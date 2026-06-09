Анжела Гома: путь от бизнеса и кино к эзотерике и финалу «Битвы экстрасенсов»

В материале РИАМО — о том, что известно о финалистке 25-го сезона «Битвы экстрасенсов», занявшей почетное второе место.

Анжела Гома — одна из самых ярких и обсуждаемых участниц 25-го сезона знаменитого шоу «Битва экстрасенсов». Сегодня она позиционирует себя как проводник к счастью и успеху, наставник и целитель, однако ее путь к этому статусу был весьма извилистым и насыщенным.

Анжела Гома - дизайнер одежды и актриса

О домедийной биографии Анжелы известно немного. Она родилась 1 января 1972 года, настоящее имя — Анжела Сейрановна Гомкцян.

Изначально ее карьера развивалась в совершенно иной плоскости: Гома занималась производством верхней одежды, реализуя себя в деловой сфере. Однако прагматичный бизнес не смог заглушить тягу к творчеству. Желание самовыражения привело ее на сцену: она получила профессиональное актерское образование, окончив Школу драмы Германа Сидакова.

Этот опыт позволил ей попробовать силы в киноиндустрии. В 2021 году зрители могли увидеть Анжелу в девятом сезоне популярного сериала «Склифосовский», где она исполнила роль Камиллы Валерьевны Садовской. Она снималась на одной площадке с такими звездами, как Максим Аверин и Мария Порошина, что говорит о признании ее актерского таланта.

Как Анжела Гома стала экстрасенсом: путь от боли к исцелению

С детства Гома проявляла необычные способности: она говорила странные вещи, а при смерти кого-то в семье могла видеть душу покойного над гробом. Принять свой дар медиума девушке было непросто. Она пыталась жить обычной жизнью: путешествовала, занималась балетом, родила ребенка, развелась и снова влюбилась. Однако новый партнер оказался абьюзером и жестоко избил ее, лишив слуха на одно ухо. После этого обострились все органы чувств, и Анжела осознала: магия — ее призвание.

Весной 2025 года Анжела Гома кардинально изменила вектор своей деятельности. Если раньше ее социальные сети были посвящены семье и путешествиям, то теперь фокус сместился на духовные практики. Она начала открыто транслировать свои способности, совмещая методы экзистенциальной психологии, целительство и ченнелинг.

В своей работе Гома делает ставку на работу с энергиями и манифестацию. Она убеждена, что реальность формируется исходя из вибраций человека, а любые негативные поступки возвращаются через родовую систему. Ее метод — это синтез телесной терапии, звуковых практик и использования аромамасел. Анжела учит своих последователей осознанно проживать каждую секунду, прокачивать интуицию и находить смыслы внутри себя, а не во внешних факторах. При этом она активно использует карты Таро для диагностики проблем, будь то трудности с самоценностью или финансовые блоки.

Анжела Гома в «Битве экстрасенсов»

Фото - © кадр из шоу «Битве экстрасенсов»

Свой выход на широкую аудиторию с эзотерическим контентом Анжела связала с покровительством Сатурна. Она не раз отмечала свое «сатурянское происхождение» и то, что Сатурн — планета жесткости, дисциплины, справедливости, трансформации и честности. Именно период этой планеты совпал с ее участием в главном мистическом шоу страны.

Гома оказалась в числе 161 счастливчика, прошедших строгий первичный отбор. В проекте за главный трофей — «Синюю руку» — боролись самые разные личности: от экс-супругов Полины Книной и Сергея Руфлядко до карельской шаманки Варвары Петрович. В рамках испытаний Анжела конкурировала за попадание в финал с другим фаворитом проекта — Артемом Бесовым.

По итогам зрительского голосования и испытаний Анжела Гома заняла второе место. Несмотря на то, что главный приз достался не ей, участие в шоу принесло Гоме всероссийскую известность и закрепило за ней статус одного из самых интересных современных эзотериков.