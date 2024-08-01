Время страхов и конфликтов: 10 трагических событий августа в России

Для кого-то август — это месяц долгожданного отпуска и отдыха на пляже, а для кого-то — время предчувствия страха, ведь именно в августе чаще всего падают самолеты, тонут корабли, случаются природные катаклизмы, инвесторы теряют свои деньги, а страны возобновляют вялотекущие конфликты. В материале РИАМО решили вспомнить несколько случаев из истории России, доказывающих, что август — действительно в каком-то смысле слова «проклят».

1. Августовский дефолт в 1998 году

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17 августа 1998 года Россия объявила дефолт по краткосрочным облигациям. После этого в стране разразился кризис: рубль к концу года обесценился в три раза, резко упал уровень жизни населения, банковская система была парализована на несколько месяцев. Случившееся в августе 1998 так ярко запомнилось прежде всего потому, что мало кто мог предсказать грядущие потрясения: экономика стабильно росла, правительству удалось обуздать гиперинфляцию, начался потребительский бум — страна смотрела в будущее с оптимизмом. Спустя десятилетия многие эксперты приходят к выводу, что в целом все же дефолт 1998 года оздоровил российскую экономику: государство отказалось от сомнительных схем на рынке госдолга и стало жить по средствам.

2. Вторая чеченская война в 1999 году

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7 августа 1999 года началась вторая чеченская война. В этот день отряды полевых командиров Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись на территорию Дагестана. Боевые действия продолжались в 1999 и 2000 годах, но режим КТО был отменен только в апреле 2009 года. За время войны погибли около шести тысяч военнослужащих российских силовых ведомств. Правозащитная организация «Мемориал» в 2004 году оценивала число жертв среди мирного населения в 10-20 тысяч, еще 5 тысяч считались пропавшими без вести.

3. Теракт на Манежной площади в 1999 году

Фото - © Олег Ласточкин/РИА Новости

31 августа 1999 года в торговом комплексе «Охотный ряд» на Манежной площади в Москве был совершен теракт. В результате взрыва самодельного взрывного устройства 40 человек получили ранения разной степени тяжести, позже одна женщина скончалась от полученных травм. Этот взрыв стал первым в череде терактов, которые последовали за ним уже в сентябре — тогда были подорваны жилые дома в Москве, Буйнакске и Волгодонске. В 2009 году Московский городской суд признал виновными чеченца Халида Хугуева и дагестанца Магомед-Загира Гаджиакаева, которые действовали в интересах боевика Шамиля Басаева.

4. Взрыв в подземном переходе под Пушкинской площадью в 2000 году

Фото - © Дмитрий Коробейников/РИА Новости

8 августа 2000 года в подземном переходе под Пушкинской площадью, ведущем на станции метро «Пушкинская» и «Тверская», прогремел взрыв. В результате теракта погибли 13 человек, а ранения разной степени тяжести получили 118 человек. Теракт до сих пор остается нераскрытым. По свидетельствам очевидцев, примерно за пять минут до взрыва к одному из торговых павильонов в переходе подошли двое мужчин кавказской внешности, которые попытались расплатиться за товар долларами, но, получив отказ, ушли под предлогом необходимости совершить обмен валюты, оставив возле павильона дипломат и полиэтиленовый пакет. К тому месту они так и не вернулись, а после их ухода раздался взрыв. Как впоследствии было установлено, взрывное устройство было заложено именно в оставленных у торгового павильона вещах.

5. Трагедия на подлодке «Курск» в 2000 году

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Меньше чем через неделю после трагедии в подземном переходе случилась новая — 12 августа 2000 года в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка К-141 «Курск». В результате начавшейся еще на берегу последовательности нарушений в процедурах обращения с торпедой 65-76А в первом отсеке произошел взрыв кислородно-керосиновой смеси и возник пожар, что привело к выходу из строя экипажа первых трех отсеков, включая главный командный пункт. Неуправляемая лодка пошла ко дну, и удар об него привел к взрыву торпедного боезапаса лодки. Все 118 человек, находившиеся на борту, погибли. При этом изначально сообщалось, что все моряки погибли сразу, хотя потом выяснилось, что 24 члена экипажа ждали спасения, но им не успели помочь.

