Время жестких ограничений: каких событий ожидать от полнолуния в Козероге 22 июня 2024 года

В материале РИАМО о том, что принесет для землян грядущее полнолуние в знаке Козерога.

Почти что одновременно с днем летнего солнцестояния состоится одно важное астрономическое и астрологическое событие – полнолуние в сухом и ответственном знаке Козерога. Как это отразится на людях?

Чем знаменательно полнолуние в Козероге 22 июня 2024 года

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Полнолуние 22 июня раскроет карты в тех делах, которые мы так или иначе начинали в начале 2024 года, а именно 11 января – тогда же было новолуние в этом же знаке Козерога. Стоит вспомнить те события, которые закладывались в тот период, и попробовать сделать некие промежуточные выводы или посмотреть на ситуацию под другим углом. Так или иначе те же самые вопросы могут встать ребром и потребовать нашего включения в них.

Козерог – знак земной, а потому непосредственно связан с результатами, которые мы можем потрогать руками или как минимум увидеть. Это результаты здесь и сейчас, а не где-то в обозримом будущем. Если вы ждали каких-то итогов, то в период около полнолуния все станет более-менее понятно.

Также Козерог – это власть и законодательство, следовательно, мы можем услышать о неких новых законах или правилах, которые вызревали в правительстве последние полгода, с января 2024-го. Причем эти новости могут быть довольно жесткими, «ужимающими», но они, скорее всего, не будут подлежать пересмотру в дальнейшем, ведь Козерог – знак стабильности, знак времени.

Поскольку Козерог – знак субординации в прямом смысле слова, знак неких границ, то очень вероятны новости о том, как люди тех или иных стран будут путешествовать, передвигаться по миру. Вероятнее всего, здесь тоже будут некие ограничение, затягивание поясов.

Что нужно делать в полнолуние 22 июня 2024

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Необходимо соблюдать аскезу. Козерог любит ограничения, в том числе и различные диеты, так что, если хотите добиться быстрых результатов в похудении, то начать стоит именно сейчас.

Включить режим экономии во всем. Без лишней кофточки точно можно обойтись!

Следить за внешним видом – предпочитать одежду спокойных оттенков, поменьше ярких и кричащих аксессуаров.

Проявляйте альтруизм по отношению к другим людям. Поменьше эгоизма и побольше ответственности перед другими людьми!

Стоит поменьше в этот день разговаривать, не распускать сплетни.

Провести уборку в доме, избавиться от ненужного.

Повысить цены на свои услуги.

Заключить брак/выгодный контракт/официально оформить фирму.

Устроиться на работу/уволиться с работы.

Начать долгосрочное дело. Например, начать ходить в спортзал на регулярной основе или учиться чему-то новому (готовке/пойти на курсы/пойти в автошколу и впервые сесть за руль и т.д.)

Делать долгосрочные вложения денег.

Можно взять ипотеку или начать дома длительный ремонт – так получится, что он завершится быстрее запланированного времени и будет качественным.

Делать уходовые противовозрастые процедуры.

Чего нельзя делать в полнолуние в Козероге 22 июня

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Рвать отношения, если вам показалось, что партнер к вам холоден. Сейчас эмоционально закрытыми будет большинство людей.

Нарушать закон в любом виде – мгновенно прилетят в лучшем случае штрафы. В худшем – начнутся судебные разбирательства.

Не стоит провоцировать конфликты и затевать драки – опять же можно привлечь внимание представителей органов правопорядка.

Ссориться со старшим поколением.

Вести себя легкомысленно, принимать любые решения спонтанно.

Опаздывать куда бы то ни было.

Как полнолуние в июне 2024 повлияет на знаки зодиака

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Овен

Наведите порядок на своей работе. Пора поговорить с начальником о повышении. Только не забудьте продумать свои слова заранее, а также подобающе одеться, чтобы у начальника закрепилось о вас мнение как о серьезном человеке. Также это хорошее время для смены работы.

