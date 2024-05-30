Какие концерты, фестивали, выставки и спектакли посетить в первый летний уик-энд, читайте в материале РИАМО.

Лето начнется с вечеринки «Ретро FM», концерта ко Дню защиты детей и выступления OTTA-orchestra. В выходные состоится модный показ детской и молодежной одежды, пройдет фестиваль камерной музыки и фестиваль «Это лето». В Москве также можно будет увидеть шоу «Антигравитация» и посмотреть кинопремьеры.

Концерты

Фото - © Unsplash.com

Вечеринка «Ретро FM»

Лето в Москве начнется с вечеринки «Ретро FM». На сцену выйдут Настя Макаревич и группа «Лицей», «Отпетые Мошенники» и Рома Жуков. Всех гостей также ждет фирменная дискотека и подарки от «Ретро FM». Хорошее настроение обеспечат ведущие популярного утреннего шоу «Первая Смена» Саша Светлов и Рита Субботина, а на сцене каждый звездный участник выступит с полноценной сольной программой, в которую войдут все главные хиты. 18+

Купить билет на концерт можно на Яндекс.Афише

Где: Новый Арбат, 15, «Мумий Тролль Music Bar»

Когда: 31 мая, 20:00

Сколько стоит: от 3500 рублей

«Июнь — настроение детства»

Концерт посвящен Международному дню защиты детей. Детский хор исполнит известные детские песни под руководством дирижера Антона Торбеева. Аккомпанировать будет оркестр «Новой оперы». 6+

Купить билет на концерт можно на Яндекс.Афише

Где: ул. Каретный ряд, 3, «Новая опера»

Когда: 1 июня, 16:00

Сколько стоит: от 600 рублей

OTTA-оrchestra

На масштабном мультимедийном шоу OTTA-orchestra и Симфонического оркестра Московской областной филармонии «Инструментальная капелла» зрителей ждут 50 артистов оркестра, более 100 киловатт звука и света, более 100 квадратных метров мультимедийных экранов, оригинальная сценография и спецэффекты. Армянский дудук, скрипки и клавишные, барабаны, перкуссия, гитара и аккордеон, белорусские цимбалы, гусли, жалейки и индийский ситар, китайская хулуси и пан-флейта — все эти инструменты тоже станут главными героями музыкального театра. 18+

Купить билет на концерт можно на Яндекс.Афише

Где: пр-т Андропова, 1, концертный зал «Москва»

Когда: 2 июня, 18:00

Сколько стоит: от 1500 рублей

Фестивали

Фото - © Екатерина Чеснокова,РИА Новости

Фестиваль камерной музыки Vivarte

IX Международный фестиваль камерной музыки Vivarte традиционно завершает «Музыкальный променад» между зданиями Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и Новой Третьяковки на Крымском Валу. На этом пути арт-директор фестиваля Борис Андрианов и его коллеги дадут несколько импровизированных коротких концертов. В заключительном музыкальном вечере в Новой Третьяковке примет участие «Трио Олега Аккуратова» —пианиста и вокалиста, успешно исполняющего и классику, и джаз.

Купить билет на фестиваль можно на Яндекс.Афише

Где: ул. Крымский вал, 10, Новая Третьяковка

Когда: 2 июня, 20:00

Сколько стоит: от 4 тысяч рублей

«Это лето»

Среди артистов, заявленных на фестивале: Feduk, трио-блокбастер «Хлеб», Сироткин, Nemiga, Тося Чайкина и другие исполнители, список которых будет дополняться. «Это лето» — событие про досуг в современном городе, где взрослые и дети смогут активно взаимодействовать друг с другом или найти себе компанию по интересам. Программа фестиваля погрузит людей разных поколений в общую среду, где мир взрослых встречается с детскими смелостью и открытостью. Взрослые и подростки смогут посетить мастер-классы, лекторий и концерты любимых артистов, а совсем юные участники — провести время в интерактивных и игровых зонах. 0+

Купить билет на фестиваль можно на Яндекс.Афише

Где: ул. Каретный ряд, 3, сад «Эрмитаж»

Когда: 1–2 июня, 14:00

Сколько стоит: от 3 тысяч рублей, до 12 лет бесплатно

«Слезы»

Первый летний DIY-фестиваль гитарной музыки «Слезы 3.0» объединит на двух сценах самых ярких, громких, независимых и талантливых музыкантов, представляющих разнообразные жанры и направления рок-музыки. Зрителей ждет музыка от более чем десяти уникальных и самобытных музыкальных коллективов, которые представят свои лучшие треки. 18+

Узнать подробнее о фестивале можно на Яндекс.Афише

Где: ул. Электродная, 2, стр. 32, 34, «Графит»

Когда: 1 июня, 16:30

Сколько стоит: от 1890 рублей

Выставки

Фото - © Медиасток.рф

«Энциклопедия времени. Пушкин. Золотой век»

На экспозиции представлены коллекционные игрушки, собранные из частных собраний. Персонажи, созданные художниками, изображают самые яркие события периода первой половины XIX века, а также великих современников Александра Пушкина, без которых не состоялся бы его литературный гений. На выставке посетители увидят восстание декабристов и Отечественную войну 1812 года, ставшую частью исторической памяти русского народа. 0+

