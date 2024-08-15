Жажда свободы и эпатажа: что принесет нам полнолуние в Водолее 19 августа

19 августа в 21:38 по московскому времени состоится очередное астрологическое событие – полнолуние в 28 градусе Водолея. И хотя кто-то может не замечать влияние полнолуний на свою жизнь, действует оно так или иначе на всех нас.Итак, как же скажется грядущее полнолуние на всех знаках зодиака?

Как полнолуние 19 августа повлияет на всех людей

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Как и в любое другое полнолуние, мы можем стать чрезмерно эмоциональными за несколько дней до него – уже начиная с 15 числа накал страстей и повышенная возбудимость могут мешать реализовывать привычные задачи. Однако в августе ситуация осложняется тем, что к этой возбудимости примешиваются еще два чувства – желание демонстративности и раздражение от любых запретов и правил. Внезапно может появиться ощущение, что только мы знаем, как надо поступать правильно, и мы будем яростно это доказывать, даже несмотря на то, что это демонстрационное поведение может навредить, например, нашей карьере или отношениям.

В это полнолуние так или иначе мы увидим, стоили ли вложенных сил события, которые с нами произошли в начале февраля 2024 года. Тогда могло произойти важное знакомство, пришла в голову идея оставить работу, вы начали искать новое жилье и т. д и т. п. Теперь же можно сделать промежуточные выводы и посмотреть на ту ситуацию под другим углом. Конечно, ярче всего это могли ощутить именно Водолеи, а также Львы, Скорпионы и Тельцы.

Водолей – это знак внутренней свободы, а потому сейчас энергия может в прямом смысле срываться с тормозов, и будет трудно держать себя в руках. Чужие мнения, навязанные модели поведения больше не имеют значения – хочется стряхнуть с себя все, что мешало двигаться дальше. В какой-то степени это и правда хорошо, однако попробуйте спрогнозировать, не наломаете ли вы дров. Но все же полнолуние – действительно самое подходящее время, чтобы распрощаться с чем-то надоевшим и портящим жизнь, перестать жить по сценарию «а что обо мне подумают?», «а как на меня посмотрят?». А знак Водолея в этом особенно поможет.

Гороскоп для всех знаков зодиака на полнолуние 19 августа

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Овен получит подсказки от Вселенной

Овен может рассчитывать на помощь свыше в любой ситуации. Вероятно, вы получите подсказку, как поступить в трудных обстоятельствах – обращайте внимание на знаки, которые посылает Вселенная. Не стесняйтесь просить о протекции вышестоящих, вас обязательно выслушают и предложат то, о чем вы и мечтать не могли. Не бойтесь демонстрировать свои таланты – можно обзавестись новыми поклонниками, которые будут от вас без ума.

Телец улучшит свой статус в карьере и личной жизни

Телец будет озабочен карьерными вопросами и вопросами социального статуса. Поэтому сейчас самое время уволиться с работы, чтобы стать ближе к своей мечте – более высокой должности. Если с любовным партнером все идет гладко – смело отправляйтесь в загс регистрировать отношения. Так или иначе Телец укрепит свои позиции в разных вопросах и задумается, не пора ли сдвинуться с насиженного места и как-то улучшить свой статус.

Близнецы отправятся в путешествие

Близнецы ловят удачу за хвост в вопросах высшего образования, путешествий и в духовных исканиях. Если вы давно мечтали отправиться в какую-то страну и у вас не было возможностей, сейчас все сложится совсем иначе: придут идеи, как реализовать желаемое (загляните в раздел горящих туров на сайтах туроператоров). Кто-то из Близнецов озаботится повышением квалификации или просто захочет жить на широкую ногу, скупив все брендовые вещи с полок магазина.

Раки столкнутся с трудной ситуацией

Раки столкнутся с ситуацией, которая будоражит эмоциональное состояние. Придется столкнуться с тем, что так или иначе оставит свой след и заставит думать о себе еще какое-то время. Это может быть какая-то ситуация по теме отношений, работы, семьи, денег. Вероятно, вас очень сильно зацепит своим поведением партнер, и вы зациклитесь на этом, будете сгущать тучи и ходить с мрачным лицом. А может, что-то произойдет на работе. Но эта ситуация нужна, и прежде всего для вашего духовного роста.

