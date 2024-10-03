Выходные 4–6 октября: Мот, фестиваль косплееров Epic Con Russia и комедия «Говорит Земля»

В пятницу можно будет послушать концерт Мота, в субботу — услышать хиты Алексея Горшенева, а в Кремлевском дворце — посетить концерт Александра Серова. В Москве пройдет фестиваль фантастики Epic Con Russia, состоится ярмарка «Жар-Птица», а любители компьютерных игр смогут посетить музей «Яндекса». В театрах покажут пластические и музыкальные спектакли, а в кино состоятся премьеры фэнтези «Василиса и хранители времени» и комедии «Говорит Земля».

Концерты

Мот

Фото - © РИА Новости

Матвей Мельников попал на сцену не певцом, а танцором — уже в 10 лет его пригласили в краснодарскую студию «Тодес». В своем творчестве, уже будучи жителем Москвы, артист начинал с пародийных текстов, затем перешел на серьезные темы, участвовал в конкурсах, баттлах и фестивалях. Тогда и придумал псевдоним «Мот».

В 2011 вышел первый сольный альбом Мота Remote, в 2012 — второй, «Ремонт». Мот заключил контакт с Black Star и стоит на российской рэп-сцене особняком — у Матвея интересны не только рэп-минусовки, но и соул, фанк, винтажный R’n’B, а на концертах он предпочитает выступать с живыми музыкантами. 18+

Купить билеты можно на Яндекс.Афише

Где: Болотная наб., ¾, стр. 2, VK Gipsy

Когда: 4 октября, 23:00

Сколько стоит: от 3200 рублей

«Горшенев»

Фото - © РИА Новости

Алексей Горшенев и музыканты проекта «Горшенев» сыграют специальный концерт в честь 20-летия с выхода альбомов «Столкновение» и «Фаворит Солнца» группы «Кукрыниксы». Коллектив — одна из знаковых команд на российской рок-сцене, написавшая не один десяток хитов и композиций. В программу выступления войдут песни из этих двух альбомов в новых аранжировках и, конечно, главные хиты. 12+

Купить билеты можно на Яндекс.Афише

Где: Партийный пер., 1, корп. 6, 1930 Moscow

Когда: 5 октября, 19:00

Сколько стоит: от 3 тысяч рублей

Александр Серов

Фото - © Фотобанк Лори

Александр Серов начал свою карьеру в 70-х. Он был и руководителем вокально-инструментальных ансамблей, и аранжировщиком, и исполнителем. Популярность пришла к Александру в начале 80-х вместе с такими песнями, как «Я люблю тебя до слез», «Мадонна», «Ты меня любишь», «Сюзанна». Серов на сцене 40 лет и все эти годы остается любимцем женщин, одним из самых романтичных артистов нашей эстрады. В Кремлевском дворце он исполнит свои золотые хиты и новые песни.12+

Купить билеты можно на Яндекс.Афише

Где: ул. Воздвиженка, 1, Кремлевский дворец

Когда: 6 октября, 19:00

Сколько стоит: от 500 рублей

Фестивали

Epic Con Russia 2024

Epic Con Russia 2024 — масштабный фестиваль фантастики, кино, сериалов и компьютерных игр с полным погружением в фантастический мир. Гостей ждут выставки, шоу-программы, интерактивы, еда и мастер-классы. Можно будет увидеть лучших косплееров России, пройти стендовые квесты по фильмам и сериалам и выиграть тематические призы, поиграть в настольные игры, протестировать новые гаджеты, сразиться в турнирах, познакомиться с новыми людьми, купить отличные сувениры. 6+

Узнать подробности о фестивале и купить билеты можно на официальном сайте

Где: ул. Шарикоподшипниковская, 13, стр. 33, выставочный центр MAIN STAGE

Когда: 5–6 октября

Сколько стоит: от 3 тысяч рублей

«Демодуляция 2024»

Фото - © Freepik.com

«Демодуляция» — фестиваль Яндекс Музея, где современные технологии соседствуют с ретрокомпьютерами, а искусство органично сочетается с наукой. Это фестиваль об истории технологий, человеческом уме и прогрессе. На площадке пройдут дискуссии, мастер-классы, игры и турниры и многое другое.

