имело никакого смысла.

Причины и последствия полета Матиаса Руста

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Происшествие случилось в разгар Холодной войны, и сам юный летчик заявлял, что его авантюра была своего рода «призывом к миру». Он говорил, что целью полета было доказать, что СССР не является абсолютным злом, а американская пропаганда напрасно запугивает германский народ перспективами войны с Советским Союзом. При этом в некоторых интервью Руст также рассказывал, что затею с перелетом в Москву он организовал, чтобы произвести впечатление на девушку, в которую был влюблен.

Советские спецслужбы предполагали иную причину «безумного полета» Матиаса Руста. По мнению ряда экспертов, перелет был спланирован спецслужбами ФРГ и/или США с целью дискредитировать Вооруженные силы СССР. С этой точки зрения акция оказалась успешной: после приземления Руста на Красной площади к ответственности привлекли 34 офицеров и генералов ВВС, последовали серьезнейшие кадровые перестановки, и очень многие военные чины лишились своих должностей. Уже 30 мая 1987 года пленум ЦК КПСС издал приказы, согласно которым были освобождены от должности министр обороны Сергей Соколов и главнокомандующий войсками ПВО маршал авиации Александр Колдунов.

Западные СМИ при этом писали о несостоятельности вооруженных сил СССР и о том, что даже подросток может при желании «прорвать» всю систему ПВО Советского Союза.

Матиаса Руста продержали под стражей все лето, суд над авантюристом-нарушителем начался 2 сентября 1987 года. Его обвинили в незаконном пересечении воздушной границы СССР, нарушении международных правил полетов и злостном хулиганстве.

4 сентября юного летчика приговорили к четырем годам лишения свободы. Впрочем, уже через 11 месяцев, в начале августа 1988 года, Руст получил амнистию и вернулся в ФРГ.

Дальнейшая судьба Матиаса Руста

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Всемирная известность Матиаса Руста оказалась недолговечной. Сразу после возвращения в ФРГ он лишился лицензии пилота и вынужден был забыть о полетах. Также ему пришлось оплатить счет на 120 тысяч долларов – за спасательную операцию, которую развернули финские власти после того, как его Cessna-172 пропала с радаров и, по предположению властей, потерпела катастрофу.

В последующие годы Матиас Руст перебивался случайными заработками: торговал обувью, преподавал йогу, с переменным успехом играл в покер на городских и региональных турнирах. В 1994 году Руст предпринял еще одну попытку «примирить» Россию и западные страны: он приехал в Москву и несколько недель добивался встречи с Михаилом Горбачевым. Встреча так и не состоялась.

Авантюрный склад характера и неумение контролировать темперамент не раз служили Русту плохую службу. Через несколько лет после знаменитого полета он был приговорен к тюремному заключению за нападение с ножом на девушку, которая отказалась пойти с ним на свидание. В 33 года – был пойман на краже кашемирового свитера в универмаге.

Руст также планировал опубликовать мемуары о своем легендарном перелете и даже заключил контракт с издательством – но книгу так и не написал. «Прославившаяся» Cessna-172, на которой Матиас совершил свой полет, в настоящий момент демонстрируется в фойе берлинского технического музея. О том, чем сейчас занимается 56-летний Матиас Руст, достоверных сведений нет.