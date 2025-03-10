Александра Митрошина задержана: кто она такая и в чем ее обвиняют

В материале РИАМО о блогерше, которая подозревается в отмывании денежных средств в особо крупном размере.

Кто такая Александра Митрошина

Александра Митрошина родом из Петрозаводска, на свет она появилась 27 июня 1994 года. Вместе с родителями в детстве перебралась в Москву, где и осталась жить.

С самого детства Митрошина занималась спортом – она увлекалась каратэ и даже получила черный пояс. Однако со временем ее приоритеты изменились, и она ушла в фитнес.

Окончив школу, девушка поступила в МГУ имени М.В. Ломоносова на факультет журналистики, где окончила бакалавриат. Затем перешла в ГУ-ВШЭ для учебы по программе магистратуры. Училась она на направлении «Медиапроизводство в креативных индустриях». Учеба не прошла даром, вскоре Митрошина получила первые предложения по работе: она успела поработать на радио-станции «Москва FM» и в Mail.ru.

В 2011 году Александра Митрошина завела аккаунт в запрещенной соцсети. Сначала она писала посты о путешествиях и гаджетах, однако вскоре стала писать о фитнесе, и именно эта тема принесла ей бешеную популярность. Она рассказывала о правильном питании, тренировках, подкрепляя все своими фотографиями в качестве доказательства работоспособности того, что она говорит. В 2017 году девушка совсем ушла из найма и все свое время тратила на блог. Как она в дальнейшем признавалась, ведение блога в соцсети Instagram* (*принадлежит компании экстремистской Meta, запрещенной в РФ) приносило ей порядка 200 000 рублей, тогда как работа журналистом – всего лишь 45 000.

Митрошина не только раскручивала свой блог, но даже создала специальный курс «Инсталогия», в котором обучала уже других людей, как вести блог так, чтобы он приносил бешеный доход и привлекал новых подписчиков. Спустя три года она запустила обновленных курс «Инсталогия 2.0». Интересно, что стоимость этого курса доходила до полумиллиона рублей.

В 2019 году на нее был подписан уже миллион подписчиков, а в настоящее время – 2,7 млн.

Почему задержали Митрошину и в чем ее обвиняют

Фото - © Суды общей юрисдикции города Москвы

Блогера Александру Митрошину задержали в Краснодарском крае и возбудили против нее уголовное дело.

Митрошина подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). По версии следствия, в результате уклонения от уплаты налогов она получила более 127 млн рублей.

«В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами, она легализовала их часть путем покупки объекта недвижимости в городе Москве», – отметили в столичном СК.

После задержания в Сочи Александра Митрошина была доставлена для допроса в Москву. Прокуратура Москвы поставила расследование уголовного дела на контроль. Максимальное наказание по части 2 статьи 198 УК – лишение свободы на срок до трех лет. По пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК Митрошиной грозит до семи лет лишения свободы.

Александра Митрошина в «полном объеме» признала вину в отмывании денег, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Москве. Следствие официально предъявило ей обвинение.

Известно, что прибыль Митрошиной частично поступала на счет некоего Двуреченского П. А. Мужчина действовал в качестве партнера блогера в рамках реализации проекта «InstaПрожектор». В ходе допроса в СК Митрошина признала, что прибыль с проекта она и Двуреченский распределяли поровну.

Интересно, что ранее блогер уже привлекалась по этой же статье. В марте 2023 года в отношении Митрошиной уже возбуждали уголовное дело о неуплате налогов. Тогда в СК отмечали, что с октября 2020 по май 2022 года блогер, будучи ИП, получила доход от образовательных курсов больше лимита, допустимого для применения упрощенной системы налогообложения. Для сокрытия доходов Митрошина получала их часть на аффилированные и контролируемые ею другие ИП, в результате она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 120 млн рублей.

В мае того же года Митрошина погасила все свои долги и признала вину.

Что решил суд на заседании 10 марта по делу Митрошиной

Фото - © Суды общей юрисдикции города Москвы

10 марта в Москве состоялось заседание суда, на котором следствие запросило отправить Сашу Митрошину под арест до 25 апреля. Прокурор, как и защита, настаивают на домашнем аресте. Считают, что оснований для более мягкой меры пресечения нет.

По словам адвоката, блогер заплатила 666 млн рублей налогами в период с 2023 по 2025 год. Для этого она продала всю недвижимость в России, сообщает Mash. Из жилья у нее осталась только родительская квартира в Петрозаводске, где Митрошина до сих пор прописана. В случае избрания домашнего ареста ей придется искать место в Москве.

Митрошина также заявила, что полностью признает свои ошибки и не будет препятствовать следствию.