Водоемы Подмосковья: где отдохнуть и порыбачить в мае 2024 года

В материале РИАМО рассказываем, где в Подмосковье можно устроить отдых у воды.

В первые майские выходные можно открыть сезон отдыха у воды. Конечно, отдыхать, лежа на пляже, еще рановато, но вполне можно посидеть на берегу, порыбачить, пожить в палатках и насладиться прогулкой на лодке. Условия для отдыха и рыбалки самые подходящие — уже довольно тепло и еще нет кровососущих насекомых.

Какую рыбу ловят в Подмосковье в мае

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Рыбаки отмечают, что в мае в Московской области можно выловить щуку, судака, окуня, карася, карпа, линя и плотву. Большинство видов рыб хорошо клюют, рыба не болеет, уже прошел нерест и наступила пора так называемого посленерестового жора.

Лучше всего клюют щука, карась, карп и линь. Если знать секреты, то можно поймать судака и окуня. Важно помнить, что в Московской области запрещается вылавливать европейскую ручьевую миногу, стерлядь, европейского хариуса, подуста, русскую быстрянку, белоглазку, синца, чехонь, сома, берша, обыкновенного подкаменщика — эти виды рыб занесены в Красную книгу.

Нужно обратить внимание на нерестовые запреты в мае. Так, согласно правилам рыболовства, с 22 марта по 1 июня запрещается ловля рыбы в водоемах-охладителях Шатурской ГРЭС и Электрогорской ГРЭС, а с 1 апреля по 10 июня — во всех остальных рыбохозяйственных водоемах Подмосковья. В этот период рыбалка разрешена только вне нерестовых участков, поплавочными или донными удочками с берега с общим количеством крючков не более 2 штук у одного гражданина.

Также в период нереста запрещается передвигаться по рекам, озерам, водохранилищам и их протокам на всех видах маломерных и прогулочных судов с применением моторов в запретные сроки и в запретных районах. Посмотреть полный перечень правил можно на сайте Московско-Окского территориального управления Росрыболовства.

Платная рыбалка в Подмосковье

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Отдохнуть с комфортом и гарантированным уловом можно на базах отдыха и в рыболовных клубах. Таких мест в Подмосковье много, рыбу здесь разводят специально для рыбалки, и поэтому клев бывает всегда. Кроме того, отдохнуть здесь можно несколько дней всей семьей или большой компанией. А для тех, кто не любит рыбалку, предлагают множество других развлечений.

Например, в рыболовной усадьбе «Остров» есть варианты отдыха для детей, к тому же можно посетить мастер-класс по изготовлению домашнего сыра. Рыболовная усадьба «Золотые караси» предлагает уникальные водоемы, баню и детскую площадку. В рыболовном клубе «Ихтиолог» есть свой зоопарк и прокат квадроциклов и велосипедов. А рыболовная база «Львово» помимо прочего предлагает окунуться в атмосферу настоящей дикой рыбалки с проживанием в домиках без электричества и телевизора, куда в гости могут зайти бобры. Свое огороженное место для рыбалки получит каждый гость рыбацкого подворья «Владимировка».

Места для рыбалки и отдыха у воды в Подмосковье

Озеро Сенеж

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Этот водоем популярен и привлекает размерами и организацией комфортного отдыха. Здесь можно отдохнуть с палаткой, порыбачить и заняться водными видами спорта. На городском пляже купаться, конечно, еще нельзя, но можно организовать отдых на берегу озера и почитать книгу или даже позагорать, если позволит погода.

Где: г.о. Солнечногорск, Тимоновское шоссе

Медвежьи озера

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Медвежьи озера соединены друг с другом протоками. Эти три водоема являются популярным местом отдыха. Озера с одной стороны окружены хвойным лесом, поэтому помимо отдыха у мангала и рыбалки тут можно заняться и сбором грибов. Рыбалка есть как платная, так и бесплатная. Для первого варианта можно выбрать базу отдыха с мангальными зонами и пляжами.

Где: г.о. Щелково, д. Медвежьи озера

Торбеево озеро

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Озер расположено в Сергиево-Посадском городском округе. В озере водится много рыбы, поэтому водоем популярен у рыбаков. На берегу находится парк-отель, территория которого благоустроена — есть спортивные площадки, зоны для мангала, лодочная станция. Также есть вариант бесплатного отдыха на берегу со стороны плотины.

Где: Сергиево-Посадский г.о., пос. Березняки

Святое озеро

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Популярным местом для рыбалки является Святое озеро. Оно не глубокое, и за это его ценят рыбаки — здесь рыба хорошо клюет. Тут тоже расположена база отдыха: можно взять лодку напрокат, прогуляться по берегу озера, порыбачить.

Где: г. Шатура, ул. Московская

Озеро Бисерово

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Это озеро является памятником природы регионального значения. Оно окружено живописным лесом. Здесь водится много рыбы и есть загородный клуб, где можно остановиться на несколько дней и отдохнуть всей семьей — развлечения найдутся для каждого.

Где: Богородский г.о., Бисеровское шоссе

Озеро Круглое

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Это озеро популярно у рыбаков — здесь ловят карася, ерша, окуня и другую рыбу. На местной базе отдыха можно отдохнуть с комфортом: есть прокат лодок и катамаранов, мангалы, кафе и детские площадки. Те, для кого весенние температуры не препятствие, могут попробовать силы в сапсерфинге, вейксерфинге и виндсерфинге.

Где: Дмитровский г.о., д. Мышецкое

Дракинский карьер

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На берегу карьера расположен большой развлекательный комплекс, где есть даже свой небольшой аквапарк. Здесь доступны все водные развлечения — прокат катамаранов, лодок и байдарок, обучение вейксерфингу и виндсерфингу. Можно здесь и порыбачить.

Где: г.о. Серпухов, парк «Дракино»

Можайское водохранилище

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Для рыбаков отдых на водохранилище — настоящее удовольствие, здесь водится около 30 видов рыб. Этот огромный водоем до сих пор снабжает водой Москву. Кроме того, это еще и довольно популярное место отдыха у воды. Летом тут активно работают пляжи, а в мае можно покататься на лодках, катамаранах, полюбоваться природой и порыбачить, а также заняться виндсерфингом.

Где: Можайский г.о., дер. Блазново

Клязьминское водохранилище

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На этом водохранилище есть пляжи, санатории, базы отдыха и яхт-клубы. Кроме того, здесь водятся окунь, плотва, ерш, подлещик, лещ, сом и ротан. Провести тут отдых — особое удовольствие. На берегу водохранилища есть спортивные площадки, кафе и рестораны, а главное — завораживающие красоты.

Где: г.о. Мытищи, с. Троицкое

Истринское водохранилище

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На Истринском водохранилище тоже очень хорошо развита инфраструктура. Рыбаки едут сюда за щукой, окунем, плотвой и судаком, а любители экстремальных видов спорта могут обратить внимание на виндсерфинг-клуб и вейк-клуб, расположенные на берегу водоема.

Где: г.о. Солнечногорск, д. Пятница