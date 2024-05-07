Выходные 9–12 мая: Московский казачий хор, фестиваль «Дружба 2024» и драма «Красные ленты»

Где и как в Москве провести длинные майские выходные, читайте в материале РИАМО.

Вторые длинные выходные мая начнутся с концерта Московского казачьего хора. Также состоятся выступления группы «Моральный кодекс», рэперов Sqwoz Bab и МС Павлов. Поклонники здорового образа жизни смогут принять участие в фитнес-фестивале, а меломаны — посетить музыкальный фестиваль. На выставках расскажут о годах Великой Отечественной войны, в том числе об играх, в которые играли солдаты, и покажут картины индустриального Донбасса. В кинотеатрах пройдут традиционные кинопремьеры.

Концерты

Московский казачий хор

Праздничный концерт Московского казачьего хора посвящен празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. В программе прозвучит много новых номеров. Кроме того, зрители услышат хиты коллектива — такие любимые и популярные песни, как «Ойся, ты ойся», «Когда мы были на войне», «Любо братцы, любо», «Не для меня», «Катюша» и другие. 6+

Купить билет на концерт можно на Яндекс.Афише

Где: Измайловское ш., 71, корп. 5, концертный зал «Измайлово»

Когда: 9 мая, 17:00

Сколько стоит: от 800 рублей

Sqwoz Bab

Марат Мингазов, известный под псевдонимом Sqwoz Bab («Сквозь баб»), — яркий представитель новой школы российского хип-хопа. Парень писал треки с подросткового возраста, а в старшей школе вместе с другом даже успел организовать группу. Первый сольный трек артиста вышел в 2015 году и назывался «Карманный казах». Sqwoz Bab с музыкальным бэндом представит новый альбом Out of Bounds. В программу войдут как новые треки, так и старые хиты. 16+

Купить билет на концерт можно на Яндекс.Афише

Где: Партийный пер., 1, корп. 6, 1930 Moscow

Когда: 10 мая, 20:00

Сколько стоит: от 3500 рублей

«Моральный кодекс»

На протяжении многих лет группа «Моральный кодекс» остается верной своим принципам, исполняя увесистый авторский рок с заходами на территории фанка, диско, джаза и советской песни. В арсенале у команды — множество узнаваемых хитов, некоторые из которых и вовсе стали гимнами своего времени. 16+

Купить билет на концерт можно на Яндекс.Афише

Где: ул. Пресненский Вал, 6, стр. 1, «16 Тонн»

Когда: 11 мая, 19:00

Сколько стоит: от 3 тысяч рублей

МС Павлов. День рождения в стиле диско

МС Павлов — основатель российской школы соул- и фанк-музыки, в прошлом барабанщик легендарной группы «Звуки МУ». Музыкант отметит свой день рождения в стиле диско. В концерте примут участие группа «Отзвуки МУ», певица Xenаю-Ла, Ю-Ла и сам МС Павлов с диско-фанк-сетом. На один вечер МТ Music Bar превратится в легендарный клуб Studio 54, где зародилось диско. 18+

Купить билет на концерт можно на Яндекс.Афише

Где: ул. Новый Арбат, 15, «Мумий Тролль Music Bar»

Когда: 12 мая, 20:00

Сколько стоит: от 1 тысячи рублей

Фестивали и шоу

«Дружба 2024»

На семи сценах фестиваля выступят 40 артистов. Также гости смогут расположиться на двух больших верандах с видом на реку, а огромный двор преобразится в лабиринт из гостевых комнат и пространств, каждое из которых представляет собой отдельный мир, созданный одной из промо-команд. Комнаты продемонстрируют различные подходы к гостеприимству — от саунд-системы и декора до артистов, напитков, запахов и уникального экспириенса. Организаторы AfterHalloween и Placebo/25 Еntertainment устраивают эксперимент в области гостеприимства и культурного обмена между творческими коллективами. 18+

Узнать подробнее о фестивале и купить билеты можно на официальном сайте

Где: ул. Ленинская слобода, 26 с. 11, «Особняк М»

Когда: 10 мая, 22:00

Сколько стоит: входной билет от 2800 рублей

«ФитЭкспо»

Московский фитнес-фестиваль «ФитЭкспо» — масштабное ежегодное спортивное событие. Гостям продемонстрируют оборудование и проведут интерактивные презентации. Также состоится обучение, пройдут дискуссии и обмен опытом. В рамках фестиваля будут проведены соревнования по аэробике и ритмической гимнастике. 12+

Узнать подробнее о фестивале и зарегистрироваться можно на официальном сайте

Где: Лужнецкая наб., 24, стр. 5, Универсальный спортивный зал «Дружба»

Когда: 11–12 мая

Сколько стоит: бесплатно, нужна регистрация

«Flowwow Маркет 2024»

«Flowwow Маркет 2024» — это ярмарка локальных брендов. Гостей два дня будет радовать приятный шопинг, музыка и развлечения. В одном месте соберутся более тысячи уникальных товаров, которые нельзя найти в обычных магазинах.



