Алексей Путин – о государственной поддержке военнослужащих, участников СВО и членов их семей

Заместитель управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Москве и Московской области Алексей Путин в интервью РИАМО рассказал о мерах поддержки военнослужащих и членов их семей.

– Алексей Андреевич, расскажите, какие выплаты по линии Социального фонда могут получать участники боевых действий, спецоперации и инвалиды?

– Участникам специальной военной операции – военнослужащим, мобилизованным, добровольцам, имеющим удостоверение «Ветеран боевых действий», назначается ежемесячная денежная выплата в размере 4 582,04 рублей Она выплачивается в полном размере без вычета стоимости набора социальных услуг.

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Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты можно подать на портале госуслуг, а также в клиентской службе Социального фонда или МФЦ.

После подачи заявления в электронном виде в клиентскую службу необходимо представить подлинник удостоверения ветерана боевых действий.

– В каком размере устанавливается данная выплата другим категориям граждан?

– Героям России единовременная выплата устанавливается в размере 98 194,28 рублей. Выплата оформляется автоматически тем, кто удостоен этого звания с 1 января 2023 года. Отделение по Москве и Московской области назначает ее по факту присвоения звания.

Ежемесячная денежная выплата положена инвалидам вследствие военной травмы и инвалидам I, II, III групп по общему заболеванию. Инвалидам по военной травме составляет 7 605,52 рублей независимо от группы.

Кроме этого, данной категории граждан предоставляется ежемесячная денежная компенсация, размер которой составляет: для I группы – 24 076,96 рублей, для II группы – 12 038,46 рублей, для III группы – 4 815,39 рублей.

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Выплаты по инвалидности назначаются в беззаявительном порядке с момента установления группы и выплачиваются органом, осуществляющим пенсионное обеспечение (т.е. по линии СФР или силового ведомства).

Инвалидам вследствие военной травмы устанавливается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в соответствии с Указом Президента Российской Федерации.

– Алексей Андреевич, как связаны выплаты по линии Министерства обороны с выплатами из Социального фонда?

– Участники СВО имеют право на ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) по линии Социального фонда независимо от назначения выплат по линии силовых ведомств.

Кроме того, они имеют право на льготы при назначении гражданской пенсии, если пенсия военнослужащему по линии силовых ведомств не назначалась. Речь идет о повышенном пенсионном стаже, при котором период участия в специальной военной операции учитывается в стаж в двойном размере, а также о повышенных пенсионных коэффициентах (3,6 коэффициента в год за участие в СВО).

– Влияет ли участие в специальной военной операции на назначении пенсии?

– Да, конечно. Период участия в специальной военной операции учитывается при назначении досрочной страховой пенсии за длительный стаж. Это значит, что право может возникнуть на два года раньше пенсионного возраста на общих основаниях, но не ранее достижения мужчинами возраста 60 лет и 55 лет женщинами. Льготой могут воспользоваться мужчины, имеющие страховой стаж 42 года, и женщины со страховым стажем 37 лет.

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Как и в случае с назначением страховой пенсии по старости, страховая пенсия по инвалидности, социальная пенсия по инвалидности и ряд социальных выплат могут быть назначены участникам СВО при условии, что они не являются получателями пенсии по линии силовых ведомств.

Исключение предусмотрено в отношении граждан, пребывающих в добровольческих формированиях. Им при получении инвалидности назначается пенсия по государственному пенсионному обеспечению.

– Кроме пособий и пенсий, какие еще социальные гарантии предоставляет Социальный фонд военнослужащим?

– Отделение СФР по Москве и Московской области обеспечит его техническими средствами реабилитации, если военнослужащий получил ранение, которое привело к инвалидности. Необходимые изделия прописываются врачами медико-социальной экспертизы в индивидуальной программе реабилитации и абилитации. Есть федеральный перечень технических средств, который размещен на сайте Социального фонда. Документы можно подать в клиентской службе Социального центра, через портал госуслуг или многофункциональный центр.

После постановки на учет приобрести необходимое изделие можно тремя способами: использовать электронный сертификат для самостоятельной покупки средств реабилитации, получить в натуральной форме техническое средство, приобретённое региональным Отделением фонда по государственным контрактам, либо приобрести прописанное в индивидуальной программе средство реабилитации самостоятельно, а затем получить компенсацию от Социального фонда.

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К тому же указанная категория граждан вправе воспользоваться санаторно-курортным лечением за счет средств федерального бюджета при наличии медицинских показаний.

