Вещие сны и знаки судьбы: чего ожидать знакам зодиака на Бобровое полнолуние 16 ноября

В материале РИАМО — о том, как провести полнолуние 16 ноября представителям знаков зодиака и почему полная Луна называется Бобровой.

Полнолуние 16 ноября принесет неожиданности и ссоры

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16 ноября на небосводе засияет полная Луна. И сделает она это в знаке Тельца — самом стабильном, чувственном, любящем деньги и земные радости. Немудрено, что многим захочется сходить на свидание или совершить набег на несколько магазинов сразу и оставить в них много денег.

И в таких душевных порывах не было бы ничего плохого, если бы Луна, идя по Тельцу, не сталкивалась с Ураном — планетой неожиданных ситуаций и нестабильности. Поэтому, прежде чем планировать что-либо связанное с отношениями, наведением красоты, финансами и гедонизмом, учтите, что всегда хорошо бы иметь план Б, а лучше еще и В, ведь в любой момент что-то может пойти не так и принести бурю не самых позитивных эмоций.

Особенно ответственно стоит отнестись к своим уже устоявшимся отношениям. Если партнер внезапно вывел вас из себя, не стоит хлопать дверью и выставлять любовь всей жизни за порог. Это можно сделать только при одном условии: если отношения и без этой ссоры изжили себя давным-давно, да все никак руки не доходили до разрыва, и вот она — последняя капля. В противном случае лучше семь раз отмерить, и только потом отрезать. О скоропалительном решении вы еще не раз пожалеете.

Во время этого полнолуния у всех так или иначе обострится интуиция, многие увидят вещие сны в ночь с 15-го на 16-е ноября. Внимательнее прислушивайтесь к знакам судьбы и тому, что вам пытается сказать душа. Нептун в хорошем аспекте к Луне и Урану сделает нас очень чувствительными ко всему, что касается тонких материй.

Почему полнолуние в ноябре 2024 года называется Бобровой Луной

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Имена для полной Луны идут из традиций американских индейских племен. В ноябре бобры обычно готовятся к зимовке, а индейцы в это время начинали на них охоту для добычи меха. Возможно, отсюда и исходит название.

Гороскоп для каждого знака зодиака на полнолуние 16 ноября

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Овен: Обратите внимание на свои деньги. Возможно, лишняя сумка вам не так уж и нужна, а если купюры все же будут прожигать вам карман, то лучше вложить их в акции или открыть новый вклад. Будьте мудрее, деньги должны работать на вас.

Телец: Давно ли вы в последний раз были в салоне красоты или меняли имидж? Полнолуние в вашем знаке — лучшее время, чтобы обновить свою внешность и стать ярче и привлекательнее.

Близнецы: Какие-то страхи и сковывающие ситуации наконец отступят. Подумайте: есть ли что-то в вашей жизни, что вам приходится стоически терпеть, когда от этого можно отказаться? Пришло время расправить крылья и вздохнуть полной грудью.

Рак: Друзья могут преподнести вам неприятный сюрприз. Или же придется решать некую конфликтную ситуацию в коллективе. Вы как мудрый наставник поможете разрешить все мирным путем, но все-таки мотайте на ус и делайте выводы: всем ли из вашего окружения можно доверять?

Лев: Неожиданности могут подстерегать вас на работе. Возможно, начальник выставит вам ряд претензий, и вам придется объясняться. Может быть, вы в целом решите сменить место работы или переосмыслить свои цели в жизни. Отстаивайте свой профессионализм и уходите оттуда, где для вас нет никаких перспектив.

Дева: Если вы планируете в это время поездку за границу или просто в другие города, будьте готовы к внештатным ситуациям, которые было трудно предвидеть. Имейте при себе запасные деньги. Если же путешествия не входят в ваши планы, то в период полнолуния вероятна ломка мировоззрения и новый взгляд на жизнь.

Весы: Полнолуние принесет с собой заботы на финансовую тему. Внезапно придется возвращать долги или давать в долг, так что адекватно оценивайте свою дальнейшую платежеспособность. Может случиться стрессовая, кризисная ситуация, после которой все поменяется на «до» и «после».

Скорпион: Личные отношения — вот то место, куда «ударит» полнолуние. Будьте внимательнее к своему партнеру, не рубите с плеча. Вероятно, возникшая проблема не стоит ваших нервов, поэтому не нужно создавать бурю в стакане воды.

Стрелец: Придется задуматься о своем положении на работе. Все ли вас устраивает? Вероятна ситуация, из-за которой захочется уволиться одним днем и забыть об этом месте. Не торопитесь и дайте себе время на раздумье. Также обратите внимание на здоровье — вовремя проведенный чек-ап убережет вас от проблем.

Козерог: Можете ожидать сюрприза от любимого человека или от своих детей. Если же вы пока одиноки, вероятно значимое для вашей жизни знакомство. В дни до и после полнолуния постарайтесь побольше отдыхать, позвольте себе немного побыть ребенком.

Водолей: Неприятности могут застать вас дома — домочадцы вполне способны изрядно потрепать вам нервы. Будьте терпимее, относитесь ко всему по-философски. Время полнолуния отлично подойдет для ремонтных работ или для украшения своего жилища.

Рыбы: Язык мой — враг мой. Именно эта фраза может охарактеризовать то, чем полнолуние вам запомнится. Одно невпопад сказанное слово может разрушить теплые отношения с приятелями, а восстановить их будет очень трудно. Особое внимание уделяйте осторожности на дороге и при заполнении документов — вероятны ошибки.