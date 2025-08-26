Ветер перемен: гороскоп для каждого знака зодиака на сентябрь 2025

Беспокойство и нервные срывы: общая характеристика сентября 2025 для всех знаков зодиака

Фото - © Aleksandr Golubev / Фотобанк Лори

Сентябрь — тяжелый месяц. Первая неделя будет очень сумбурной: информация будет теряться, интернет — сбоить, мысли — путаться. В этом хаосе станет трудно держать руку на пульсе, однако придется как-то подстраиваться под нестабильные обстоятельства.

7 сентября состоится лунное затмение, которое откроет собой так называемый коридор затмений. Завершится он только 21-го числа вместе с солнечным затмением. В течение двух недель все мы будем очень раздражительными и нетерпеливыми, кому-то и вовсе захочется начать свою жизнь с нуля. Коридор очень влияет на эмоциональный фон, поэтому постарайтесь избегать ссор и разногласий. Лучше отойти в сторону, чем доказывать что-то оппоненту.

Нервозности добавит и ретроградный Уран, который начнет свое «обратное» движение уже 6 сентября. Вместе с ним мы будем испытывать нарастающее беспокойство, возможны нервные срывы и вообще сбои в работе нервной системы. Многих будет мучить бессонница. Здесь как никогда кстати будут прогулки на свежем воздухе, встречи с друзьями, массаж и медитации. А вот для ученых это прекрасное время: возможны внезапные гениальные идеи и открытия.

Легко будет и учащимся: Меркурий, который большую часть месяца будет находиться в знаке Девы, будет способствовать дисциплине и упорному труду в освоении новых знаний. Это время для ботаников.

Гороскоп для всех знаков зодиака на сентябрь 2025 года

Фото - © Unsplash.com

Овен переживает второй медовый месяц

Овну в сентябре придется бороться за место под солнцем: конкуренты будут пытаться выбить вас из гонки за успех, причем они будут гораздо сильнее вас. При должной дисциплине и вере в себя вы сможете справиться со всеми трудностями и останетесь в лидерах. Зато романтические отношения вас точно порадуют: наконец-то у вас со второй половинкой наступает нежная и трепетная пора, как в самом начале романа. Наслаждайтесь этим временем и не слушайте ничьи советы. Хорошо в сентябре сыграть помолвку, а вот свадьбу лучше отложить.

Телец изучает новое и влюбляется

Как гром среди ясного неба на вас обрушится неконтролируемое желание изучить что-то новое. Пусть это будет новый иностранный язык или приобретение навыка вязания — вы в любом случае будете очень горды собой и довольны результатами своих вложенных сил. В ходе обучения вы можете познакомиться с очень интересными людьми, которые будут вашими друзьями в дальнейшем. Кто-то из Тельцов может даже завести романтическое знакомство. В целом же настроение Тельцов в сентябре будет очень домашним: вас будут занимать дела близких и наведение уюта в доме.

Близнецы одной ногой тут, другой — там

Близнецы за сентябрем будут едва успевать: с первых же чисел месяца придется включаться в различные процессы — и в работу, и в дела детей (если они есть), и в личную жизнь. Порой вы не будете даже успевать позавтракать и пообедать, что чревато нарушением здоровья. Постарайтесь все-таки в этом бешеном ритме находить время на отдых и удовлетворение базовых потребностей. Много внимания потребуют и ваши финансы: пора напомнить должникам об их долгах и вернуть все страховые выплаты. В середине сентября возможно внезапное светлое чувство, которое окрылит вас. Не теряйте голову, иначе это навредит вашей репутации.

Рак решает личные проблемы

Месяц начнется с нервотрепки в доме: с домашними почему-то не удается найти компромисс, и это очень раздражает. Все уладится лишь к десятым числам сентября. Интересными будут события в личной жизни. Вам или вашему партнеру вдруг захочется внести огонь в ваши отношения, и в ход могут пойти не самые приятные способы, например, флирт на стороне. И хотя это будет достаточно невинно, партнеру это мало понравится — возможны сцены ревности. А вот свободные Раки могут рассчитывать на приятную интрижку, которая очень поднимет настроение и подарит веру в себя.

Лев тратит время на себя любимого

В сентябре Львы будут очень расслабленными и спокойными, а это, как магнитом, будет притягивать к вам окружающих людей. Все хотят погреться в лучах вашего спокойствия и шарма. Ловите момент: если вы давно хотели обратить на себя внимание и привлечь какого-то человека — действуйте! Также сентябрь отлично подходит для различных уходовых процедур: посетите спа или косметолога, а после — непременно на шопинг за новыми вещами. Порадуйте себя! Также в фокусе ваших интересов будут финансы: пора попросить друга вернуть вам долг.

