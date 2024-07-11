Время цветения липы: полезные свойства, противопоказания, способы применения

В материале РИАМО собрали факты об основных свойствах липы и ее пользе для женщин и мужчин.

В конце июня – начале июля каждый год начинает цвести липа. Каждое дерево зацветает в свой срок, поэтому пора липового цветения длится около месяца. Этот период – самое время, чтобы запастись этим полезным растением.

Витамины и полезные свойства липы

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Ученые до сих пор исследуют полезные и вредные свойства липы, особенно ее цветков, для здоровья человека. Они, эти свойства, как и в случае с другими лекарственными растениями, целиком зависят от входящих в липу компонентов. Что касается пользы, то можно выделить следующие активные вещества:

Витамин А – это антиоксидант, который улучшает иммунитет и здоровье кожи и волос, участвует в процессах, замедляющих старение, регулирует вещественный обмен, активизирует выработку половых гормонов, заживляет раны;

Витамин С – природный «противопростудный» элемент, который защищает организм от вирусов, кроме того, он отвечает за здоровье десен и регулирует процессы кроветворения;

Фитонциды – это вещества, которые подавляют рост и развитие бактерий, грибов, стимулируют двигательную и секреторную активность ЖКТ, активируют сердечную деятельность человека;

Флавоноиды – эти растительные полифенолы нейтрализуют свободные радикалы, хорошо усваиваются в кишечнике и изменяют активность ферментов обмена веществ. Сам организм синтезировать их не умеет, они поступают только с пищей;

Глюкоза и сахароза – придают заряд бодрости и энергии;

Кумарин – полезен при неврозах, запорах, коликах, бронхите. Имеет противовирусные, сосудорасширяющие, антибактериальные свойства. Отлично успокаивает.

В каких случаях применяют липу

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Липу можно применять не только вовнутрь – липу используют и в косметологии. Она применяется для ухода за кожей, в том числе для снятия раздражений и устранения отечности. Также благодаря специфическим клейким веществам листья липы эффективно очищают кожу от излишков кожного сала и загрязнений.

С помощью липы можно сбросить вес на 3-5 кг при употреблении липового чая в течение 2-3 недель. Чай из липы обладает мочегонным действием, а потом сгоняет отеки и постепенно снижает вес.

Благодаря мочегонному действию липу можно пить и при цистите и любых других заболеваниях мочеполовой системы.

Польза липы для женщин

Липу часто рекомендуют врачи женщинам с нерегулярным месячным циклом или при болезненных месячных. Полезно ее пить и при климаксе – липа отлично стабилизирует эмоциональный фон. Кроме того, цветы липы способны даже предотвратить развития онкозаболеваний.

Поскольку липа обладает противопростудным действием, ее часто рекомендуют беременным женщинам, ведь им нельзя принимать львиную долю лекарств, представленных на рынке. Липа понижает температуру тела, укрепляет защитные свойства организма. Также можно пить липу при отеках и при плохом настроении.

Чтобы приготовить полезный напиток из липы, нужно залить ее цветки кипятком, а затем поставить на плиту и варить 20 минут.

Применение липы для мужчин

Мужчины с помощью липы могут излечиться от простатита – уже через неделю регулярного приема отвара наблюдается улучшение самочувствия, а боли постепенно отступают.

Для приготовления напитка понадобятся уже не цветы, а зола от сожженных веток дерева липы (так называемый липовый уголь). Нужно положить в кружку 2 чайных ложки золы и залить кипятком. Принимают средство в качестве профилактики по одной неделе раз в месяц.

Чай же из цветков липы поможет снять напряжение в конце рабочего дня, вылечит бессонницу, наладит настроение.

Чем может быть вредна липа

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Несмотря на пользу липы, прежде чем начать употреблять ее, к примеру, в виде чая, желательно посоветоваться с врачом, ведь при взаимодействии с некоторыми лекарствами липа может менять их свойства и приводить к нежелательным последствиям для здоровья.

Кроме того, существуют определенные категории людей, которым лучше избегать употребления липы в любом виде.

В первую очередь, конечно, речь об аллергиках. Пыльца липы – очень мощный аллерген, поэтому даже небольшая ложка меда с липой или кружка чая с этим растениям может мгновенно привести к аллергическим реакциям: зуду, высыпаниям, отеку горла.

Дети младше года тоже должны быть под присмотром врача, поскольку может о себе дать знать индивидуальная непереносимость, которая приводит все к тем же аллергическим реакциям.

При диабете липа также не рекомендуется, особенно мед из липы. Он способен вызывать резкий перепад уровня глюкозы в организме из-за высокого гликемического индекса. Только врач может дать рекомендации, какие порции меда можно употреблять при диабете.

Конечно, могут дать о себе знать нежелательные реакции и у полностью здорового человека. Так, если пить много чая из липы, то может возникнуть тахикардия, боль в груди и т.д., так что во всем надо знать меру.

Когда собирать и заготавливать липу впрок

Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори

Липу собирать нужно в период активного цветения – в конце июня/в июле. Для сбора подходят только зрелые, но пока еще не засохшие цветки. Они имеют ярко выраженный аромат.

Важно выбрать чистый экологически район, где есть лесные массивы, парки, удаленные от оживленных трасс. И, конечно, лучше собирать липу в сухую солнечную погоду.

Чтобы высушить цветки, их нужно разложить тонким слоем на чистой и сухой поверхности. При этом важно избегать попадания прямых солнечных лучей и других источников света – иначе цветы пересушатся и потеряют все полезные свойства.

Когда цветы высохнут и станут хрупкими, их нужно будет переложить в емкость, которая защитит их от влаги и посторонних запахов. Для этого, например, подойдут стеклянные или керамические баночки. Стоит периодически открывать емкости и смотреть, не появилась ли плесень на цветках и другие повреждения.