Всем приготовиться к активной работе: гороскоп на октябрь 2024 для всех знаков зодиака

Окончание турбулентности: прогноз на октябрь для всех знаков зодиака

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Почти весь октябрь, с 1 по 26 число, будет статическим Плутон. Плутон, как и планета Марс, отвечает за активность и любую деятельность, поэтому в этот период лучше избегать состояния пассивности. Как минимум стоит ввести в свой распорядок дня утреннюю зарядку минут на 15, а также добавить какую-нибудь легкую разминку в течение дня. Легче этот период будет пережить людям активным, тем, кто не привык сидеть без дела. Другие же, кто ведет более размеренный образ жизни, рискуют влипнуть в неприятности по вине третьих лиц. Постарайтесь избегать любого давления и агрессии в этот период, а также не провоцируйте конфликты.

Если такую мощную энергию не расходовать в работе, спорте или другой деятельности, то выход она будет искать через эмоции. Старайтесь трезво оценивать ситуацию, не драматизируйте. А драматизировать и потерять самообладание очень захочется, ведь еще и Венера будет делать напряженный аспект к Плутону, делая наши чувства из ряда вон выходящими.

2 октября состоится солнечное затмение, которое закроет двухнедельный коридор затмений. Многие сразу почувствуют облегчение и захотят отдохнуть от прошедшего турбулентного периода. В идеале, конечно, в это время подвести итоги и начать строить планы на дальнейшую жизнь.

С 4 по 14 октября статическим станет и Юпитер. Он остановится, чтобы стать ретроградным. Разочарование в идеалах, споры с авторитетами, тщеславие, высокомерие, желание получить все и сразу – вот то, что принесет Юпитер, если человек не умеет держать себя в руках. Стоит быть со всеми деликатнее, не нужно болезненно воспринимать слова окружающих.

Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024

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Овен налаживает отношения со второй половинкой

Овнам в октябре стоит решить семейные и эмоциональные проблемы. Постепенно подходит к завершению период, когда вы были сверхчувствительными и зависимыми от своего душевного состояния. Уже к концу месяца боевой настрой вернется к вам, а пока разберитесь со своими чувствами. Всю первую неделю вы можете быть очень обидчивыми и отстаивать свое мнение до победного. Постарайтесь не наломать дров в это время. Зато остаток месяца пройдет позитивно. Вероятно потепление отношений со второй половинкой.

Телец будет учиться принимать окружающих

Телец первую половину месяца склонен драматизировать события вокруг себя. Но все не просто так: Тельцу хочется навести порядок в отношениях с окружающими людьми, а неудачи в этом его сильно расстраивают. То тут, то там в жизни Тельца возникают противоречивые ситуации, а люди вокруг как будто с цепи сорвались. Спокойно! Сделайте глубокий вдох и сместите внимание с этих моментов на что-то позитивное. Вспомните, что доставляет вам удовольствие? И займитесь этим. Уже в 20-х числах октября все наладится.

Близнецы получают подарки судьбы

Близнецы по-прежнему короли зодиакального круга из-за находящегося в их знаке Юпитера. К тому же сейчас их знак поддерживают Солнце и Меркурий, а потому можно в октябре, особенно в первой половине месяца, рассчитывать на некоторые подарки судьбы. Если у вас есть важные дела, от которых многое зависит, стоит их решать именно в этот период. У Близнецов, рожденных в первую неделю июня, сейчас непростое время, ведь они проходят некие серьезные жизненные уроки. Однако в октябре им можно будет отдохнуть от проблем.

Рак решит все свои дела

Раки в октябре отличаются гиперактивностью: на них сваливаются тысяча и одно дело, которые надо в срочном порядке привести к завершению. Хорошее время для медицинских вмешательств – правда, стоит тщательнее выбирать врача, поскольку некоторые методы лечения у вас могут вызывать вопросы. Постарайтесь не переживать по пустякам, а если что-то не получается, не опускайте руки и не расстраивайтесь. Помните: всегда всему свое время.

