Выходные 14-16 июня: Дима Билан, фестиваль «Дикая мята» и комедия «Подарок»

Выходные можно начать с концертов группы «Город 312», Димы Билана и Scally Milano. В Москве пройдет опен-эйр, а в Тульской области – фестиваль «Дикая мята». Любители джаза смогут послушать концерты в рамках третьего джазового фестиваля. На ВДНХ пройдут выставки «Найти Бэнкси» и «Путь воды». В театрах покажут комедии и иммерсивные спектакли, а в кино состоятся премьеры.

Концерты

«Город 312»

Фото - © РИА Новости

Группа из Бишкека стала популярной в 2006 году, когда вся страна услышала их песню «Останусь» в фильме «Ночной дозор». С тех пор группа выпускала синглы и альбомы, была удостоена музыкальных премий и вела активную творческую деятельность. Паузу пришлось сделать из-за болезни солистки. На концерте коллектив представит сингл «Радость». Это дуэтная композиция, к выходу в свет готовится новый альбом. В программе – лучшие и известные песни коллектива и новые произведения. 18+

Купить билет на концерт можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Новый Арбат, 15, Мумий Тролль MusicBar

Когда: 14 июня, 20:00

Сколько стоит: от 3000 рублей

Дима Билан

Фото - © РИА Новости

Любимые многими хиты прозвучат в сверхновом звучании в сопровождении фантастической сценографии и оригинальных хореографических постановок. Дима Билан – заслуженный артист Российской Федерации, единственный победитель «Евровидения» от России, семикратный победитель EMA, единственный в истории обладатель 20 тарелок «Муз-ТВ», обладатель более десятка статуэток национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». За 25 лет творческой деятельности Дима Билан покорил вершины хит-парадов и завоевал многочисленные музыкальные награды и снискал любовь миллионов поклонников. 6+

Купить билет на концерт можно на «Яндекс.Афише»

Где: Ленинградский пр-т. 36, ВТБ «Арена»

Когда: 15 июня, 20:00

Сколько стоит: от 3000 рублей

Scally Milano и uglystephan

Фото - © Unsplash.com

Легендарное дуо Scally Milano и uglystephan снова в деле. Начало мероприятия: 17:00. Артисты выходят на сцену не ранее 19:00. Scally Milano известен своим эпатажным поведением и провокационными треками, он ворвался в отечественное хип-хоп-пространство в 2020 году с хитом «Мамонт». Uglystephan популярность принес трек «Skamming Shit». Он успел записать немало треков и съездить в гастрольный тур по России. 16+

Купить билет на концерт можно на «Яндекс.Афише»

Где: Шмитовский пр-д, 32а, клуб Atmosphere

Когда: 16 июня, 17:00

Сколько стоит: от 1590 рублей

Фестивали

City Roots Vibe Festival 2

Фото - © Unsplash.com

Опен-эйр CityRootsVibeFestival 2 – это продолжение истории, стартовавшей в прошлом году на этом же самом месте. Откроет концерт столичная ска-банда и исполнит все мировые ска-хиты. На фестивале гости услышат культовую панк-группу Zuname, столичную рокабилли-банду Alligators, группу «Газон» и Suspense Heroes Syndicate. На этой площадке можно услышать самые главные хиты. 18+

Купить билет на фестиваль можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Большая Новодмитровская, 36, Дизайн-завод

Когда: 16 июня, 16:00

Сколько стоит: от 1000 рублей

III Московский джазовый фестиваль

Фото - © РИА Новости

Масштабный джазовый фестиваль мира проходит в Москве второй год подряд. На протяжении семи дней в столице выступят более тысячи артистов из России и стран зарубежья. Фестиваль пройдет на разных площадках, основной из которых станет Сад Эрмитаж. С 11 по 15 июня выступят известные джазмены и популярные артисты других музыкальных жанров, которые представят специальные программы. 14 июня премьеру совместной программы представят один из лучших шоуменов мирового джаза Ришар Бона, народный артист России Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, также в этот вечер выступят Jukebox trio и музыканты из Индонезии — Lombok Ethno Fusion. В субботу хедлайнерами фестивальной программы станут Трио израильского джазового контрабасиста, композитора и певца Авишая Коэна и квинтет народного артиста России Игоря Бутмана. 6+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул.Каретный ряд, 3, Сад Эрмитаж (основная площадка)

