895 шайб снайпера: как Александр Овечкин побил рекорд Гретцки и стал «Великим»

Рекордсмен из спортивной семьи: биография Александра Овечкина

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Александр Овечкин родился 17 сентября 1985 года в Москве в спортивной семье. Сын известной баскетболистки и профессионального футболиста не мог расти в стороне от спорта. Уже в три года он взял в руки клюшку, а в пять – начал тренироваться в школе московского «Динамо».

Примером для Александра всегда был его старший брат Сергей, который привил ему любовь и страсть к игре. Брат погиб, когда будущему чемпиону было 10 лет. Александр тогда дал себе слово добиться успеха ради его памяти. И он это сделал. Кроме того, большое влияние на развитие спортсмена в детские годы оказал его первый тренер Вячеслав Кириллов.

В 16 лет Овечкин уже входил в число лучших хоккеистов, в 2001 году он дебютировал за «Динамо» в российской суперлиге, став одним из самых молодых игроков. В первом же сезоне он забил 4 гола. Дальше – больше. В следующем сезоне Александр набрал 15 очков, потом – 23. Конечно, такой перспективный игрок не мог не привлечь внимание скаутов НХЛ.

В 17 лет он начал выступать за сборную России, демонстрируя свой талант на мировой арене. До отъезда в США Овечкин успел стать чемпионом России с «Динамо».

Женат Овечкин на Анастасии Шубской (дочери актрисы и режиссера Веры Глаголевой и бизнесмена Кирилла Шубского). Пара воспитывает сыновей Сергея и Илью. В феврале 2023 года Сергей выступил вместе с отцом на Матче звезд НХЛ, принял совместное участие с Александром Овечкиным и Сидни Кросби в конкурсе на самый эффектный буллит и одержал в нем победу.

Карьера Александра Овечкина в НХЛ и сборной России

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Александр Овечкин дебютировал в российской Суперлиге в ноябре 2001 года. В сезоне-2012/13 КХЛ форвард стал обладателем Кубка Гагарина.

В 2004 году «Вашингтон Кэпиталз» выбрал Овечкина под первым номером драфта. По окончании локаута в НХЛ подписал контракт с «Кэпиталз». Первый матч россиянина в НХЛ состоялся в октябре 2005 года против «Коламбус Блю Джекетс» и сразу с результатом – две забитые шайбы. По итогам первого сезона в НХЛ Овечкин выиграл престижную награду «Колдер Трофи», как лучший новичок сезона. С января 2010 года Овечкин является бессменным капитаном «Кэпиталз», а в сезоне-2017/18 впервые в карьере завоевал Кубок Стэнли.

За сборную России Александр Овечкин впервые выступил 2 сентября 2003 года. Он стал самым юным хоккеистом сборной и самым молодым автором заброшенной шайбы. Эти рекорды держались до 2021 года, пока их не превзошел Матвей Мичков. В составе сборной России Овечкин стал трехкратным чемпионом мира, выиграв турнир в 2008, 2012 и 2014 годах. Он участвовал в трех Олимпиадах — в Турине, Ванкувере и в Сочи. Овечкин занимает первое место среди всех российских и советских хоккеистов по общему количеству очков за карьеру и единственным из россиян выигрывал чемпионат мира под руководством трех разных главных тренеров.

Путь к рекорду в 895 шайб

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Мировой рекорд – это очень труднодосягаемая высота. Предыдущий результат Уэйн Гретцки держал позиции 31 год. Цель побить рекорд Гретцки Овечкин поставил в 2019 году. Гретцки завершил карьеру с 894 голами. Александр шесть лет шел к рекордной цифре и в текущем сезоне вышел на решающий этап. 5 апреля Овечкин забил свой 894 гол, сравнявшись с Гретцки, а уже 6 апреля забросил 895-ю шайбу, превзойдя рекорд. Рекорд еще и в том, что Овечкину понадобилось 1486 матчей, а Уэйну Гретцки – 1487. Обошел россиянин Гретцки и по количеству голов в пустые ворота. Александр забил 65, Гретцки – 56.

Забивая победный гол, Овечкин играл в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Рекордную шайбу Александр забил во втором периоде. «Нью-Йорк Айлендерс» нанес поражение «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 4:1, но матч всем запомнился, конечно, не этим.

Единственный гол от «Кэпиталз» стал рекордным. Когда он будет побит и будет ли вообще побит, покажет время. Овечкин восхитил всех своим поведением. После того, как он сравнялся с Гретцки по голам, то обернулся к Уэйну прямо на льду и отвесил поклон тому, кто владел рекордом последние 31 год. В 1994 году Гретцки превзошел Горди Хоу, и вот теперь настал черед Александра Овечкина.

Интересные факты об Александре Овечкине

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Для матча, в котором Александр побил рекорд, была подготовлена целая церемония. За несколько месяцев до рекорда на каждый матч «Кэпиталз» приезжала команда специалистов, чтобы отрепетировать праздник прямо на льду. Для Александра создали специальную камеру OviCast, следившую за ним во время игр. Когда же рекорд был установлен, лига разрешила всем игрокам команды выйти на лед и отпраздновать вместе с героем. Подобное в НХЛ происходило лишь однажды — в 1994 году, когда Гретцки превзошел рекорд Горди Хоу.

Александр Овечкин является обладателем множества рекордов в НХЛ. Как лучший снайпер он завоевал больше всего наград чемпионата «Морис Ришар Трофи» (9). За всю историю чемпионатов лиги он забросил больше всех шайб при игре в большинстве (325) и в овертаймах (27), а также нанес наибольшее количество бросков в створ ворот (6847). Нападающий «Вашингтона» рекордсмен по победным голам – их 136. Кроме того, Овечкин — лучший российский бомбардир за всю историю чемпионатов НХЛ, у него 1619 очков.

Зуба Александр Овечкин лишился в октябре 2007 года в матче против «Атланты Трэшерз». Тогда россиянину попали клюшкой по лицу. Александр планирует вставить зуб после завершения карьеры.

Шайба, брошенная Овечкиным, может достигать скорости 163,02 километров в час. А любимая позиция для броска у рекордсмена – левый круг вбрасывания в зоне соперника. В НХЛ данную позицию часто называют «Офис Овечкина».

Своим рекордом Овечкин показал, что любые достижения возможно превзойти. Он вдохновил миллионы юных хоккеистов по всему миру и в России, прежде всего.