Выходные 24-26 мая: Billy’s Band, первый экофестиваль «На лугу» и новый «Майор Гром»

Последние выходные весны можно начать с концерта группы «Дайте танк (!)», Billy’s Band или послушать Горшенева в сопровождении симфонического оркестра. В Москве пройдет весенняя ярмарка дизайнеров «Дуняша Маркет», а «Царицыно» приглашает на первый экофестиваль «На лугу». В музеях можно увидеть инсталляции современных художников и посмотреть живопись Ильи Глазунова. В театрах покажут драмы и комедии, а в кино можно увидеть премьеру фильма о легендарном майоре Громе. В материале РИАМО рассказываем, куда можно сходить в Москве в выходные.

Концерты

Группа «Дайте танк (!)»

Концерт группы посвящен пробуждению природы от зимнего сна. По словам участников подмосковной группы «Дайте танк(!)», их музыка – это «гаражный рок для танцоров-интровертов, скучающих по русскому языку». В их песнях есть и задорный поп-панк, и нежная акустика, и ненавязчивые отголоски регги, и даже наивные электронные биты 80-х. За годы музыкальной карьеры «Дайте танк(!)» выпустили более десятка официальных пластинок. 16+

Купить билет на концерт можно на «Яндекс.Афише»

Где: Ленинградский пр-т, 80, стр. 17, VKStadium (ex. AdrenalineStadium)

Когда: 25 мая, 19:00

Сколько стоит: от 2800 рублей

Горшенев с симфоническим оркестром

Алексей Горшенев вместе со своим одноименным проектом возвращается на главные сцены столицы с программой «Кукрыниксы. Наследие». «Кукрыниксы» стали одной их самых знаковых групп на российской рок-сцене. За более чем 25-лютнюю историю на счету команды 9 студийных альбомов, более десятка видеоклипов, выступления на крупных фестивалях и большие и уникальные концертные программы. Сам Алексей Горшенев о наследии группы говорит так: «Если люди прониклись этим творчеством, если нашли в этом что-то свое, аккуратно дышат на него, как на свечу, значит – это магия!». 12+

Купить билет на концерт можно на «Яндекс.Афише»

Где: пр-т Андропова, 1, концертный зал «Москва»

Когда: 24 мая, 20:00

Сколько стоит: от 2200 рублей

Billy’s Band

Блюз-джаз-коллектив Billy’s Band основали музыкант Андрей Резников и патологоанатом в прошлом Билли Новик. Большое влияние на Billy’s Band оказал американский певец Том Уэйтс. На заре карьеры музыканты выступали с кавер-версиями его песен. Позднее артисты пришли к собственной музыке и стилю, который охарактеризовали как «романтический алкоджаз». Сейчас в группе три участника: несменные Новик (контрабас) и Резников (гитара), а также Михаил Жидких (саксофон, ударные и пианино). 16+

Купить билет на концерт можно на «Яндекс.Афише»

Где: Новый Арбат, 15, Мумий Тролль MusicBar

Когда: 26 мая, 20:00

Сколько стоит: от 2000 рублей

Фестивали

Трансмиссия «Дзен»

Трансмиссия – российский фестиваль электронной музыки с более чем 20-летней историей. Каждый эпизод Трансмиссии – новая, уникальная постановка. В этом году гостей ждет постановка «Дзен». Это музыкальное путешествие по восточному саду цветущей сакуры и мистических образов. На фестивале выступят Sean Tyas (US), Ahmed Helmy (EG), Fonarev, Feel, Denis Kenzo, Somnia, Alexander Popov. 18+

Узнать подробности и купить билет на фестиваль можно на «Яндекс.Афише»

Где: Ленинградский пр-т., 80, стр. 17, VKStadium (ex. AdrenalineStadium)

Когда: 25 мая, 23:30

Сколько стоит: от 2500 рублей

Ярмарка «Дуняша Маркет»

Знаменитая ярмарка дизайнеров «Дуняша Маркет» – это энергия добра и океан творческого вдохновения. Девятый год подряд гости ярмарки могут найти уникальные дизайнерские вещи, подарки и попробовать гастрономические новинки. Эта ярмарка посвящена весне, цветам и пробуждению. 0+

Узнать подробнее о фестивале можно на сайте.

Где: ул. Нижняя Сыромятническая, 10, стр 7А, малый зал

Когда: 24-26 мая

Сколько стоит: бесплатно

Фестиваль «На лугу»

Фото - © tsaritsyno-museum.ru

В музее-заповеднике «Царицыно» пройдет первый двухдневный экоспортивный фестиваль для всей семьи «На лугу». Гостей ждет множество активностей – от научных и творческих мастерских до биостанций и образовательных прогулок с учеными по живописным уголкам парка, лекции, забег «Культурный плоггинг», музыка и фудкорт. Все мероприятия распределены по четырем тематическим направлениям: творчество, исследование, осознанное поведение и проектирование будущего. 0+

Узнать подробнее о фестивале можно на сайте.

