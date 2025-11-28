Алексей Путин: «В Московском регионе 273 тысячи человек получают пенсию по инвалидности»

О мерах господдержки людям с инвалидностью мы поговорили с заместителем управляющего Отделением Соцфонда по Москве и Московской области Алексеем Путиным.

3 декабря отмечается Международный день инвалидов, который напоминает о важности внимания к людям с ограниченными возможностями здоровья. В Московском регионе для данной категории граждан и их семей предусмотрены различные меры государственной поддержки, многие из которых предоставляет Отделение Социального фонда России.

– Добрый день, Алексей Андреевич. Государство на постоянной основе занимается вопросами социальной поддержки граждан с инвалидностью. Расскажите, какие услуги они могут получать от Отделения Соцфонда?

– Добрый день. Главной выплатой, которую получают граждане с I, II, III группами инвалидности, является пенсия. Их три вида – страховая, государственная и социальная. Какую именно пенсию назначат получателю – зависит от следующих обстоятельств. Если у человека есть трудовой стаж, то выплачивается страховая пенсия. Ее размер у каждого индивидуален, он зависит от стажа, заработной платы, иждивенцев и т.д. При отсутствии трудового стажа будет назначена социальная пенсия. В основном ее получают дети с инвалидностью или инвалиды с детства.

Государственная пенсия по инвалидности оформляется тем, кто стал инвалидом в результате военной службы, радиационных или техногенных катастроф, также это могут быть граждане из числа участников Великой Отечественной войны, летчиков-испытателей и некоторые другие категории. В Московском регионе 273 тысячи человек получают пенсию по инвалидности.

– Если гражданин с инвалидностью выходит на пенсию по старости, ему оставят одну или будут начислять две пенсии?

– При достижении пенсионного возраста, наличии необходимого трудового стажа и пенсионных коэффициентов получателям пенсии по инвалидности беззаявительно назначается страховая пенсия по старости. Либо может быть установлена социальная пенсия по старости, если не хватает стажа и пенсионных коэффициентов. По общему правилу назначается одна пенсия, размер которой больше. Вместе с этим у некоторых категорий граждан есть право одновременно получать две пенсии – страховую по старости и государственную по инвалидности. К ним относятся граждане, получившие военную травму, участники добровольческих формирований, граждане, пребывавшие в воинских и других формированиях, органах Донецкой и Луганской Народных Республик, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда и другие.

– Какие другие выплаты и льготы есть для граждан с инвалидностью?

– Отделение Соцфонда предоставляет людям с инвалидностью ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). На сегодняшний день ее получают более 1,3 миллиона жителей Московского региона. Размер ЕДВ зависит от группы инвалидности и набора социальных услуг (НСУ), который можно получать в натуральной форме или заменить деньгами как полностью, так и частично. Набор соцуслуг включает в себя обеспечение лекарствами, путевками на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородных электричках, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Жители Московского региона с любой группой инвалидности, дети-инвалиды либо их законные представители раз в год могут получить частичную компенсацию за страховой полис ОСАГО. Ее размер – 50% от общей стоимости договора. Главное условие – транспортное средство должно предоставляться по медицинским показаниям. В 2025 году Отделение оказало такую меру поддержки 3 тысячам граждан с ограниченными возможностями здоровья.

– Сегодня у многих жителей Московского региона есть возможность получать услуги от Отделения Соцфонда в беззаявительном порядке. Такой формат очень удобен, особенно для людей с ограничениями по здоровью. Оформить пенсию по инвалидности, ЕДВ и другие пособия можно так же, не выходя из дома?

– Конечно, все выплаты для людей с инвалидностью Отделение назначает в беззаявительном формате. Информация об установлении инвалидности направляется бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) в государственную единую информационную систему, и в течение 5 рабочих дней оформляется пенсия. Уведомление о назначенной выплате приходит через личный кабинет на портале «Госуслуг» либо по почте. Продление пенсии также происходит проактивно, после того как МСЭ загрузит на цифровой платформе информацию о переосвидетельствовании. По такому же принципу устанавливается ежемесячная денежная выплата, набор соцуслуг и ряд других выплат.

Помощь детям с инвалидностью и их семьям

– Алексей Андреевич, поддержку от государства получают не только люди с инвалидностью, но и их близкие, которые ежедневно о них заботятся. Что можно рассказать о льготах семьям, в которых воспитываются дети с особенностями здоровья?

– Такому ребенку полагаются все те же выплаты, что и взрослому с инвалидностью. При этом семьи могут рассчитывать и на другие меры поддержки от государства. К примеру, родители, у которых есть сертификат на материнский капитал, могут использовать его для социальной адаптации и реабилитации детей с инвалидностью.

