Время наведения порядка: гороскоп на июль 2025 для всех знаков зодиака

Ощущение паузы и много путаницы: общие тенденции июля 2025

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Первые дни июля пройдут налегке, так что в этот период еще можно успеть от души отдохнуть. С пятого числа начинается череда астрологических событий, которые в буквальном смысле будут вставлять палки в колеса. Но отголоски будут ощущаться уже с 1 июля.

Прежде всего мы заметим влияние статического Нептуна. Он остановится, чтобы вновь пойти в ретроградном движении. Уже с начала месяца и вплоть до 18 числа многие будут испытывать сильную сонливость, усталость, голова может быть «чугунной». Замедляются все дела, связанные с заграницей и путешествиями. Кто-то будет страдать от отеков и аллергий. Могут быть проблемы у пьющих людей и людей с другими типами зависимостей. Не так, как обычно, могут работать привычные лекарства (давать побочные эффекты).

Учитывая, что Солнце будет в Раке, да еще и Нептун в состоянии «стоянки», люди будут очень чувствительны ко всему, что происходит в мире. Будет много путаницы и неясностей.

5-го (и по 21-е) июля к Нептуну присоединяется Сатурн — он тоже становится статичным и готовится к развороту в ретроградную фазу. Вместе с этим начинают задерживаться любые государственные дела и все, что связано с официальными структурами. Грубо говоря, если вам, например, нужно получить загранпаспорт, то это будет очень небыстро, поскольку будут бесконечные придирки к поданным документам. Проблемы также возможны и в жилищных делах, трудно будет найти/продать/купить жилье, переехать на другое место жительства, ремонт встает на паузу.

Между тем июль — отличный период для самих сотрудников госорганов и официальных структур. Также благоприятное это время для выявления любых неточностей, ошибок, организационных моментов, построения иерархии в коллективе. Разберитесь и наведите порядок в своих делах, выявите все недомолвки и неясности. Все должно стать четко и «по правилам».

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Овен ходит на тусовки

Ну как же надоела вся эта ответственность и необходимость быть у всех на подхвате! Хватит! Настал час посвятить все свое время себе любимому. Можно грандиозно потратиться и купить себе что-нибудь эдакое: какую-нибудь оригинальную вещь, которая, возможно, потом будет долго пылиться в шкафу и ждать своего часа. Но бурю эмоций в момент покупки она точно принесет! Да и в целом постарайтесь не пропускать светские вечера и различные тусовки — вам они пойдут на пользу. Также звезды не рекомендуют оставлять на потом важные дела — их лучше сделать в первую половину месяца.

Телец меняет имидж

Перемен во внешности — вот чего вам захочется в июле. Причем не обычных перемен, а таких, чтобы все как минимум удивились, как максимум — были потрясены такой вашей трансформацией. Что ж, это очень похвальные стремления, можно действительно обновить частично гардероб и чуть подправить прическу, но кардинально меняться пока что не стоит. Что касается денежных вложений (и любых трат), то месяц не самый позитивный, в последние дни июля перед вами встанет сложный выбор: либо тратитесь на исправление прошлых ошибок, либо слушаете свою душу и идете у нее на поводу. Последняя неделя будет очень суетливой.

Близнецы выделяются своей харизмой

Первая половина месяца идеальна для привлечения внимания к своей персоне. В ход могут пойти как ваш образ, так и красноречие. Не стесняйтесь высказывать свои мысли, они будут попадать прямо «в яблочко». Вообще ваша харизма сейчас как никогда заметна, и этим можно умело воспользоваться в своих интересах. Вообще ваше обаяние столь велико, что к вам закономерно тянется противоположный пол, поэтому если вы одиноки, стоит присмотреться к новым знакомым — вероятно, среди них есть ваша вторая половинка. Энергии у вас тоже будет хоть отбавляй — главное, везде и всюду успеть!

Рак решает серьезную дилемму

Гамлет задавался вопросом, быть или не быть, а перед вами в июле будет стоять дилемма: хочу я быть в тени или на виду? Вот и поведение ваше может варьироваться от «надену все самое яркое и новое, чтобы произвести на окружающих впечатление» до «хочу побыть наедине с собой и своими мыслями». Попробуйте балансировать между двумя этими своими ипостасями. Можно в будние дни быть активным человеком, а на выходных отключать телефон и быть недоступным для всего мира. Также возможна ситуация, при которой придется пересмотреть общий с партнером бюджет.

