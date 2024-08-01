Выходные 2–4 августа: концерт Клавы Коки, фестиваль африканской культуры и триллер «Выпусти меня»

Читайте в материале РИАМО, куда можно сходить в предстоящие выходные.

Выходные последнего месяца лета начинаются с концертов Алексея Воробьева и Клавы Коки. В Москве пройдет фестиваль африканской культуры, состоится благотворительный забег и прозвучат песни на фестивале «Афиши». В музеях можно посмотреть выставки, посвященные Васнецовым и Федору Конюхову, в кино можно увидеть премьеры.

Концерты

Алексей Воробьев

Фото - © Фотобанк Лори

Алексей Воробьев — музыкант, актер, композитор и режиссер. С юности он выступал на конкурсах, а путь на эстраду начался с участия в шоу талантов «Секрет успеха». Алексей участвовал в «Евровидении» в 2011 году. Одновременно с музыкальной карьерой артист снимается в кино и телевизионных шоу. 16+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: Пресненский вал, 6, стр 1, «16 Тонн»

Когда: 2 августа, 20:00

Сколько стоит: от 3500 рублей.

Группа «Дороги меняют цвет»

Фото - © Unsplash.com

«Дороги меняют цвет» — это группа друзей с совершенно разными музыкальными предпочтениями и подходом к творчеству, которая совместно создает предельно разнообразную музыку. Коллектив в своей дискографии прошел путь от фолка до жесткого альтернативного рока, не пропуская ни одного жанрового поворота. Их концерты отличают лирика, драйв, мощный вокал, забойные гитарные соло, прочувствованные тексты любимых песен и аутентичные аранжировки, атмосфера единения и выброс адреналина. 16+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: Пресненский вал, 6, стр 1, «16 Тонн»

Когда: 3 августа, 20:00

Сколько стоит: от 1200 рублей.

Клава Кока

Фото - © Фотобанк Лори

Звезды российской эстрады не приняли Клаву Коку в 2015 году, когда она выступила на телевизионном шоу «Главная сцена» с песней Ирины Аллегровой «Странник». Но девушку это не остановило: популярность ей принес свой видеоблог и карьера телеведущей. К музыке Клава Кока вернулась в 2019 году в образе роковой блондинки, которая не боится резких слов, записывает композиции с Niletto и разрывает актуальные соцсети. 18+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: Ленинградское ш, 45, стр 2, «Речной»

Когда: 4 августа, 16:00

Сколько стоит: от 2000 рублей

Фестивали

Afrofest

Фото - © РИА Новости

Со 2 по 4 августа в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» пройдет фестиваль культуры африканских народов Afrofest. На фестивале гости познакомятся с культурой африканских народов. Он проводится в четвертый раз, и посетителей ждут музыка, еда, концерт, выставки, показ мод и мастер-классы. 0+

Подробнее можно узнать на сайте фестиваля.

Где: Кузьминский парк, д. 1, стр. 2

Когда: 2–4 августа

Сколько стоит: бесплатно

Спортивный праздник «Достигая цели!»

4 августа на стадионе «РЖД Арена» пройдет спортивно-музыкальный праздник «Достигая цели!» и традиционный благотворительный забег в честь Дня железнодорожника. Дистанции забега: 5 км, 1520 м, 500 м (детский забег). Для участия в забеге требуется регистрация на сайте. Также пройдут веселые спортивные соревнования. Все средства от участия в благотворительном забеге «Достигая цели!» будут переданы в фонд «Линия жизни» для помощи подопечным фонда. 0+

Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.

Где: ул. Большая Черкизовская, 125, стр 1, стадион «РЖД Арена»

Когда: 4 августа

Сколько стоит: участие в благотворительном забеге от 1000 рублей.

Пикник «Афиши»

Фото - © Unsplash.com

Фестиваль познакомит друг с другом прежних и новых читателей «Афиши», станет площадкой для нетворкинга городского креативного класса. Детская зона позволит сходить на мероприятие всей семьей. На фестивале выступят Хаски, LAB с Антоном Беляевым и Pharaoh, Баста впервые представит свой новый проект Rabochiy Gorodok, будет также Найк Борзов и другие. 0+

Купить билет на фестиваль можно на «Яндекс.Афише»

Где: пр-т Мира, 119, ВДНХ

Когда: 3–4 августа, 12:00

Сколько стоит: от 1200 рублей

Выставки

Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век

Фото - © РИА Новости

Художественная династия Васнецовых внесла значимый вклад в историю отечественного искусства. Виктор Михайлович был мастером фольклорно-эпических полотен, его младший брат Аполлинарий впервые в русском искусстве обратился к теме живописной реконструкции архитектуры и быта Древней Руси. Андрей Васнецов, внук Виктора Михайловича, стал крупным мастером монументальной и станковой живописи второй половины ХХ века. Художников разных поколений, носивших одну фамилию, объединяло стремление к универсализму и синтезу искусств, хотя творчество каждого из них строго индивидуально и не имеет стилистического родства. Васнецовых можно охарактеризовать как художников-мыслителей, которые в искусстве поднимали вечные вопросы, побуждая зрителей к постижению истиной красоты и гармонии. 12+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Крымский вал, 10, Новая Третьяковка

Когда: 2–4 августа

Сколько стоит: от 450 рублей.