Другая важная мера поддержки – в 2025 году вступили в силу изменения, согласно которым все трудоспособные граждане, которые ухаживают за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы, могут обратиться за назначением ежемесячной выплаты по уходу, ее размер в этом году составляет 10 950 рублей.

Важно знать, если ухаживает родитель или опекун, то право на такую помощь есть как у неработающего, так и у того, кто занят на работе неполный рабочий день, в том числе на дому. В ситуации, когда ухаживают другие, выплата назначается только при условии отсутствия оплачиваемой работы у ухаживающего. Кроме того, с 2025 года он должен ежегодно подтверждать через личный кабинет на портале «Госуслуг», в любой клиентской службе Соцфонда или МФЦ обязательство по осуществлению ухода не менее 14 часов в неделю. Родителям или опекунам уход подтверждать не надо. В 2025 году Отделение предоставляет ежемесячную выплату по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы 58 934 жителям региона.

– Уход за ребенком с инвалидностью засчитывается в страховой стаж?

– Да, периоды ухода включаются в страховой стаж ухаживающему и увеличивают его индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК). Полный год ухода дает 1,8 коэффициента и 1 год стажа.

Также один из родителей инвалида с детства имеет право на досрочный выход на пенсию при условии воспитания им ребенка до 8 лет. Мама может выйти на пенсию в 50 лет при наличии не менее 15 лет страхового стажа и 30 ИПК, папа – в 55 лет (не менее 20 лет страхового стажа и 30 ИПК).

– Есть ли дополнительная помощь родителям, которые работают полный рабочий день и воспитывают ребенка с инвалидностью?

– О таких семьях государство тоже заботится. Работающим по трудовому договору родителям, опекунам и попечителям ежемесячно предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня. Их может оформить как мама, так и папа, то есть в общей сложности получается 48 таких дней. Дополнительные выходные можно брать каждый месяц или накапливать в мини–отпуск продолжительностью не более 24 дней. Главное – успеть их использовать в течение календарного года. В 2025 году Отделение Социального фонда оплатило родителям детей с инвалидностью более 129,6 тысячи дополнительных выходных дней.

ТСР и реабилитация граждан с инвалидностью

– Многим взрослым и детям с инвалидностью рекомендованы технические средства реабилитации (ТСР). Их тоже можно получить через Отделение Соцфонда?

– Обеспечение средствами реабилитации – еще одна важная социальная услуга Соцфонда. Некоторые жители Московского региона нуждаются в таких средствах, как подгузники, ортопедическая обувь, трости, костыли, кресла-коляски, слуховые аппараты, устройства для чтения и т.д. Отделение предоставляет их, если ТСР рекомендованы индивидуальной программой реабилитации или абилитации (ИПРА).

– Напомните, как можно получить положенные средства реабилитации?

– Возможно выбрать один из двух способов обеспечения ТСР – в натуральном виде или с использованием электронного сертификата. Его владелец может самостоятельно найти нужное средство реабилитации, узнать стоимость, уточнить производителя и адреса магазинов, принимающих к оплате сертификаты. Отделение с начала 2025 года оформило 208 857 сертификатов на технические средства реабилитации жителям региона. На эти цели было направлено свыше 14,8 миллиарда рублей.

Поддержка трудоустройства инвалидов

– Алексей Андреевич, актуальной остается тема трудоустройства граждан с инвалидностью, в частности, для этого необходимы специально оборудованные рабочие места. Заинтересованы ли работодатели в создании таких условий?

– С 2025 года Отделение Социального фонда выделяет работодателям Московского региона субсидии на возмещение затрат по созданию и оборудованию рабочих мест для трудоустройства людей с инвалидностью первой и второй групп, а также ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности. Это может быть закупка основного и вспомогательного оборудования, технических приспособлений, рабочей и специальной мебели. Также возмещаются расходы на монтаж, установку и обустройство рабочего места на дому, если такая форма работы закреплена в трудовом договоре. Сумма выплат зависит от размера понесенных затрат работодателя, но не превышает 200 тысяч рублей на одно рабочее место.

Важное условие для получения помощи от государства – работодатель должен оформить трудовой договор с работником с инвалидностью и обеспечить его занятость минимум на девять месяцев.

– Спасибо, что ответили на многие вопросы, интересующие людей с инвалидностью. Алексей Андреевич, подскажите, куда они могут обратиться за дополнительной консультацией?

– Жители Московского региона в любое время могут задать вопросы нашим специалистам в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по телефону: 8 (800) 100-00-01. Также это можно сделать в социальных сетях – на наших страницах ВКонтакте, Одноклассники и Телеграм.