Когда: 14-15 июня

Сколько стоит: от 4000 рублей

Фестиваль «Дикая мята»

Фото - © РИА Новости

«Дикая мята» – это событие для всей семьи. Каждый год фестиваль обновляет свою программу, открывая зрителям десятки новых ярких артистов, и сейчас многие хедлайнеры фестиваля – это музыканты, для которых в свое время «Дикая Мята» стала первой фестивальной сценой. В этом году гостей ждет шесть сцен, на которых состоится более 100 концертов. Здесь работают фестивальный детский сад и комната матери и ребенка, оборудованная всем необходимым. В 2024 году open-air планирует построить стационарный детский городок. На три дня территория арт-кэмпа превратится в большой фестивальный город с развлекательными зонами и спортивными площадками, шестью сценами, тремя палаточными лагерями. В 2024 году арт-кэмп станет отправной точкой новой оборудованной экотропы протяженностью более 8 км. 6+

Купить билеты можно на «Яндекс.Афише»

Где: Тульская обл., Алексинский район, дер. Бунырево, фестивальное поле «Дикая мята»

Когда: 14-16 июня

Сколько стоит: от 1500 рублей

Выставки

«Найти Бэнкси»

Фото - © РИА Новости

Всемирно известный Бэнкси начинал свою карьеру как стрит-арт художник, создавая граффити и инсталляции на улицах своего родного города Бристоль. Гости выставки смогут оценить все разнообразие творчества Бэнкси, от граффити до инсталляций, от скульптур до аниматронных роботов, послушать увлекательный аудиогид о его работах, сделать красочные снимки в уникальных фотозонах, а также почувствовать себя в роли уличного граффитиста, оставив свой «тэг» прямо на стене выставки. 12+

Купить билет на выставку можно на «Яндекс.Афише»

Где: пр-т Мира, 119, ВДНХ, пав.22

Когда: 14-16 июня

Сколько стоит: от 1000 рублей

«Путь воды»

Фото - © Медиасток.рф

«Путь Воды» — это семейная выставка с элементами квеста. Каждому гостю предстоит с помощью браслета собирать персонажей, спрятанных в инсталляциях. Во время путешествия гости узнают о свойствах воды и ее роли в природе и для всего мира, погрузятся в работу городских систем, использующих воду, смогут изучить устройство объектов, починить и запустить их. 0+

Купить билет на выставку можно на «Яндекс.Афише»

Где: пр-т Мира, 119, ВДНХ, «Москвариум»

Когда: 14-16 июня

Сколько стоит: от 650 рублей

«В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу»

Фото - © РИА Новости

Эта выставка-путешествие основана на книге художника «Моя жизнь». Семь разделов знакомят зрителей с героями художника и любимыми его сюжетами. Экспозиция ведет из комнаты с детской колыбелью через рыбную лавку, где трудился отец художника, и далее – на улицы Витебска. Следующий раздел выставки посвящен первому парижскому путешествию художника. Помимо мастерской здесь представлен бродячий цирк, привлекавший не одно поколение парижских модернистов. Экспозицию дополняют живописные и графические работы Марка Шагала, а также произведения Натана Альтмана и Григория Ингера. 0+

Купить билет на выставку можно на сайте.