Подробную программу фестиваля можно посмотреть на сайте

Где: 4-й Сыромятнический переулок, 1/8, стр. 6, ЦСИ «Винзавод»

Когда: 5–6 октября

Сколько стоит: бесплатно, обязательна регистрация

Ярмарка «Жар-Птица»

Фото - © Freepik.com

Выставка-ярмарка «Жар-Птица» является ежегодным местом встречи мастеров народных художественных промыслов и ремесленников из регионов России, работающих в области народного искусства, и постоянных покупателей. Участниками выставки станут более 500 экспонентов из 52 регионов России, среди которых всемирно известные предприятия промыслов, заслуженные художники и мастера, работающие индивидуально, ремесленники, творческие объединения, а также коллективные экспозиции республик Башкортостан, Бурятия, Красноярского и Ставропольского края, Архангельской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Кировской, Костромской, Ульяновской областей, республики Крым и многих других.

Подробности о фестивале — на сайте

Где: Краснопресненская наб., 14, ЦВК «Экспоцентр»

Когда: до 6 октября

Сколько стоит: вход бесплатный

Выставки

Шоу «Лаборатория цвета»

Фото - © Unsplash.com

Шоу «Лаборатория цвета» обещает объединить искусство, психологию и новейшие технологии. Иммерсивная экспозиция поможет посетителям понять, как цвет влияет на человека на уровне физиологии и психологии, как мы «считываем» цветовые нюансы на уровне культурного кода, как восприятие цвета может менять наше настроение и самочувствие. Также в арт-пространстве представлены художественные визуальные концепты, а еще есть возможность для своего рода «цветовой медитации». 6+

Купить билеты можно на Яндекс.Афише

Где: ул. Новодмитровская, 1, стр. 4, Хлебозавод № 9, пространство «Ангар»

Когда: 4–6 октября

Сколько стоит: от 690 рублей

«Маскарад»

Фото - © РИА Новости

Выставка рассказывает, как спектакль «Маскарад», возникший на сломе эпох, переживший своих создателей и их палачей, «погибший» в огне войны, как птица Феникс русского театра снова и снова возрождался к жизни, возвращаясь к зрителю. Экспозиция — это историко-документальная реконструкция фрагментов сценического текста легендарного спектакля «Маскарад. Воспоминания будущего», созданная в 2014 году Валерием Фокиным при участии доктора искусствоведения А. А. Чепурова и по сей день идущая в репертуаре Александринского театра. 0+

Купить билеты можно на Яндекс.Афише

Где: Тверской бул., 11, дом-музей Ермоловой

Когда: 4–6 октября

Сколько стоит: от 150 рублей

Музей вычислительной техники

Фото - © РИА Новости

На выставке представлены объекты искусства и дизайна, DIY-устройства и технологии, видео (в том числе документация), инсталляции, смешанные медиа, интерактивные интерфейсы, научные и инженерные разработки, стартапы. Роль искусства в процессе экоосознанности, возможно, не столь очевидна, но оно влияет на формирование общественного мнения и образов будущего не в меньшей степени, чем наука и технологии. В свою очередь, под давлением общества политики начинают принимать законы, направленные на защиту природы, а корпорации открывают программы устойчивого развития. 6+

Купить билет на выставку можно на Яндекс.Афише

Где: ул. Народная, 15/1, галерея Краснохолмская

Когда: 4–6 октября

Сколько стоит: от 500 рублей

Спектакли

Пластический спектакль «Реверс»

Фото - © Unsplash.com

Экспериментальный спектакль Театра мюзикла «Рев/Ерс» — это история о внешней и внутренней борьбе человека, о его самых низких и самых прекрасных проявлениях, которые обнаруживаются только в экстремальной ситуации, о стремлении измениться и возвращении к себе прежнему. И, в конце концов, — о главном выборе, который хотя бы раз в жизни встает перед каждым человеком.