Лев выведет тайного врага на чистую воду

Лев иначе посмотрит на свой приближенный круг людей. Вероятно, среди самых близких затаился недоброжелатель или человек, который вам в чем-то завидует и пакостит за спиной. Особенно остро может раскрыться сфера отношений с партнерами (любовным или по бизнесу). Если вы ведете судебный процесс – он может разрешиться довольно неожиданно для вас. Желательно в этот период соблюдать статус кво и немного остепениться, несмотря на водолейское желание бунтарства. Это вам сыграет на руку в дальнейшем.

Девы займутся здоровьем

Девы займутся своим физическим состоянием: пора провести чек-ап организма, подлечить хронические заболевания, взять отпуск ради восстановления сил. Особенно здесь будут полезны нетрадиционные подходы в лечении – возможно, нужно почитать о психосоматике или попробовать лечение травами. Если отпуск пока не предвидится, неожиданные обстоятельства могут раскрыться на работе. Кто-то из коллег, например, покажет себя в новом свете, и вы поймете, что мало что знали о нем.

Весы влюбятся

Весы могут сильно влюбиться через ненавязчивый и невинный флирт в социальных сетях. Но не только социальные сети могут подарить новое увлечение – возможно, будущая пассия затаилась среди круга друзей или друзей знакомых. Так или иначе, Весам захочется легкого непринужденного романа, душа будет просить свежих эмоций и творческой самореализации. Полезно в это время посещать различные мероприятия, до которых ранее не доходили руки, пробовать новые блюда в кафе, всячески себя радовать.

Скорпионов ждут семейные неурядицы

Скорпион почувствует напряжение по темам семьи и дома. Захочется бунтарски хлопнуть дверью и скинуть с себя семейные обязательства, не захочется выносить мусор по вечерам, а уж о какой-то ответственности перед близкими людьми и речи не идет – водолейские энергии будут тянуть на свободу. Поэтому велик шанс рассориться с семьей и даже, возможно, временно съехать, чтобы никого не видеть. Держите себя в руках, эта ситуация кратковременная. Зато полезно в этот период строить планы о приобретении недвижимости.

Стрельцы будут много общаться и знакомиться

Стрелец будет погружен в общение. Внезапно дают о себе знать соседи, приятели, братья и сестры. Даже в магазине можно начать интересный диалог с незнакомым человеком и остаться потом под впечатлением от нового знакомства. Остро встанут вопросы оформления неких документов, придется отвезти на техосмотр свою малину или обновить гаджеты. Постарайтесь ни с кем не спорить, не вести лишних разговоров. А вот посетить соседние города и как-то развеяться очень даже полезно.

Козероги займутся финансовыми вопросами

Козерог входит в довольно продуктивный период своей жизни, ведь во главе угла у него будут стоять деньги и вопросы любых приобретений. Урегулируйте каким-то образом свои финансы, посоветуйтесь со специалистами, распрощайтесь с ненужными вещами, проведите дома расхламление. Вам сразу станет легче дышать. К вопросам денег можно подойти под совершенно другим углом. Самое неочевидное решение может принести небывалый доход. Проторенная дорога больше не будет работать.

Водолей займется собой

Водолеи будут в центре внимания. Отсюда встают вопросы – а как я выгляжу? А что с моим характером? Может, пора поменять имидж и поработать над самопрезентацией? Думать о себе сейчас самое время. Как вы можете себя индивидуально проявить, заявить о себе? Ответ на этот вопрос кроется в грядущем полнолунии. Некие изменения во внешности или в характере привлекут и потенциальную вторую половинку, причем в достаточно скором времени. Также можно устроить себе грандиозную фотосессию.

Рыбы будут ловить инсайты

Рыбы погрузятся в скрытые процессы, в глубины своего мышления. Поскольку полнолуние будет в знаке Водолея, то полезно открыть для себя что-то нестандартное – почитать о чужих далеких культурах, открыть для себя астрологию на более глубоком уровне, увлечься рунами или таро, ну или как минимум обратиться к психологу и иначе посмотреть на типичные вещи в своей жизни. В этот период могут сниться вещие сны, случаться озарения. Если вы по какой-то причине чувствуете себя покинутыми и одинокими, то это время также подходит к концу.