Где: ул. Дольская, 1, музей-заповедник «Царицыно»

Когда: 25, 26 мая

Сколько стоит: бесплатно

Выставки

«Любовь от и до»

Путешествие по выставке «Любовь. От и До» приближает зрителей к ответу на вопрос «Что есть любовь?». Тринадцать комнат-эпизодов в пространстве типографии разделены на две части: «Познание» и «Исцеление». Вместе они образуют своеобразный путь от рождения до момента «здесь и сейчас». Попадая в комнаты, зритель становится полноценным участником исследовательского процесса. Сопровождают посетителей тотальной инсталляции протагонисты в белых костюмах – персонажи Pranna. Это люди из будущего, которые пришли в наше время и оказались здесь, чтобы стать проводниками к пониманию любви. 12+

Купить билет на выставку можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Пятницкая, 71/5, стр 1

Когда: 24-26 мая

Сколько стоит: от 1050 рублей

«Русский сад»

Фото - © zaryadyepark.ru

На выставке представлены живописные работы Ивана Глазунова, а также предметы русской старины из его личной коллекции, которые раскрывают художественный взгляд автора на русскую культуру через образы вечноцветущего сада. Ведь сады – это не только место, где выращивают диковинные растения, но и источник для любования и вдохновения. Так, цветы и плоды, поражающие своей красотой, веками расцветали и в народном искусстве. 0+

Купить билет на выставку можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Варварка, 6, парк «Зарядье»

Когда: 24-26 мая

Сколько стоит: от 200 рублей

«Чего ты боишься?»

Масштабная и откровенная выставка «Чего ты боишься?» представит работы 28 художников и репрезентирует тему страха в искусстве. Выставка делится на две неравные группы, первая является началом экспозиции и включает проекты художников. Вторая включает проекты, в которых есть хотя бы потенциальная попытка этот свой страх преодолеть. Выставка изучает фактор близости между людьми и подталкивает художника и зрителя к открытому диалогу без масок. 16+

Купить билет на выставку можно на сайте.

Где: 4-й Сыромятнический пер., 1/8, стр. 6, Винзавод

Когда: 24-26 мая

Стоимость: от 250 рублей

Спектакли

Комедия «Нашла коса на камень»

Савва Васильков сильно отличается от той праздной московской публики, в которой вращается. Такой нелепый, наивный провинциал, по виду – с достатком, но деньгами не сорит, не приемлет жульничества. К тому же он без памяти влюблен в первую красавицу Москвы, Лидиньку Чебоксарову, внимания которой добиваются многие. Можно ли оставаться честным и прямодушным, если вокруг правят выгода и корысть? Можно ли быть успешным в делах и не воровать? Есть ли место настоящей любви в мире, где все продается и покупается? Об этих вечно актуальных вопросах предлагают задуматься создатели спектакля. 12+

Купить билет на спектакль можно на «Яндекс.Афише»

Где: Волгоградский пр-т., 121, Губернский театр

Когда: 24 мая, 19:00

Сколько стоит: от 1500 рублей

Драма «Оркестр мечты. Медь»

Олег Меньшиков играет в спектакле демонического режиссера. Он и его духовой оркестр рассказывают грустные и смешные истории. Оркестр является поющим, танцующим, солирующим и аккомпанирующим, а любой номер – это театральная миниатюра, которую воплощает группа «актеров» с инструментами. 30 артистов виртуозно работают в синтезе разных жанров и соединяют слово, музыку, танец, костюмы и многое другое. 12+

Купить билет на спектакль можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Тверская, 5/6, театр им. Ермоловой

Когда: 25 мая, 19:00

Сколько стоит: от 2500 рублей

Драма «Он в Аргентине»

В доме отдыха «Актер» поздней осенью из всех постояльцев осталась одна пожилая актриса Диана. Кастелянша Нина пытается выпроводить ее и закрыть помещение на зиму, но Диана отказывается уезжать, потому что ехать ей некуда. Трудно вообразить более несхожих женщин, чем героини, и это становится основой конфликта пьесы, взаимоотношений между героинями и трагикомических смыслов рассказанной истории. 18+

Купить билет на спектакль можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Казакова, 8, стр 3, пространство «Внутри»

Когда: 25, 26 мая; 17:00, 20:00

Сколько стоит: от 3000 рублей

Кинопремьеры

Боевик «Майор Гром: Игра»

Всему Питеру известен майор полиции Игорь Гром с пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Майора делают супергероем неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность. Днем Гром ловит преступников вместе с напарником Димой Дубиным, а вечера проводит в компании журналистки Юлии Пчелкиной. Идиллия заканчивается, когда в городе появляется злодей, называющей себя Призраком. Грому придется сыграть с ним в опасную игру, ставкой в которой становятся жизни обычных людей. 16+

Режиссер: Олег Трофим

В ролях: Тихон Жизневский, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Любовь Аксенова и другие.

Комедия «Нужды путешественника»

Ирис любит ходить босиком, лежать на камнях и пить рисовое вино макколи. Ее, по сути, никто не знает – откуда она родом, как оказалась в Корее, чем занималась в прошлой жизни. Девушка начинает давать уроки французского в Сеуле и таким образом наблюдает за людьми, изучает их характеры и незнакомую культуру. 18+

Режиссер: Хон Сан-су

В ролях: Изабель Юппер, Квон Хэ-хё, Чо Юн-хи, Ли Хе-ён и другие.

Мультфильм «Пушистый вояж»

Двое домашних любимцев Педро и Грейси оказались в пугающем и неизвестном мире после того, как потеряли своих хозяев во время переезда. Они пытаются воссоединиться с семьей. На пути их ждет множество приключений и опасностей, справиться с которыми можно только действуя сообща. Смогут ли они разрешить свои разногласия и вернуться домой? 6+

Режиссеры: Кевин Донован, Готфрид Рудт