Узнать подробнее о фестивале можно на официальном сайте

Где: Новодмитровская ул., 1, стр. 17, «Хлебозавод — Бойлерная»

Когда: 11–12 мая

Сколько стоит: бесплатно

Выставки

«Бинго в музее»

Детская интерактивная программа в рамках выставки «Великие противоположности. Мусоргский и Римский-Корсаков» в доступной и увлекательной форме познакомит участников с операми композиторов, а также даст представление о творческом наследии великих композиторов на театральной сцене. Программа делится на три основных части с мини-экскурсией, игрой и мастер-классом. 6+

Купить билет на выставку можно на Яндекс.Афише

Где: Тверской бул., 11, Дом-музей Ермоловой

Когда: 10–12 мая

Сколько стоит: от 700 рублей

«Город-сад: мультивселенные»

«Город-сад: мультивселенные» — фиджитал-выставка о культуре будущего, созданная современными мультихудожниками. Ее слоган — «Каждому по Вселенной!». Выставка демонстрирует более глубокое погружение в мир ближайшего будущего — в пространство смешанной реальности, где у каждого есть аватары и миры, разнообразие которых ограничено только нашим воображением. В VR-мастерской от VK зрители своими руками создадут 3D-персонажа и сделают первые шаги в приложении для виртуальных художников Open Brush: поработают с VR-очками и контроллерами, научатся пользоваться виртуальными кистями и каркасными сетками. 12+

Купить билет на выставку можно на Яндекс.Афише

Где: Пушкарев пер., 5, «Марс»

Когда: 9–12 мая

Сколько стоит: от 950 рублей

«В шаге от Победы»

Интерактивная выставка — это уникальная возможность познакомиться с униформой, снаряжением, вооружением Красной Армии в Годы Великой Отечественной войны, узнать о быте тех лет, средствах передачи информации и даже научиться работать с техникой связи Красной Армии. Для гостей будут работать несколько площадок, в том числе и та, на которой расскажут об играх и досуге в Красной Армии. 6+

Купить билет на выставку можно на Яндекс.Афише

Где: ул. Электрозаводская, 12, стр. 1, особняк купца Носова

Когда: 9–12 мая

Стоимость: от 500 рублей

«Донбасс. Индустриальный портрет»

В представленных на выставке произведениях художники обращаются к теме индустриального пейзажа Донбасса. Живопись передает силу и образы промышленной архитектуры региона, а также показывает портреты рабочих заводов и предприятий, в каждом раскрывает образ «живого героя». В 30–40-е годы ХХ века в Донбасс направлялись на практику студенты художественных высших учебных заведений. Для большинства молодых художников это стало первым художественным импульсом, который позволил им создать большую серию индустриальных пейзажей региона. 0+

Купить билет на выставку можно на Яндекс.Афише

Где: ул. Лебедянская, 24, корп. 2, галерея «Загорье»

Когда: 9–12 мая

Стоимость: от 300 рублей

Спектакли

Драма «Летят журавли»

Спектакль поставил Андрей Житинкин по знаменитой пьесе Виктора Розова «Вечно живые». Постановка преследует цель воскресить в нашей памяти события, поступки и чувства людей, живших в годы Великой Отечественной войны. Боль потерь, честь и долг, искренняя любовь и приспособленчество — эти понятия снова оживают в наших сердцах. 12+

Купить билет на спектакль можно на Яндекс.Афише

Где: Театральный пр-д, 1, Малый театр

Когда: 9 мая, 18:00

Сколько стоит: от 900 рублей

Драма «Нюрнберг»

В основу спектакля положен киносценарий Эбби Манна об одном из «малых Нюрнбергских процессов», на котором слушались дела нацистских судей. В спектакле герои размышляют о конформизме в современном мире, когда даже самые страшные вещи превращаются в обыденные, о мере ответственности каждого за свою судьбу и — в конечном счете — за судьбу своей страны. В постановке задаются вопросы, возможно ли оправдать чудовищные поступки общим благом и можно ли судить человека за то, что он подчинился приказу или закону. 18+