Дева не хочет сильно тратиться

Начало месяца потребует от вас раскрыть кошелек пошире: различные «поборы» в школе у ребенка, день рождения коллеги, возврат долгов, платежи по ипотеке и т.д. Это очень выматывает. Постарайтесь проанализировать ситуацию и понять для себя, от каких вложений можно отказаться, даже если это поставит вас в не очень удобное положение. В итоге все наоборот обернется в вашу сторону. Также в фокусе внимания ваши близкие: у кого-то из них накопились вопросы к вам, а конструктивный диалог почему-то не получается. Отложите его до следующего месяца.

Весы завоевывают вторую половинку

Весам в сентябре придется многое брать в свои руки, буквально своим примером показывая окружающим, чего вы хотите и как будет лучше для всех. Простой агитации и рассуждений будет недостаточно — надо действовать, даже если страшно. Особенно это касается дел любовных: если вы давно находитесь в статусе single, пора брать быка за рога и самостоятельно выходить на охоту за второй половинкой. Будьте настойчивее — и все получится. А вот на работе ваша бодрость духа может понравиться начальству: избегайте того, чтобы на вас взвалили лишние обязанности, особенно те, которые должны выполнять другие сотрудники.

Скорпион пробует себя в новой роли

Начало месяца погружает вас в новые условия: например, вас на днях повысили, и вот вы наконец приступаете к непривычным для себя обязанностям. Порой может возникать ощущение, что вы выполняете какую-то «тупую» работу, за которую почет и уважение вам явно не светят. Просто подождите — это временное явление. Пристального внимания будет заслуживать в сентябре и ваше здоровье. Вы давно забыли, что такое отдых и время на себя любимого, поэтому придется вспомнить об этом. Иначе напомнят о себе хронические болячки, да и в целом будет мучить недомогание.

Стрелец бьется за место под солнцем

Сентябрь — месяц конкуренции для Стрельцов. Придется буквально биться за желаемое, сражаться за ресурсы. Однако своего вы точно добьетесь, особенно если не будете стесняться и испытывать чувство неловкости — сейчас явно время не для этого. Особенно благоприятные дни для личностного прорыва — середина месяца, с 10 по 15 сентября. Вторая половина месяца будет менее результативной, поэтому планировать основные дела лучше на начало сентября. Тем не менее с 15 по 25 сентября будет много суеты и внутреннего напряжения, поэтому не забывайте давать себе время на отдых.

Козерог ничего не понимает и хочет отдыхать

Козероги в сентябре максимально несобранные и витающие в облаках. Вокруг вас словно туман, и совсем не понятно, что же скрывается за ним. Воспринимайте этот период подвешенного состояния как временную передышку от своих дел и глобальных планов. Понятно, что какие-либо важные дела в таком состоянии решать не следует, поэтому лучше всего взять непродолжительный отпуск или хотя бы уехать на выходные за город, чтобы побыть наедине с природой и восстановить душевные и физические силы. А вам это нужно: от карьерных и семейных дел вы порядком устали.

Водолей разбирается с текучкой

Вам так хочется чего-то глобального и престижного, но вот только сентябрь подготовил для вас так называемую «бытовуху». Даже на работе приходится заниматься мелкими задачами и оперативной работой. Да, это уже стоит поперек горла, поэтому вы можете думать, что наступил какой-то внутренний кризис. Здесь поможет делегирование задач, не бойтесь просить о помощи. А вот освободившееся время точно не стоит тратить на новые проекты и задачи — разберитесь сначала со старыми, и вы ощутите, насколько легче вам сразу стало. Обязательно возьмите пару отгулов в этом месяце и посвятите эти дни себе.

Рыбы борются с депрессивным состоянием

Рыбы в сентябре готовы скатиться в депрессию. Им кажется, что все про них забыли, а «бесчувственные» слова близких в их адрес — как ножом по сердцу. Не стоит драматизировать, поймите, что у других людей могут быть свои проблемы, поэтому у них не хватает времени на то, чтобы уделить вам должное внимание. Все временно. Лучше всего — погрузиться в работу и повседневные дела, именно они могут отвлечь вас от душевных переживаний. К концу месяца одинокие Рыбки могут не на шутку влюбиться, вот только под действием затмений вы не совсем ясно оцениваете ситуацию. Не спешите открывать душу незнакомому человеку.