Лев чистит свое окружение

Вам предстоит провести ревизию среди своего окружения и оставить подле себя лишь тех, кто хочет и умеет вас слушать и слышать. Не исключено, что часть из этих друзей будет находиться на расстоянии от вас (например, вдруг окажется, что лучший собеседник живет далеко). Большую роль в июле сыграют и романтические отношения. Одинокие Львы должны смотреть в оба глаза по сторонам (при вашем желании, разумеется) — вторая половинка ходит где-то рядом с вами. А вот устоявшиеся пары переживают новый виток в отношениях: чувства буквально берут верх над разумом.

Дева работает весь июль

Июль начнется для Дев как-то грустненько: начальство давит, общество давит… да все давят! А вам остается только работать, потому что делегировать задачи просто-напросто некому (потому что Девы — главные специалисты всегда и во всем). Зато карьеристам такая ситуация в радость! Вот только не надо переносить свои рабочие дела домой — вы домашних можете вывести из себя своей критичностью и серьезным подходом ко всему. Если вы на отдыхе — отдыхайте и не думайте о работе, даже если такие мысли будут настойчиво лезть к вам в голову. Под конец месяца можно встретить свою любовь!

Весы срываются с места ради приключения

Внутри у вас все кипит — на месте просто не усидеть! Так и хочется рвануть куда-нибудь далеко-далеко, ну хотя бы на море! А еще лучше — в горы! В походы с палаткой! В общем, приключения зовут! Если вас заставляют отправиться в командировку по рабочим вопросам — не раздумывая соглашайтесь. Поверьте, смена обстановки подарит вам такой небывалый прилив сил и вдохновения, что вспоминать вы это еще будете долго. Кроме того, в поездке можно встретить свою вторую половинку — ну или просто хорошего человека, с которым жизнь вас свяжет на долгие годы.

Скорпион мирит тех, кто в ссоре

В июле вы будете буквально нарасхват: всем вы нужны и всем вы важны. Особенно вам понравится выступать в роли судьи для кого-либо: то ли вы попытаетесь примирить домочадцев, то ли урегулируете конфликтную ситуацию на работе, то ли выступите в качестве нейтральной стороны между двумя поссорившимися друзьями. Главное, не надо занимать ничью позицию, придерживайтесь своего несгибаемого мнения. Такого же подхода стоит придерживаться и в карьерных делах — когда все коллеги находятся в состоянии тихой войны друг с другом, поступайте так, как считаете верным.

Стрелец проживает пресный месяц

Преснее и скучнее некуда — так можно описать июль для Стрельцов. Происходит рутина, текучка из повседневных задач, на работе тоже как будто «болото». Нет новизны и новых эмоций, а так хочется! Найдите новое хобби, а еще лучше — влюбитесь! Потенциальных ухажеров будет пруд пруди — успевайте только на свидания ходить. Особую опасность этот факт представляет для тех Стрельцов, которые уже и так находятся в отношениях. Могут возникать мысли оставить партнера и уйти к новому. Здесь главное — не торопиться. Дайте себе пару месяцев на раздумья, и только потом принимайте решение.

Козерог все время работает

Весь июль пройдет под вашим четким контролем, к которому вы так привыкли. Отдохнуть не получится. Даже как будто бы и отпроситься с работы по важному вопросу вы не сможете — сразу же ваша просьба будет воспринята начальством в штыки. Даже любые поездки в течение месяца будут связаны с рабочими делами и проектами. Начинать новые дела в июле не стоит — лучше закончить то, что уже было начато ранее. Если же вы пока не работаете, то все ваше внимание будет съедать семья и бытовая рутина. Времени на себя как будто совсем не остается.

Водолей живет свою лучшую жизнь

Водолеи, хватит самоотверженно работать! Отправляйтесь скорее в отпуск! Любого рода радости вам сейчас показаны как никогда. А все потому, что последние месяцы вы трудились не покладая рук. Теперь от того, насколько хорошо вы отдохнете во втором летнем месяце, будет зависеть остаток года (и ваши дальнейшие успехи), так что ни в чем себе не отказывайте и веселитесь на славу. Если вы отправитесь в путешествие, то в дороге велик шанс познакомиться с интересным человеком, с которым в дальнейшем вы можете стать закадычными друзьями.

Рыбы пытаются расслабиться

Если вы решите отдохнуть в июле, то лучше отправиться в те места, где вы уже когда-то бывали. На крайний случай — остаться дома, обложившись вкусняшками и интересными фильмами и книгами. Даже работу лучше в этом месяце перевести в удаленный режим, чтобы вас как можно меньше контролировали. Вообще постарайтесь привести все сферы жизни к балансу, не наседайте на какой-либо из них на 100%. Те Рыбы, которые недавно влюбились, переживут настоящий медовый месяц — с любимым и рай в шалаше, поэтому всем громким тусовкам и люксовому отдыху они предпочтут тихие и уютные посиделки на веранде знакомого кафе.