Купить билет на спектакль можно на Яндекс.Афише

Где: Театральная пл., 2, РАМТ

Когда: 10 мая, 19:00

Сколько стоит: от 800 рублей

Комедия «Женитьба Фигаро»

Комедия Бомарше на протяжении трех столетий пользуется огромным успехом благодаря идеальной, словно часовой механизм, композиции, динамичности и юмору, который не утратил своей свежести. Главный секрет успеха «Женитьбы Фигаро», конечно, в характере главного героя: талантливый Фигаро потерпел крушение во всех своих общественных и творческих начинаниях, но он полон достоинства, созидательной силы, жизнелюбия, и главное — он влюблен. Именно из-за любви на его долю выпадает «безумный день», когда ему предстоит плести интриги, выкручиваться на суде, обрести потерянных родителей, испытать предательство друга, но при этом не потерять веру ни в любовь, ни в самого себя. 12+

Купить билет на спектакль можно на Яндекс.Афише

Где: Тверской бул., 23, театр им. Пушкина

Когда: 11 мая, 19:00

Сколько стоит: от 700 рублей

Балет «Рев/Ерс»

Экспериментальный спектакль Театра мюзикла — это история о внешней и внутренней борьбе человека. О его самых низких и самых прекрасных проявлениях, которые обнаруживаются только в экстремальной ситуации. О метаниях между этими противоположными качествами его сущности. О стремлении измениться и возвращении к себе прежнему. Актеры «Рев/Ерса» стирают границы между драматическим и физическим театром, хореографией и акробатикой. Однако падения с высоты, полеты над зрителями, балансирование на динамических пилонах и другие трюки — не просто эффектные приемы, но средство повествования и раскрытия внутреннего мира персонажей. 18+

Купить билет на спектакль можно на Яндекс.Афише

Где: Пушкинская пл., 2, Театр мюзикла

Когда: 10 мая, 23:00 и 12 мая, 19:00

Сколько стоит: от 1 тысячи рублей

Кинопремьеры

Драма «Красные ленты»

В «Артеке» в 1944 году девочка Надя вместе с детьми немецкого капитана разрисовывает ленточки для дерева желаний. Надя верит в советских солдат, а немцы не хотят сдавать Крым. Вера девочки зажигает красное знамя на горе Аю-Даг, предрекая врагу неминуемое поражение. 6+

Режиссер: Дмитрий Белосохов

В ролях: Мирослава Смирнова, Денис Мамаев, Роман Комаров, Анастасия Жилонова и другие

Биография «Шрикант»

Фильм рассказываем историю слепого мальчика, ставшего крупным промышленником и достигшего небывалых успехов. Шрикант родился в бедной крестьянской семье, был слеп с рождения, а за право учиться ему пришлось судиться с правительством Индии. Его не взяли в Технологический институт Индии из-за слепоты, но Шрикант поступил в Массачусетский технологический университет в США. Он стал там первым слепым студентом из другой страны за всю историю университета и мог остаться в США, но вернулся на родину в Индию и основал успешную компанию. 16+

Режиссер: Тушар Хиранандани

В ролях: Раджкумар Рао, Алая Ф, Шарад Келкар, Джотика, Рави Сингх и другие

Драма «Семь черных бумаг»

История о том, как братья-почтальоны прячут похоронки от семей солдат в высокогорном селе в Северной Осетии. В 1942 году все мужчины села ушли на фронт, и вот в дома соседей начинают приходить похоронки. Эти «черные бумаги» лишают людей всякой надежды, но мальчики, работающие почтальонами, прячут похоронки до конца войны, чтобы таким образом обмануть горе и отдалить встречу с неизбежным. 12+

Режиссер: Алан Колиев

В ролях: Зита Лацоева, Максим Караев, Заурбек Абоев, Дзамболат Дзуцев и другие

Комедия «Как я встретил ее маму»

Катя полностью разочаровалась в мужчинах, а Саша не может и дня прожить без новой женщины. И вот эти двое внезапно становятся соседями. Катя решает перевоспитать самоуверенного бабника и превращает его жизнь в кошмар. Но все знают, что от ненависти до любви — один шаг. 12+

Режиссер: Егор Сальников

В ролях: Грант Тохатян, Мамука Патарава, Дмитрий Красилов, Наталья Щукина и другие