Алексей Жидковский: что известно о блогере и почему его требуют проверить на пропаганду ЛГБТ*

В материале РИАМО рассказываем о том, что представляет из себя популярный блогер Алексей Жидковский, как он попал в число спикеров «Тотального диктанта» и по какой причине он может заинтересовать Генпрокуратуру.

«Золотое» детство Алексея Жидковского

Фото - © t.me/zhidkovskiy_talk

Алексей Жидковский родился 23 марта 1996 года в Санкт-Петербурге. Семья мальчика ни в чем не нуждалась (по некоторым данным, отец Алексея был связан с криминальным бизнесом), родители постарались обеспечить сыну самое лучшее образование. Несмотря на все усилия, Алексей уже в подростковом возрасте проявил себя как непослушный «золотой ребенок»: вместо учебы ходил на тусовки, ночевал на «вписках» и злоупотреблял алкоголем. Из-за неуспеваемости ему пришлось несколько раз менять элитные школы.

В старших классах Алексей начал примерять на себя женский образ, эпатировать окружающих нестандартным поведением, фотографироваться и выкладывать в сеть снимки, где он гуляет на Невском проспекте частично неодетым. Также он рассылал знакомым провокационные видео с собой в главной роли, а чуть позже завел и личный блог.

Алексей Жидковский — эпатажная персона, бьюти-блогер, кулинар и писатель

Фото - © t.me/zhidkovskiy_talk

Жидковский страстно интересовался косметическими брендами и даже завел на YouTube канал с «распаковками» теней, румян и тональных кремов. Большинство его подписчиков составляли женщины, которым нравился откровенный и саркастичный подход блогера к вопросам красоты и моды. При этом от обвинений в трансгендерности Жидковский открещивался, заявляя: «Я 50/50, потому что я понимаю и ту сторону, и другую сторону. Мне абсолютно понятны женские и мужские проблемы».

Блогер всегда уверял подписчиков, что ключ к счастью — уверенность в себе и создание своего стиля. Однако молодой человек страдал расстройством пищевого поведения и неоднократно делал пластические операции, чтобы сделать свой образ более близким к совершенству: «Мне не нравится челюсть — могу лечь под нож, мне не нравился нос — я себе его резанул». Обо всех преображениях он охотно рассказывал в своем бьюти-блоге, и популярность Жидковского росла день ото дня. Сейчас в телеграм-канале Алексея почти 550 тысяч подписчиков.

В 2020 году Алексей Жидковский стал лауреатом «Премии Рунета» в номинации «Персона года», в 2021 году выпустил книгу «Жизнь одна — подумай, а!». В 2022 году он запустил собственное кулинарное шоу «Дорого&Богато». При этом Жидковский никогда не скрывал, что не создан для работы, а больше всего на свете любит тратить деньги.

Как Алексей Жидковский стал чтецом «Тотального диктанта-2025»

Фото - © t.me/zhidkovskiy_talk

5 апреля в России прошел «Тотальный диктант-2025». Московский колледж Международной академии бизнеса и управления (МАБИУ) пригласил Алексея Жидковского в качестве чтеца: он озвучил рассказ Марины Москвиной «Дорога лебедей». За участие в акции блогеру вручили почетную грамоту «За вклад в развитие русского языка».

Сам Жидковский написал об этом опыте так (пунктуация и орфография сохранены): «Текст был довольно сложный, но я надеюсь все справились! В следующем году хочу тоже попробовать написать, поскольку очень круто что есть возможность проверить владение языка и совместить приятную встречу с полезным».

На мероприятие Жидковский явился в привычном для него женском образе, с косметикой и распущенными волосами.

Реакция общественности на участие Жидковского в «Тотальном диктанте»

Появление лица не совсем традиционной ориентации на всероссийском мероприятии вызвало возмущение общественности. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий высказался об участии Жидковского в «Тотальном диктанте» следующим образом: «Данный факт вызывает вопросы относительно целесообразности использования бюджетных средств на мероприятия, в которых участвуют лица с откровенно провокационной позицией».

Слуцкий также направил обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить эпатажного блогера на предмет пропаганды ЛГБТ*.

Глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина также возмутилась присутствием Жидковского в общественном инфополе: «Крайне странно, что некоторые отечественные соцсети в ситуации, когда ЛГБТ признано экстремистским движением, активно продвигают такого нетрадиционного блогера — даже ставят его видео в рекомендации и приглашают спикером на фестивали, где много детей».

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина отреагировала на присутствие Жидковского на «Тотальном диктанте»: «Перед учащимися выступила публичная персона с ярко выраженным образом трансгендера, что называется, „в боевой раскраске“. Что это может быть, как не пропаганда, когда известный своей позицией „трансгендер“ приглашается на массовое мероприятие для совершения совершенно непрофильного для своей обычной деятельности действия?».

Московский омбудсмен Ольга Ярославская прокомментировала инцидент так: «„Московский колледж“ не имеет прямого отношения к московской системе образования. Это частная организация. Даже если этот колледж имеет образовательную лицензию, уровень предоставляемых услуг и соответствие стандартам образования вызывает вопросы. В случае сомнений, родителям следует обратиться в Рособрнадзор. Правоохранительным органам, на мой взгляд, также стоит обратить внимание на конкретный инцидент».

Сообщений о принятых мерах или проверках со стороны Рособрнадзора или Генпрокуратуры пока не поступало. Сам блогер Алексей Жидковский о скандале на «Тотальном диктанте» также никак не высказался.

*Движение ЛГБТ внесено в список террористов и экстремистов в России и запрещено.