Выход из зоны комфорта: восточный гороскоп для всех знаков на 2025 год

В материале РИАМО – о том, что сулит нам грядущий год Змеи согласно восточному гороскопу.

Дипломированный специалист по китайской астрологии ба-цзы и фэн-шуй, хорарный и натальный астролог Ольга Уэлан рассказала РИАМО, что нас ожидает в год Змеи согласно восточному гороскопу.

Общие тенденции

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Змея, говорит эксперт, в китайской астрологии – это животное Шерлок Холмс, которое выделяется среди других своим мощным интеллектом и аналитическим складом ума. Она внимательна, наблюдательна и способна проникнуть в суть любого явления.

А деревянная Змея – это Змея, которую в Китае называют «Змеей, выползающей из норы», подчеркивая этим то, что это отдохнувшая и полная сил Змея, готовая покорять мир.

Поэтому 2025 год – это год активный и деятельный, когда стоит расширить зону своего комфорта и выйти за пределы привычного окружения, открыв для себя новые горизонты. Змея покровительствует бизнесу, экономике и деловой жизни, настраивая на рабочий лад, утверждает Уэлан.

Однако действует Змея, только как следует взвесив все «за» и «против» заранее. Она наблюдает и выжидает, чтобы потом одним точным движением ударить ровно в цель. Поэтому хозяйка года не терпит суеты, непоследовательности и импульсивности в поступках.

«В год деревянной Змеи все мы так или иначе становимся похожими на нее: начинаем вести себя более рационально, въедливо копаемся в деталях и нюансах, критически оцениваем происходящее и не верим на слово. Змея вообще никому не верит и проверяет любую информацию фактами, что не помешает делать и всем нам» Ольга Уэлан специалист по китайской астролог

А еще Змея, будучи самым мудрым животным, покровительствует всему, что связано с учебой, интеллектуальной деятельностью и развитием своих способностей. Поэтому в 2025 году благоприятно браться за обучение, пробовать себя в новых сферах деятельности и развивать свою экспертность.

Слабой стороной Змеи является сфера чувств и эмоций. Она рациональный аналитик, который все считает, сравнивает и проверяет на практике. Поэтому ей бывает тяжело открыть свое сердце, проявить чувства и довериться другому. Так что для сферы личных отношений год деревянной Змеи будет непростым, он будет учить всех нас держать баланс между холодным умом и горячим сердцем.

Гороскоп для всех знаков китайского гороскопа на 2025 год

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Крыса может улучшить свое благосостояние

Крыса – изобретательное и любознательное животное, которому интересно все новое и необычное. И со Змеей они во многом схожи в своих взглядах, поэтому 2025 год не только сделает Крысу более вдумчивой, проницательной и наблюдательной, но еще подкинет благоприятные возможности для улучшения своего материального благосостояния, так как Змея является духом богатства для Крысы.

Бык рационально использует свои ресурсы

Аналитический ум Змеи поможет Быку быть более эффективным в своей деятельности и получать от нее больше пользы. Змея очень расположена к Быку, укрепляет и поддерживает его, позволяя осуществлять свои самые смелые проекты и планы. Оба животных нацелены на результат, и Змея в этом тандеме помогает Быку ясно видеть перспективу и рационально использовать свои ресурсы.

Тигру придется поучиться аналитике и осторожности

Импульсивному, спонтанному и непосредственному Тигру чужды выжидательная позиция и глубокомысленные умствования Змеи. Он привык действовать, во многом полагаясь на свое чутье и удачу. Однако в 2025 году Тигру придется учиться думать, прежде чем делать, так как Змея призывает к аналитике и осторожности в действиях. Эти двое плохо ладят, но им определенно есть чему поучиться друг у друга.

Кролик получит шанс расширить горизонты

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Кролик – домашнее и заботливое животное, которое стремится помогать и поддерживать окружающих. Из-за этого Кролик склонен ограничивать себя бытом, замыкаясь в повседневных делах. Змея же способна расширить горизонты Кролика и подтолкнуть его к переменам и развитию. Благодаря Змее Кролик начинает интересоваться миром вокруг и находит для себя новые увлечения.

Дракон сможет избавиться от всего ложного в жизни

Когда Дракон и Змея встречают друг друга, то они формируют «Дом духовности», в котором Змея делится с Драконом своей мудростью и направляет его внимание вглубь, делая его более осознанным и проницательным. Поэтому 2025 год – трансформационный год для Дракона, который поможет ему избавиться от всего ложного и наносного в жизни, определившись с направлением своего пути.

Змея сможет социально реализоваться

Змея поддерживает Змею, позволяя ей выступить вперед и заявить о себе. Поэтому 2025 год приносит Змее благоприятные возможности для социальной реализации. Это время засучить рукава и активно работать, чтобы затем и заслуженно почивать на лаврах. Кроме этого, приход животного года рождения помогает лучше понять себя, и если необходимо, то скорректировать свои цели и приоритеты.

Лошадь получит возможности и перспективы

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Если Лошадь – это император в китайской астрологии, то Змея – его министр и помощник. Она помогает Лошади принимать более взвешенные и рациональные решения, делает ее более продуктивной. Поэтому 2025 год для Лошади наполнен благоприятными возможностями и большими перспективами. И чтобы их не упустить, Лошади важно прислушиваться к чужим советам и не действовать в одиночку.

Овце придется учиться самостоятельности

Овца и Змея идут совершенно разными путями, поэтому им тяжело понять друг друга. Овца следует за интересами коллектива и стремится поддержать общее настроение, в то время как Змея – это индивидуалист, который привык думать своей головой. И под ее влиянием в 2025 году Овце придется учиться самостоятельности, вырабатывать свое личное мнение и выходить из-под чужого влияния.

Обезьяне эмоции будут мешать принимать решения

У Обезьяны со Змеей «все сложно». Змея заставляет Обезьяну думать и осторожничать, из-за чего вторая теряет свою природную ловкость и упускает благоприятные возможности. Поэтому в 2025 году Обезьяне придется непросто, так как сомнения и эмоции могут мешать ей принимать решения и сбивать с намеченного курса. Особо значимой становится тема личных отношений.

Петух обретет фундамент и опору

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Петух со Змеей – настоящие бизнес-партнеры. Она помогает Петуху осуществлять свои самые смелые и рискованные планы, подсказывает оптимальные способы решения задач и приносит благоприятные возможности. Поэтому 2025 год для Петуха – это время действовать, не жалея времени и сил. Все, что будет сделано в течение года, послужит Петуху надежным фундаментом и опорой в будущем.

Собака определится с приоритетами

Собака – это преданный защитник и надежный товарищ. Наблюдательность и аналитический склад ума Змеи помогают Собаке быть более рациональной и взвешенной в своих решениях, меньше тревожиться и переживать. Поэтому 2025 год поможет отделить истинные ценности от ложных, развеять собственные страхи и определиться с приоритетами на ближайшее будущее.

Свинье придется взвешивать и критически оценивать происходящее

А вот Свинье предстоит непростой год, так как со Змей они совершенно не ладят. Свинья живет эмоциями и следует зову сердца, в то время как Змея – максимально сухая, рациональная и хладнокровная. Поэтому у Свиньи в 2025 году все может идти не по плану, а жизнь будет сталкивать ее с необходимостью анализировать, взвешивать и критически оценивать все, что происходит в жизни.