– Какая еще помощь оказывается Социальным фондом семьям военнослужащих?

– В семьях участников СВО пособия на детей назначаются в упрощенном порядке – без учета дохода мобилизованного. В частности, при оценке нуждаемости семьи при установлении единого пособия и ежемесячного пособия при рождении первого ребенка не учитываются доходы граждан, призванных по частичной мобилизации.

Справки, подтверждающие призыв на военную службу по мобилизации, необходимо представить в клиентскую службу Социального фонда самостоятельно. Пособие назначается сроком на шесть месяцев, по истечении подается новое заявление.

Также семья мобилизованного имеет право на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву. Выплата назначается с даты мобилизации на один год либо до достижения ребенком трех лет. Если за выплатой семья не обращалась в прошлом году, то она назначается с даты мобилизации члена семьи.

Если на момент призыва на срочную службу супруга мобилизованного гражданина находилась в ожидании ребенка, то такой семье будет выплачено единовременное пособие беременной жене военнослужащего, призванного на срочную службу.

Кроме того, на детей военнослужащих, сотрудников федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), устанавливается ежемесячное пособие, размер которого составляет в текущем году 3 092,07 рублей. К детям относятся: несовершеннолетние дети; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся по очной форме.

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Существенной поддержкой для семей является компенсация коммунальных платежей, которую получают члены семей (вдовы, дети до 18 лет, иждивенцы) ряда военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, погибших (умерших) в период прохождения военной службы. Размер рассчитывается индивидуально, 60% от фактических расходов по оплате ЖКУ, составляющих долю членов семьи от общих расходов всех граждан, зарегистрированных в жилом помещении. Для установления компенсации надо обратиться с заявлением и документами, подтверждающими право, в клиентскую службу Социального фонда либо в МФЦ. Заявление также может быть направлено в форме электронного документа через портал госуслуг, однако платежные документы об оплате услуг ЖКУ придется принести в клиентскую службу регионального фонда или МФЦ.

Один раз в десять лет можно оформить выплату на ремонт индивидуальных жилых домов. Мера поддержки предусмотрена членам семей погибших (умерших) в период военной службы военнослужащих. Семьям военнослужащих за мерой поддержки необходимо обращаться в Отделение СФР по Москве и Московской области.

– Как Отделение взаимодействует с Государственным фондом «Защитники Отечества»?

– Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Москве и Московской области подписаны соглашения о сотрудничестве с региональным филиалом Фонда «Защитники Отечества», а также Единым центром поддержки участников СВО и членов их семей, выполняющим функции филиала «Защитники Отечества» в городе Москве.

При участии наших профильных специалистов проводится обучение социальных координаторов, на постоянной основе ведётся разъяснительная работа среди военнослужащих, членов их семей о государственных услугах и выплатах, предоставляемых Социальным фондом, идет постоянный обмен информацией. Конечно, мы планируем расширять и укреплять наше сотрудничество.

– И последний вопрос, Алексей Андреевич. Расскажите об особенностях обеспечения трудовых прав мобилизованных сотрудников.

– Гражданам, которые завершили прохождение военной службы по мобилизации, необходимо возобновить трудовой договор с работодателем в течение трех дней с момента возвращения. В октябре 2022 года вступили в силу изменения в Трудовом кодексе РФ, которые определили особенности оформления трудовых отношений с мобилизованными гражданами, добровольцами и контрактниками. На период службы в Вооруженных силах России за ними сохраняется место работы, но действие трудового договора временно приостанавливается. Пока сотрудник пребывает на службе, работодатель имеет право найти ему временного заместителя и заключить с ним срочный договор. Работодатели не вправе расторгнуть договор с мобилизованными в одностороннем порядке, это возможно только в случае ликвидации организации, закрытия индивидуального предпринимателя – работодателя или истечения срока действия срочного трудового договора.

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Обращаю внимание, что действие договора возобновляется в день возвращения гражданина на работу, о чем он должен сообщить руководству за три рабочих дня. Это необходимо и для получения страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию, например для выплат по больничным листам.

В случае если на дату наступления временной нетрудоспособности человек не возобновит трудовые отношения с работодателем, его электронный листок нетрудоспособности не будет оплачен, так как он утратит право на получение страхового обеспечения.

С подробной информацией о мерах социальной поддержки всегда можно ознакомиться на сайте Социального фонда. По всем возникающим вопросам военнослужащие, ветераны боевых действий и члены их семей также могут обратиться по номеру Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами: 8-800-10-000-01.