Выставки, концерты и экскурсии: куда сходить в Москве на 23 Февраля
Фото - © victorymuseum.ru
В материале РИАМО читайте о том, куда можно сходить в Москве на День защитника Отечества.
Тематическая экскурсия «Мужские образы на ВДНХ»
Фото - © vdnh.ru
23 февраля на Главной выставке страны пройдет тематическая пешеходная экскурсия «Мужские образы на ВДНХ», посвященная Дню защитника Отечества. Гости познакомятся со скульптурными шедеврами, в которых нашли отражение мужские образы, увидят памятник «Работникам ВСХВ, погибшим во время войны 1941–1945 гг.», узнают малоизвестные факты об архитекторах, артистах, космонавтах и других значимых деятелях. На бесплатную экскурсию нужна предварительная регистрация.
Кроме того, на ВДНХ можно покататься на катке, посетить павильон «Атом», центр космонавтики и авиации, музей гаража особого назначения и многое другое.
Где: пр-т Мира, 119, ВДНХ
Сайт: https://vdnh.ru/events/tematicheskaya-ekskursiya-muzhskie-obrazy-na-vdnkh-2/
Танки и духовой оркестр в Музее Победы
Фото - © victorymuseum.ru
Большую программу празднования Дня защитника Отечества подготовили в Музее Победы. Так, перед залом будет открыта игровая зона «Мира танков», где все гости смогут попробовать свои силы в онлайн-игре и получить призы. В фотозоне можно сделать с друзьями фото моментальной печати, получить на память «Карточку танкиста», а в зоне «Полевой почты» отправить тематическую открытку своим родным и близким.
Праздничную программу откроет концерт «Всероссийского фестиваля-смотра детско-юношеских духовых оркестров «Духовой оркестр «Победа». Помимо постоянных экспозиций в музее откроется выставка в рамках нового спецпроекта «Легенды советского кино». Здесь будут представлены афиши и плакаты советских фильмов из собрания Госфильмофонда России, Государственного центрального музея кино и киностудии «Союзмультфильм». В рамках проведения выставки в кинотеатре раз в месяц будет организован бесплатный показ одного из фильмов, афиши и плакаты которых войдут в состав выставки.
В зале «Полководцев» Музея Победы пройдет концертная программа «Позывной – ГЕРОЙ», в которой прозвучат произведения, рожденные на СВО и написанные современными авторами.
Где: пл. Победы, 3
Сайт: https://victorymuseum.ru/playbill/events/den-zashchitnika-otechestva-v-muzee-pobedy-/
Концерт Imperialis Orchestra «Мировые Rock & Pop хиты в симфоническом звучании»
Фото - © kudago.com
Провести праздник с хорошей музыкой поможет концерт Imperialis Orchestra, на котором прозвучат мировые рок- и поп-хиты. В одном концерте будут сочетаться песни Мадонны, Адель, Rammstein или группы Nirvana, симфонические вариации знаменитых песен Maroon5, Элтона Джона, The Rolling Stones, Queen, Стинга, Europe и других известных артистов. Концерт состоится на теплой крыше.
Где: Болотная наб., д. 3, стр. 1
Сайт: https://kudago.com/msk/event/kontsert-pop-show/
Бесплатные экскурсии по Москве
Фото - © М. Денисова. Mos.ru
В честь Дня гида 23 февраля в Москве проведут бесплатные экскурсии. Зарегистрироваться на сайте можно до 15 февраля включительно, выбрав количество участников и ознакомившись с правилами посещения экскурсии. Сходить можно в Музей истории создания противоракетной обороны, пройтись по храмам столицы, узнать историю главных улиц Москвы, прогуляться по памятным местам, связанным со знаменитыми писателями.
Где: в зависимости от выбранной площадки
Сайт: https://russpass.ru/den-gida2025
Семейное шоу «Богатыри»
Фото - © bogatyri.show
«Богатыри» – яркое музыкальное представление, которое перенесет зрителей в эпоху древнерусских мифов и героических подвигов, демонстрируя богатое культурное наследие нашей многонациональной страны. По сюжету богатыри со всех уголков России – могучий северный, гордый кавказский, разудалый славянский и мудрый алтайский – встретятся вместе на одной сцене, чтобы противостоять злу и вновь доказать, что в единстве и правде – сила. Театральная постановка будет сопровождаться знакомыми каждому с детства песнями, которые оживут на сцене: «Богатырская наша сила» Александры Пахмутовой, «От Волги до Енисея» и «Конь» группы «Любэ», «Колечко» «Иванушек International», и другими.
Где: Новолужнецкий проезд, д.13
Сайт: https://bogatyri.show/
Фестиваль джаза в Царицыно
Фото - © Unsplash.com
В музее-заповеднике «Царицыно» пройдет IX Фестиваль «Царицыно JAZZ Festival». В этом году фестиваль проходит три дня, с 21 по 23 февраля. В программе – вокальный джаз с элементами популярной музыки, фанка, соула, R&B, блюза и даже рока, оригинальные аранжировки композиций джазового мейнстрима от 1960-х годов до нашего времени и авторская программа «Jazz Around the World».
Где: ул. Дольская, 1
Сайт: https://tsaritsyno-museum.ru/events/special/p/tsaritsyno-jazz-festival/
Выставка «Летопись ратных дел»
Фото - © Сайт мэра Москвы
Музей-усадьба «Люблино» открывает выставку «Летопись ратных дел», посвященную Дню защитника Отечества и 80-летию Победы. В XIX столетии по заказу владельцев усадьбы в Круглом парадном зале первого этажа были выполнены росписи, которые увековечили память об Отечественной войне 1812 года. На выставке гости увидят 12 живописных и графических работ из учебно-методического фонда Школы акварели Сергея Андрияки, посвященные героям и их подвигам, непростым военным испытаниям, которые пришлось пережить нашей стране. На выставке будут представлены произведения преподавателей и лучших выпускников Школы.
Где: ул. Летняя, д. 1, стр. 1
Сайт: https://park-kuzminki.ru/lublino/events/vystavka-letopis-ratnykh-del/
Праздник в парке «Сказка»
Фото - © скриншот
В парке «Сказка» День защитника Отечества можно отпраздновать всей семьей. С 14:00 до 19:00 в парке развлечений состоится большая праздничная программа. Гостей ждут бесплатная полевая кухня, где каждый гость сможет попробовать гречневую кашу с тушеной говядиной и согреться теплым чаем, рыцарский турнир с мастер-классом по фехтованию, игровое сражение и строевая подготовка, эстафеты, шоу, выставка исторической военной техники, конкурсы и многое другое.
Где: ул. Крылатская, 18