Где: ул. Образцова, 11, стр 1А, Еврейский музей и центр толерантности

Когда: 14-16 июня

Стоимость: от 300 рублей

Спектакли

Иммерсивный спектакль «На трубе»

Спектакль – это исторический променад, удивительное путешествие во времени и пространстве. Артисты оживят мифы и легенды конца XIX – начала XX столетия. Зрители смогут почувствовать себя студентами и отметить Татьянин день, побывать на свадьбе у Чайковского, станут свидетелями убийства в таинственном и мрачном подземелье, послушают речь Достоевского и познакомятся с Люсьеном Оливье. В XIX веке в Доме на Трубе находился ресторан «Эрмитаж», где знаменитый шеф-повар придумал одноименный салат, который в конце спектакля предлагают всем зрителям вместе с бокалом шампанского. 18+

Купить билет на спектакль можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Неглинная, 29, стр 1, Театр на Трубной

Когда: 14 июня, 19:00

Сколько стоит: от 4100 рублей

Драма «Под одной крышей»

Три поколения женщин одной семьи пытаются обрести женское счастье. Классическая история отцов и детей разыгрывается здесь между бабушкой, мамой и внучкой, вынужденных делить быт и обрастающих взаимными претензиями. Бывшая фронтовичка с «железным» характером, бабушка знает, как «правильно» жить, но не понимает, как выразить любовь к близким. Ее дочь, 38-летняя женщина, витает в облаках и мечтает о том, что скоро начнет новую жизнь, а 17-летняя внучка боится признаться, что беременна. Семейные коллизии и появившаяся надежда объединяют героинь во имя новой жизни и дают понимание ее подлинного смысла. 16+

Купить билет на спектакль можно на «Яндекс.Афише»

Где: ул. Малая Дмитровка, 6, Ленком Марка Захарова

Когда: 15 июня, 19:00

Сколько стоит: от 840 рублей

Детский спектакль «Петсон и Финдус»

Фото - © Unsplash.com

Спектакль поставлен по мотивам серии произведений норвежского писателя Свена Нурдквиста «Петсон и Финдус». Ребята отправятся в гости к старичку Петсону и откроют для себя историю его знакомства с котенком Финдусом. Зрители узнают о приключениях и взрослении шаловливого котенка, помогут испечь именинный пирог и побывают на дне рождения главного героя. Это удивительный мир, где счастье может скрываться в обыкновенной коробке, коты умеют говорить, а по двору носятся хулиганистые Мюклы. 3+

Купить билет на спектакль можно на «Яндекс.Афише»

Где: Малый Харитоньевский пер., 10, стр 2, Аполлинария

Когда: 15, 16 июня, 12:00

Сколько стоит: от 2300 рублей

Кинопремьеры

Комедия «Подарок»

Благодаря семейной реликвии гениальный мальчик может управлять временем. Он неожиданно обнаруживает эту свою сверхспособность. Вместе со своим братом и сестрой герой отправляется в прошлое, чтобы помирить своих родителей. 12+

Режиссер: Кристиан Диттер

В ролях: Шэй Рудольф, Шон Балентайн, Джейден Беттс, Байан Бун, Иман Кроссони другие.

Фантастика «Мужик-медведь»

По легенде медведь, съевший чеснок с полынью, может превратиться в человека. И однажды медвежата-близнецы это сделали. Они повзрослели и живут вполне обычной человеческой жизнью. Но медвежьи повадки и сила при них остались. Один из них – полицейский, другой – бандит, и они знать не знают друг о друге до тех пор, пока судьба их не сталкивает. 16+

Режиссер: Пак Сон-гван

В ролях: Пак Сон-ун, Ли И-гён, Ём Хе-ран, Чхве Мин-гу и другие.

Документальный фильм «Хозяин Алтайских гор»

Снежные барсы – редкие и величественные хищники, оказавшиеся на грани исчезновения среди дикой природы Горного Алтая. В Национальном парке «Сайлюгемский» на свет рождается детеныш ирбиса, которому сотрудники дают имя Турал. На алтайском языке это значит «бессмертный». Этот ирбис остался единственным выжившим во время зимней бескормицы, когда все его собратья погибли. Но теперь, когда угроза для жизни маленького ирбиса миновала, он внезапно исчезает из поля зрения работников Национального парка. Что произойдет с малышом в дикой природе? 6+

Режиссер: Вадим Витовцев, Илья Цыганов