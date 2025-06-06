Арег Щепихин: что известно о скандальном блогере и его похищении в центре столицы

О том, что стояло за похищением скандального блогера и какие последствия может повлечь это происшествие, рассказываем в материале РИАМО.

3 июня 2025 года практически в центре Москвы, на Ярославском вокзале, на глазах у сотен свидетелей произошло похищение человека. Подробности этого ЧП – в материале РИАМО.

Хроника похищения на Ярославском вокзале

Около 9 часов вечера 3 июня 2025 года пассажиры, находящиеся на Ярославском вокзале, стали свидетелями похищения человека. Несколько крепких людей в черных костюмах схватили гражданина средних лет за руки и за ноги и понесли к выходу из здания вокзала. Мужчина громко протестовал, просил очевидцев позвонить в правоохранительные органы и заявлял, что ему нужна помощь, потому что похитители – не сотрудники полиции.

На помощь мужчине никто не пришел. Его силой затолкали в багажник черного «Мерседеса» с мигалкой и номерами АМР, после чего вывезли в неизвестном направлении. Видео вопиющего инцидента сняли некоторые из свидетелей, новость о происшествии быстро распространилась по новостным каналам. Управление на транспорте МВД России по ЦФО начало проверку по факту похищения человека.

Имя жертвы похищения выяснилось довольно быстро: им оказался 39-летний Арег Щепихин, предприниматель и блогер. Приметный «Мерседес» объявили в розыск, и примерно через полтора часа после ЧП на Киевском шоссе машину остановили сотрудники ГАИ.

Были задержаны шестеро похитителей, а вот самого похищенного в багажнике авто не оказалось. Судьба Щепихина оставалась неизвестной всю ночь, пока утром 4 июня он сам не вышел на связь с правоохранителями. Его оперативно доставили на допрос в отделение полиции.

Что известно о блогере Ареге Щепихине

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Арег Щепихин (фамилия при рождении – Оганесян) позиционировал себя как блогер, профессиональный бизнес-мотиватор и топ-менеджер корпорации «МСП» (при этом сама корпорация «МСП» заявила, что такой сотрудник у них не работает и никогда не работал). В соцсетях Щепихин хвалился связями в высших политических кругах и многократно выкладывал фотографии с популярными персонами: Владимиром Мединским, Денисом Пушилиным, Татьяной Голиковой, Марией Захаровой, Анной Хилькевич и другими.

Корреспонденты телеграм-канала MASH выяснили, что Щепихин эмоционально нестабилен, он минимум дважды проходил лечение в психиатрической больнице, был женат, пытался заниматься бизнесом, но большинство его стартапов оказались убыточными. На данный момент, по сообщениями СМИ, Арег Щепихин задолжал ФНС минимум 173 тысячи рублей.

Также в «портфолио» блогера – множество видео, где он, используя обсценную лексику, призывает избивать и истреблять мусульман, оскорбляет их религиозные чувства и угрожает расправой. Именно эта деятельность, с наибольшей вероятностью, и стала поводом для похищения.

Кем оказались похитители Арега Щепихина

Мужчины, которые за руки и ноги несли Щепихина в багажник «Мерседеса», были задержаны сотрудниками полиции и направлены в Линейное управление МВД для допроса. Трое из них заявили правоохранителям, что являются действующими сотрудниками Росгвардии, а похищение было тщательно спланированной операцией. По некоторым данным, у мужчин действительно есть документы, подтверждающие отношение к силовому ведомству.

В то же время глава министерства Чеченской Республики по нацполитике Ахмед Дудаев заявил, что Арег Щепихин был не похищен, а «задержан в целях проверки по факту оскорбления религиозных чувств верующих». По словам Дудаева, похитители даже спасли Щепихину жизнь, поскольку «сотни тысяч мусульман кипели желанием призвать его к ответу».

Всего по делу о похищении Щепихина было задержано шесть человек. После допроса в отделе полиции Ярославского вокзала всех их отпустили.

Какое наказание грозит Щепихину и его похитителям

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Резонансное происшествие прошло для скандального блогера почти без последствий: его отпустили живым и без серьезных травм. Сам Щепихин рассказал журналистам, что похитители заставили его записать видео с извинениями перед чеченским народом и мусульманами, «сильно не пытали, больше допрашивали. Мне не нравилось, что хотели узнать адреса жены, родителей». Также на лице Щепихина после освобождения были заметны гематомы и ссадины.

В отношении шестерых похитителей уже возбуждены уголовные дела по статьям «Похищение человека» и «Превышение должностных полномочий». Криминалисты СК России изучают изъятые у мужчин мобильные телефоны, а также автомобиль, на котором было совершено преступление. По сообщению Следственного комитета, Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Арегу Щепихину также грозит уголовная ответственность: на него завели дело по ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». По данным телеграм-канала SHOT, дело возбудили по результатам лингвистической экспертизы сообщений и видеороликов, которые выкладывал Щепихин. Санкции по этой статье предусматривают до 6 лет лишения свободы. Также блогера обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ). В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.