Телец

Телец может завершить некие процессы по своему образованию или же документам, связанным с делами заграничными. Если вы планируете поездку в другую страну, обязательно продумайте маршрут от и до и проверьте, все ли вещи вы с собой взяли, так как возможны казусные и не совсем приятные ситуации.

Близнецы

Представители этого воздушного знака смогут наконец распрощаться с какой-то зависимостью, будь то человек, от которого все никак не удавалось уйти, либо же поднадоевший кредит, который долго не получалось закрыть. Некая тяжелая ситуация дойдет до своего завершения и можно будет с облегчением вздохнуть.

Рак

Для Раков остро встанет вопрос партнерства. Пора подумать о том, достаточно ли внимания вы уделяете близкому человеку или, может, вам все это уже и самому не надо. Какие-то важные ответы могут приходить от окружающих людей: случайно услышали чужой разговор на остановке о том же, что беспокоит и вас, – и таким образом внезапно решили давно висящую над головой проблему.

Лев

Представители огненного знака завершат какую-то сложную работу, некий проект, который висел тяжелым грузом на шее. Если вы проходите какое-то лечение, то можно будет увидеть промежуточный результат: продолжать ли его или же пора пробовать другие методы. Можно взять в дом животное и стать ответственным хозяином.

Дева

Возникнет определенность, связанная с личными отношениями. Вместе вы останетесь или же решите расстаться с новым партнером – в это время станет уже понятно. Если у вас есть дети, то некие проблемы придется решать с ними. Благоприятно завершать творческие процессы (дорисовать картину, дописать книгу, представить кому-то свое музыкальное произведение и т.д.).

Весы

Определенное завершение процессов произойдет по темам недвижимости. Самое время подумать о продаже квартиры, гаража, дачи или же, напротив, что-то из этого можно приобрести. Если вы давно хотели сделать ремонт – пора его начать. Также проявите ответственность по отношению к своим родителям – они нуждаются в вашей поддержке.

Скорпион

Вы наконец получите важные бумаги, а также ответы на какие-то вопросы, которые так давно вас гложат, благодаря переписке или встрече с людьми. В этот период вероятно знакомство с более мудрым и опытным в жизни человеком, после общения с которым захочется многое изменить в своей жизни. Также в это время стоит проверить свое транспортное средство – если вы давно закрывали глаза на какую-то поломку в машине, она может совсем выйти из строя в это время.

Стрелец

Придется разобраться с делами финансовыми. Наведите порядок в счетах, перевыпустите банковскую карту, если у нее уже истекает срок годности, закройте все долги или спросите долги с людей, которым вы давали деньги. Можно попросить у начальника повышения зарплаты. Неплохо в это время поработать и над самооценкой.

Козерог

Это полнолуние состоится в вашем знаке, а потому все пристальное внимание будет сосредоточено именно на вас. Поэтому стоит позаботиться о своем внешнем виде и самопрезентации. В это время можно проявлять инициативу и выдвигать себя на передний план. Любые ваши таланты и умения могут быть отмечены обществом, не стесняйтесь говорить о себе.

Водолей

Вам предстоит выйти из сумрака и прекратить свою изоляцию, если в предыдущее время вы предпочитали держаться от людей на расстоянии. Что-то тайное может завершиться – тайное общение, какая-то деятельность. Могут прерваться некие контакты, которые держались на расстоянии (друг по переписке решит прекратить общение, например). Могут разрешиться вопросы по поводу миграции, а также выписка из больницы (завершение длительного лечения в санатории и т.д.).

Рыбы

Рыбы будут заняты делами социальными. Вероятно, группа людей, некое сообщество по интересам или же трудовой коллектив как-то выделит вас, увидит ваши заслуги, проявит к вам уважение. Вероятна ситуация, когда вы захотите отдохнуть от социальных сетей, удалить или почистить свои аккаунты. После 22 июня также очень вероятно исполнение некоего желания, получение того, чего так давно хотели.