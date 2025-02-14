Выставки, концерты и экскурсии: куда сходить в Москве на 23 Февраля

В материале РИАМО читайте о том, куда можно сходить в Москве на День защитника Отечества.

Тематическая экскурсия «Мужские образы на ВДНХ»

23 февраля на Главной выставке страны пройдет тематическая пешеходная экскурсия «Мужские образы на ВДНХ», посвященная Дню защитника Отечества. Гости познакомятся со скульптурными шедеврами, в которых нашли отражение мужские образы, увидят памятник «Работникам ВСХВ, погибшим во время войны 1941–1945 гг.», узнают малоизвестные факты об архитекторах, артистах, космонавтах и других значимых деятелях. На бесплатную экскурсию нужна предварительная регистрация.

Кроме того, на ВДНХ можно покататься на катке, посетить павильон «Атом», центр космонавтики и авиации, музей гаража особого назначения и многое другое.

Где: пр-т Мира, 119, ВДНХ

Сайт: https://vdnh.ru/events/tematicheskaya-ekskursiya-muzhskie-obrazy-na-vdnkh-2/

Танки и духовой оркестр в Музее Победы

Большую программу празднования Дня защитника Отечества подготовили в Музее Победы. Так, перед залом будет открыта игровая зона «Мира танков», где все гости смогут попробовать свои силы в онлайн-игре и получить призы. В фотозоне можно сделать с друзьями фото моментальной печати, получить на память «Карточку танкиста», а в зоне «Полевой почты» отправить тематическую открытку своим родным и близким.

Праздничную программу откроет концерт «Всероссийского фестиваля-смотра детско-юношеских духовых оркестров «Духовой оркестр «Победа». Помимо постоянных экспозиций в музее откроется выставка в рамках нового спецпроекта «Легенды советского кино». Здесь будут представлены афиши и плакаты советских фильмов из собрания Госфильмофонда России, Государственного центрального музея кино и киностудии «Союзмультфильм». В рамках проведения выставки в кинотеатре раз в месяц будет организован бесплатный показ одного из фильмов, афиши и плакаты которых войдут в состав выставки.

В зале «Полководцев» Музея Победы пройдет концертная программа «Позывной – ГЕРОЙ», в которой прозвучат произведения, рожденные на СВО и написанные современными авторами.

Где: пл. Победы, 3

Сайт: https://victorymuseum.ru/playbill/events/den-zashchitnika-otechestva-v-muzee-pobedy-/

Концерт Imperialis Orchestra «Мировые Rock & Pop хиты в симфоническом звучании»

Провести праздник с хорошей музыкой поможет концерт Imperialis Orchestra, на котором прозвучат мировые рок- и поп-хиты. В одном концерте будут сочетаться песни Мадонны, Адель, Rammstein или группы Nirvana, симфонические вариации знаменитых песен Maroon5, Элтона Джона, The Rolling Stones, Queen, Стинга, Europe и других известных артистов. Концерт состоится на теплой крыше.

Где: Болотная наб., д. 3, стр. 1

Сайт: https://kudago.com/msk/event/kontsert-pop-show/

Бесплатные экскурсии по Москве

Фото - © М. Денисова. Mos.ru

В честь Дня гида 23 февраля в Москве проведут бесплатные экскурсии. Зарегистрироваться на сайте можно до 15 февраля включительно, выбрав количество участников и ознакомившись с правилами посещения экскурсии. Сходить можно в Музей истории создания противоракетной обороны, пройтись по храмам столицы, узнать историю главных улиц Москвы, прогуляться по памятным местам, связанным со знаменитыми писателями.

Где: в зависимости от выбранной площадки

Сайт: https://russpass.ru/den-gida2025

Семейное шоу «Богатыри»

«Богатыри» – яркое музыкальное представление, которое перенесет зрителей в эпоху древнерусских мифов и героических подвигов, демонстрируя богатое культурное наследие нашей многонациональной страны. По сюжету богатыри со всех уголков России – могучий северный, гордый кавказский, разудалый славянский и мудрый алтайский – встретятся вместе на одной сцене, чтобы противостоять злу и вновь доказать, что в единстве и правде – сила. Театральная постановка будет сопровождаться знакомыми каждому с детства песнями, которые оживут на сцене: «Богатырская наша сила» Александры Пахмутовой, «От Волги до Енисея» и «Конь» группы «Любэ», «Колечко» «Иванушек International», и другими.

Где: Новолужнецкий проезд, д.13

Сайт: https://bogatyri.show/

Фестиваль джаза в Царицыно

Фото - © Unsplash.com

В музее-заповеднике «Царицыно» пройдет IX Фестиваль «Царицыно JAZZ Festival». В этом году фестиваль проходит три дня, с 21 по 23 февраля. В программе – вокальный джаз с элементами популярной музыки, фанка, соула, R&B, блюза и даже рока, оригинальные аранжировки композиций джазового мейнстрима от 1960-х годов до нашего времени и авторская программа «Jazz Around the World».

Где: ул. Дольская, 1

Сайт: https://tsaritsyno-museum.ru/events/special/p/tsaritsyno-jazz-festival/

Выставка «Летопись ратных дел»

Фото - © Сайт мэра Москвы

Музей-усадьба «Люблино» открывает выставку «Летопись ратных дел», посвященную Дню защитника Отечества и 80-летию Победы. В XIX столетии по заказу владельцев усадьбы в Круглом парадном зале первого этажа были выполнены росписи, которые увековечили память об Отечественной войне 1812 года. На выставке гости увидят 12 живописных и графических работ из учебно-методического фонда Школы акварели Сергея Андрияки, посвященные героям и их подвигам, непростым военным испытаниям, которые пришлось пережить нашей стране. На выставке будут представлены произведения преподавателей и лучших выпускников Школы.

Где: ул. Летняя, д. 1, стр. 1

Сайт: https://park-kuzminki.ru/lublino/events/vystavka-letopis-ratnykh-del/

Праздник в парке «Сказка»

Фото - © скриншот

В парке «Сказка» День защитника Отечества можно отпраздновать всей семьей. С 14:00 до 19:00 в парке развлечений состоится большая праздничная программа. Гостей ждут бесплатная полевая кухня, где каждый гость сможет попробовать гречневую кашу с тушеной говядиной и согреться теплым чаем, рыцарский турнир с мастер-классом по фехтованию, игровое сражение и строевая подготовка, эстафеты, шоу, выставка исторической военной техники, конкурсы и многое другое.

Где: ул. Крылатская, 18

Сайт: https://parkskazka.com/afisha/february23/