Постановка — это сверхнасыщенное динамичное действо, которое не вписывается в рамки ни одного существующего театрального жанра. Актеры «Рев/Ерса» стирают границы между драматическим и физическим театром, хореографией и акробатикой. Но падения с высоты, полеты над зрителями, балансирование на динамических пилонах и другие трюки — не просто эффектные приемы, но средство повествования и раскрытия внутреннего мира персонажей. 18+

Купить билеты можно на Яндекс.Афише

Где: Пушкинская пл., 2, Театр мюзикла

Когда: 4 октября — 23:00; 6 октября — 19:00

Сколько стоит: от 1500 рублей

Музыкальный спектакль «Бременские музыканты»

Фото - © Unsplash.com

«Бременские музыканты» Евгения Марчелли — спектакль для всех, кто верит в любовь, ценит дружбу и готов прийти на помощь товарищу. Это настоящий гимн романтической любви, верности, дружбе, таланту, красоте и всепобеждающей театральности. Приключения Трубадура и его преданных друзей погружают зрителей в атмосферу радости и праздника, озорства и музыки, сказочных превращений и веселой игры. 6+

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Где: ул. Большая Садовая, 16, стр. 1, театр им. Моссовета

Когда: 5 октября — 13:00; 6 октября — 15:00, 19:00

Сколько стоит: от 500 рублей

Комедия «Отдам бывшего в хорошие руки»

Фото - © Unsplash.com

Игорь случайно спасает отчаявшуюся девушку Катю от опрометчивого поступка, после чего у них завязывается романтическая дружба. В ходе общения, в гостях у Игоря, дедукция Кати приводит ее к мысли, что он — маньяк. Девушка пытается сбежать, но ломает ключ, а в дом Игоря заявляется бывшая супруга Игоря — Мари… Сюжет развивается очень непредсказуемо и комично, зрителей ждет вечер прекрасного легкого юмора и отличного настроения. 16+

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Где: ул. Павловская, 6, Театриум на Серпуховке

Когда: 4 и 6 октября, 19:00

Сколько стоит: от 1500 рублей

Кинопремьеры

Фэнтези «Василиса и хранители времени»

Провинившегося Волшебника Хранители времени из дальней вселенной отправляют на Землю. Там он обретает внучку Василису, тоже наделенную чудодейственными силами. Они знакомятся с Дашей — звездой интернета, которая живет вниманием и любовью своих поклонников в социальных сетях. Дело в том, что чем больше их армия, чем больше их лайков, тем моложе и красивее она становится. Поэтому коварная Даша хочет завладеть волшебной силой Василисы и с ее помощью обрести вечную молодость. 6+

Режиссер: Павел Лунгин

В ролях: Маша Кошина, Дарья Мороз, Сергей Гармаш, Юрий Кузнецов и другие

Комедия «Особенности национальной больницы»

Комедия в стиле «Особенностей национальной охоты», когда иностранец открывает для себя русский характер. Молодой немец Вернер Мюллер оказывается волонтером в неврологическом отделении обычной петербургской больницы. Молодого доктора, рвущегося помогать всем больным и нуждающимся, ждет долгий и насыщенный день — он попадает в комические ситуации и пробирается через недоразумения. 18+

Режиссер: Станислав Светлов

В ролях: Карл Филлип Бенцшавель, Виктория Исакова, Мария Лукьянова, Алексей Розин и другие

Комедия «Говорит Земля»

Простой шахтер Стас, мечтающий переехать к морю и никогда не переживавший за экологию, внезапно становится единственным, кто слышит Землю. И только он может предупредить человечество, что у планеты крайняя степень аллергии на жизнедеятельность человека и людей вот-вот постигнет участь динозавров. Стасу предстоит убедить эко-активистку Лену, а потом и весь мир в том, что он не сумасшедший и что Земля предупреждает и дает последний шанс на спасение. 16+

Режиссер: Евгений Корчагин

В ролях: Антон Филипенко, Ирина Горбачева, Елена Подкаминская, Гоша Куценко и другие