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Лев влюбляется

Лев в октябре проходит некие кармические уроки по теме отношений. Особенно показательной окажется первая неделя октября. Всевозможные соблазны так и будут притягивать Львов, и с ними будет очень непросто справляться. Чтобы не наломать дров, попробуйте устроить своей второй половинке новый медовый месяц или хотя бы позовите ее/его на свидание. Сейчас – самое время для ярких чувств, которые запомнятся вам надолго. Свободные Львы могут влюбиться в это время до бабочек в животе.

Дева радуется жизни и устойчива к болезням

Дева чувствует себя на коне. Поддержка от Марса и Венеры наделяет представителей этого знака необычайным шармом и обаянием. Этими качествами стоит воспользоваться на работе. Попросите у начальника повышения или предложите какие-нибудь улучшения в рабочих процессах – вас обязательно выделят и оценят. Порадовать в октябре может и состояние здоровья: когда вокруг ОРВИ, Девы остаются недосягаемыми для любых вирусов.

Весы заводят полезные знакомства

Весы сейчас находятся в центре всеобщего внимания – и дело не только в том, что представители этого знака отмечают свои дни рождения. Солнце и Меркурий, идущие по вашему знаку, помогают вам найти подход к кому бы то ни было и добиться своего путем дипломатии. Вероятно завязывание новых знакомств, которые скажутся на дальнейшей жизни самым благоприятным образом. Ложку дегтя добавляет лишь Марс – не реагируйте на колкие замечания в свой адрес, так вы избежите многих неприятностей.

Скорпион заслужил отдых

У Скорпиона налаживаются отношения со второй половинкой, да и в целом представители этого знака выглядят особенно привлекательно благодаря идущей по этому знаку Венере. Марс и Сатурн наделяют Скорпионов стойкостью и умением взять свое. Многие вопросы решаются как будто бы сами собой. Дело в том, что Скорпионы все это заслужили и теперь почивают на лаврах. В октябре Скорпионам стоит заняться накоплением душевных и моральных сил, отдохнуть физически, ведь уже в конце месяца Плутон выйдет в знак Водолея и начнет наводить свои порядке в их жизни.

Стрельца потянет в прошлое

Жизнь Стрельцов в октябре кажется беззаботной и размеренной, да еще и Венера войдет в их знак уже в середине месяца, а значит, настанет время безудержного кутежа и непомерной траты денег на удовольствия. Желание праздника – всегда хорошо, но не теряйте голову! Многие Стрельцы в этом месяце захотят вернуться к прошлому, возможно, начнут скучать по каким-то событиям и подвергать себя самобичеванию на тему того, что упущено безвозвратно ушедшее время. Не стоит циклиться на прошлом, вынесите уроки и смотрите только вперед.

Козерог проходит последние испытания

Жизнь Козерога во второй осенний месяц похожа на вынесение финального приговора, и дальше – только самое хорошее. Плутон, который долго топтался в последнем градусе вашего знака, наконец-то направляется на выход, а вместе с ним уходят напряжение и давление, которое вы могли испытывать последние годы. Кто-то испытает жизненный кризис, кто-то будет активно доделывать некие дела. Так или иначе, месяц выдастся очень неспокойным. Самое правильное решение – взять отпуск и уехать от всех проблем.

Водолей предчувствует перемены

Октябрь для Водолея окажется весьма размеренным. Жизнь идет своим чередом, какие-либо проблемы не предвидятся. Будьте только осторожнее с тратами – можно войти в кураж и остаться с пустым кошельком. Романтические отношения также требуют терпения к выходкам партнера и принятия, но в целом ситуация будет довольно стабильная. Ранние Водолеи к концу октября уже могут ощутить надвигающиеся перемены, и это будет интриговать.

Рыбы красивые, но им грустно

Рыбы по-прежнему находятся под влиянием планеты Сатурн, особенно это ощущают представители знака, рожденные в конце февраля и в первую неделю марта. Может накатывать ощущение депрессии и упадка сил. Однако сейчас Рыбок поддерживает Марс, даря им чувство, что со всем можно справиться и нет ничего непреодолимого. Постарайтесь не падать духом, после туч всегда выглядывает Солнце. Хорошо в октябре погрузиться в искусство, сходить в театр, на выставку или просто погулять в парке, а потом зайти в кафе. Кроме того, из-за поддержки Венеры Рыбы в первую половину октября будут очень привлекательными для противоположного пола.