Купить билет на выставку можно на Яндекс.Афише

Где: Воронцовский парк, 3

Когда: 31 мая — 2 июня

Сколько стоит: от 150 рублей

Показ Magic Fashion Week

Показы единственной в своем роде сказочно-театральной недели моды Magic Fashion Week. В программе — показы новых коллекций для детей и молодежи от ведущих дизайнеров России, а также театрализованные зарисовки и выступления эстрадных исполнителей, объединенные в единое театрализованное шоу с необычными декорациями и сценарием. 6+

Купить билет на выставку можно на Яндекс.Афише

Где: ул. Казакова, 8, театр Гоголя

Когда: 1 июня, 17:00

Сколько стоит: от 800 рублей

«Пейзажи для души»

Детство и юность заслуженного работника культуры РФ Татьяны Абрамовой прошли в Самарканде. Она окончила живописно-педагогическое отделение Ленинградского художественного училища им. В. А. Серова и работала в Кемеровском областном художественном училище. Художник посвятила свою жизнь педагогике и творчеству. Татьяна работает в различных жанрах, а в своих работах отдает предпочтение масляным и акриловым краскам. Картины, представленные на выставке, выполнены в жанрах городского и сельского пейзажа. Полотна автора наполнены солнцем и светом, в них чувствуется дыхание знойного южного воздуха. 0+

Купить билет на выставку можно на Яндекс.Афише

Где: ул. академика Варги, 3, Выставочный зал Варги

Когда: 31 мая — 2 июня

Стоимость: от 250 рублей

Спектакли

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Драма «Пигмалион»

«Пигмалион» — одна из самых известных пьес Бернарда Шоу, написанная в 1912 году. По сюжету лондонский профессор фонетики Генри Хиггинс заключил со своим приятелем, полковником Пикерингом, пари. По его условиям Хиггинс должен за полгода обучить уличную цветочницу Элизу Дулиттл произношению, принятому в высшем обществе, и на светском приеме суметь представить ее как герцогиню.

В спектакле задействованы одни из лучших артистов театра имени Маяковского, а бессменным соавтором режиссера Леонида Хейфеца вновь стал художник Владимир Арефьев (спектакли «Отцы и сыновья», «Цена», «Все мои сыновья»). 16+

Купить билет на спектакль можно на Яндекс.Афише

Где: Триумфальная пл, 2, театр Сатиры

Когда: 31 мая, 19:00

Сколько стоит: от 600 рублей

Шоу «Антигравитация»

Режиссер, солист «Цирка дю Солей» Андрей Кольцов и автор, художественный руководитель проекта Нина Чусова приглашают на шоу с завораживающими трюками за пределами возможностей человеческого тела в исполнении титулованных российских спортсменов и русских артистов из du Soleil. Зрители увидят современную хореографию, графику с эффектом присутствия на экране площадью 100 квадратных метров, передовые шоу-технологии. В основе сюжета — повесть-притча Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Нарушив законы Стаи, Джонатан столкнулся с осуждением и непониманием. Его изгнали, но и в одиночестве он продолжает путь к мечте, разбивая стереотипы и разрывая путы. 12+

Купить билет на спектакль можно на Яндекс.Афише

Где: ул. Новозаводская, 27, ДК им. Горбунова

Когда: 31 мая, 19:00; 2 июня, 18:00

Сколько стоит: от 1 тысячи рублей

Трагикомедия «Папа»

«Отец» — известная пьеса французского писателя Флориана Зеллера, которого называют самым ярким молодым драматургом нашего времени. Зеллер также является режиссером одноименного фильма, получившего премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.

В трагикомедии «Папа» сочетаются юмор, пронзительная трогательность и почти детективная интрига. В спектакле рассуждают о том, что такое реальность, до какой степени она объективна и как происходящее вокруг отражается в нашем сознании. 16+

Купить билет на спектакль можно на Яндекс.Афише

Где: Чистопрудный б-р, 17-19

Когда: 1, 2 июня, 19:00

Сколько стоит: от 1500 рублей

Кинопремьеры

Комедия «Манюня: Приключения в Москве»

Подружки Манюня, Каринэ и Наринэ неугомонны, и их жизнь не стоит на месте. Теперь они отправляются на летние каникулы в Москву. Девчонок ждут невероятные события и приключения, а также неожиданные встречи и знакомства. 6+

Режиссер: Денис Гуляр

В ролях: Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян и другие

Ужасы «Винни-Пух: Кровь и мед 2»

Винни-Пух и Пятак больше не могут продолжать охотиться в Стоакровом лесу. В очередной раз их предал Кристофер Робин, поставив под угрозу их жизни. Звери больше не будут прятаться и вместе с друзьями Совенком и Тигрой отправятся в город, чтобы навести в нем свои кровавые порядки. 18+

Режиссер: Рис Фрейк-Уотерфилд

В ролях: Скотт Чемберс, Таллула Эванс, Райан Олива, Льюис Сэнтер и другие

Мультфильм «Суперпташки. Улетная миссия»

У птички Джонни и его пернатых друзей есть суперспособности. Они отправляются на секретную миссию — им предстоит спасти родной город от коварных планов злодея Отто фон Моржа. 0+