6. Взрывы на самолетах в 2004 году

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В 2004 году 24 августа произошли сразу две трагедии. Практически одновременно, с интервалом всего лишь в одну минуту, в небе взорвались два авиалайнера: Ту-134А-3 авиакомпании «Волга-Авиаэкспресс» (рейс WLG1303 Москва—Волгоград) и Ту-154Б-2 авиакомпании «Сибирь» (рейс SBI1047 Москва—Сочи). Оба лайнера вылетели из московского аэропорта Домодедово и через час с небольшим после взлета были взорваны террористками-смертницами. Рейс WLG1303 рухнул на землю около населенного пункта Бучалки (Тульская область), а рейс SBI1047 упал на землю в районе поселка Глубокий (Ростовская область). Всего погибли 89 человек — 43 на борту рейса 1303 (35 пассажиров и 8 членов экипажа) и 46 на рейсе 1047 (38 пассажиров и 8 членов экипажа).

7. Теракт в поезде в 2007 году

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13 августа 2007 года в результате теракта произошла авария фирменного поезда «Невский экспресс», следовавшего из Москвы в Санкт-Петербург. В Новгородской области сошли с рельсов электровоз и 12 вагонов поезда, в которых ехало более 250 человек. В результате ЧП пострадали 60 человек. По данным ФСБ, организатор теракта — объявленный в международный розыск уроженец Воронежской области Павел Косолапов, принявший ислам радикального толка.

8. Военный конфликт с Грузией в 2008 году

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В ночь с 7 на 8 августа 2008 года вялотекущий грузино-осетинский конфликт вновь загорелся. Вооруженные силы Грузии начали обстреливать Цхинвал, а затем попытались взять город штурмом. В числе первых под огнем оказались российские миротворцы, размещенные в пригороде Цхинвала. Россия ответила незамедлительно: президент Дмитрий Медведев пообещал не допустить гибели соотечественников, объявил о начале операции по принуждению к миру и отправил в республику российские подразделения.

9. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году

Фото - © Игорь Боголюбов / Фотобанк Лори

Это промышленная техногенная катастрофа, произошедшая 17 августа 2009 года. В результате аварии погибло 75 человек, оборудованию и помещениям станции нанесен серьезный ущерб. Работа станции по производству электроэнергии была приостановлена. Последствия аварии отразились на экологической обстановке акватории, прилегающей к ГЭС, на социальной и экономической сферах региона. В результате проведенного расследования Ростехнадзора непосредственной причиной аварии было названо разрушение шпилек крепления крышки турбины гидроагрегата, вызванное дополнительными динамическими нагрузками переменного характера, которому предшествовало образование и развитие усталостных повреждений узлов крепления, что привело к срыву крышки и затоплению машинного зала станции.

Авария на данный момент является крупнейшей в истории катастрофой на гидроэнергетическом объекте России и одной из самых значительных в истории мировой гидроэнергетики.

10. Смог в Москве в 2010 году

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

В августе 2010 года на протяжении почти целого месяца москвичи и гости столицы в прямом смысле задыхались от стоящего в воздухе смога, который случился из-за природных пожаров на торфяниках. В этот период в Москве число смертей увеличилось на 36%. Было временно закрыто посольство Германии, лечебные учреждения в выходные дни работали по графику рабочего дня, были открыты 123 центра отдыха от смога. Смог проник в метро, нарушил работу московских аэропортов, была отменена церемония развода конных и пеших караулов в Кремле. Отмечалась массовая гибель диких животных в московских парках и подмосковных лесах, а также ажиотажный спрос на марлевые повязки и респираторы.

Из-за смога и жары были перенесены футбольные матчи, которые должны были состояться в Москве в тот период.