Город-сад: мультивселенные

«Город-сад: мультивселенные» — фиджитал-выставка о культуре будущего, созданная современными мультихудожниками. Ее слоган — «Каждому по Вселенной!». Выставка демонстрирует более глубокое погружение в мир ближайшего будущего — в пространство смешанной реальности, где у каждого есть аватары и миры, разнообразие которых ограничено только нашим воображением. В VR-мастерской от VK зрители своими руками создадут 3D-персонажа и сделают первые шаги в приложении для виртуальных художников Open Brush: поработают с VR-очками и контроллерами, научатся пользоваться виртуальными кистями и каркасными сетками. 12+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: Пушкарев пер., 5, центр «Марс»

Когда: 26–28 июля

Сколько стоит: от 950 рублей.

Федор Конюхов. На всех полюсах

Фото - © Яковлев Сергей / Фотобанк Лори

Практически все знают Федора Конюхова как путешественника, который совершил уникальные одиночные и кругосветные экспедиции. Но не все знают, что Федор Филиппович еще и художник, писатель и священнослужитель. Новая выставка раскрывает всю глубину и масштаб личности Федора Конюхова. 0+

Купить билет на выставку можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Варварка, 6, парк «Зарядье»

Когда: 2–4 августа

Сколько стоит: от 300 рублей.

Спектакли

Комедия «Трактирщица»

Фото - © Unsplash.com

XVIII век. Гостиницей во Флоренции заправляет молодая, красивая хозяйка — Мирандолина. У ее ног — знатный маркиз и богатый граф, буквально все посетители гостиницы. Лишь кавалер Рипофратта не замечает ее, да и вообще не слишком высокого мнения о противоположном поле. Для Мирандолины это настоящий вызов, и она решает завоевать сердце наглеца. 18+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: Малый Харитоньевский пер., 10, стр. 2, театр «Аполлинария»

Когда: 2 августа, 19:00

Сколько стоит: от 3800 рублей

Музыкальный спектакль «Бременские музыканты»

Фото - © Владимир Федоренко/РИА Новости

Спектакль для всех, кто верит в любовь, ценит дружбу и готов прийти на помощь товарищу. Приключения Трубадура и его преданных друзей погружают зрителей в атмосферу радости и праздника, озорства и музыки, сказочных превращений и веселой игры. В этом спектакле каждый найдет что-то свое. Малышей увлекут забавные похождения друзей, молодежь не оставит равнодушной история любви отважного Трубадура и прекрасной Принцессы, а люди постарше вспомнят время, когда впервые увидели культовый мультфильм. 6+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Большая Садовая, 16, стр. 1, театр им. Моссовета

Когда: 3 августа, 15:00, 19:00

Сколько стоит: от 500 рублей.

Драма «Маленький принц»

Фото - © Unsplash.com

«Маленькай принц» Антуана де Сент-Экзюпери — произведение вне времени, пространства и возраста. Спектакль поставлен так же — его можно пересматривать несколько раз и каждый раз находить что-то новое. В этом он максимально похож на оригинал, когда взрослые могут заново ощутить себя детьми, а дети смогли бы ощутить себя мудрее всех нас, какими они на самом деле и являются. 6+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Малая Ордынка, 31–33, театр на Малой Ордынке

Когда: 4 августа, 14:00

Сколько стоит: от 2000 рублей

Кинопремьеры

Триллер «Выпусти меня»

Отец и сын отправляются в поход, чтобы насладиться первозданной природой и провести время вместе. Когда они останавливаются на ночлег, мальчик начинает слышать странные голоса, а затем бесследно исчезает. Отец долго ищет сына и в лесной глуши встречает отшельника. От него мужчина узнает, что лес полон древних знаков и живет по собственным законам. 16+

Режиссер: Михаил Константинов

В ролях: Владимир Веревочкин, Павел Басов, Леонид Басов, Роман Штых и другие.

Драма «Призрачный свет»

Дэн — холодный и замкнутый, и он оказывается занят в любительской постановке «Ромео и Джульетты». Его скепсис сменяется обретением надежды. Искусство помогает ему исцелиться, помогает ему справиться со своими эмоциями. Более того, он вновь объединяет свою семью, которая находится на грани распада. 16+

Режиссер: Келли О’Салливан, Алекс Томпсон

В ролях: Кит Капферер, Кэтрин Мадлен Купферер, Тара Мэллен, Долли де Леон и другие.

Фантастика «Империя»

Сонная рыбацкая деревушка неожиданно становится ареной битвы инопланетных кланов Добра и Зла. Стороны стремятся завладеть новорожденным сыном местного рыбака. Именно у него есть задатки и нового мессии, и антихриста. Космические посланцы похищают местных жителей, рубят головы, насылают космическую бурю и ведут приготовления к финальной битве. 18+

Режиссер: Брюно Дюмон

В ролях: Лина Кудри, Анамария Вартоломеи, Камилль Коттен, Фабрис Лукини и другие.