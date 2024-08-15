Великолепный Петергоф: 8 фактов о знаменитом архитектурном памятнике

15 августа 1723 года был торжественно открыт Петергоф – дворцово-парковый ансамбль на берегу Финского залива. В материале РИАМО рассказываем об интересных вехах «биографии» исторического памятника.

1. Петергоф – «наш ответ Версалю»

Фото - © Наталья Волкова / Фотобанк Лори

В 1710 году неподалеку от строящейся столицы Российской империи, на южном берегу Финского залива, Петр I решил основать летнюю загородную резиденцию и назвать ее Петергоф, что в переводе с финского означает «двор Петра».

У проекта было сразу несколько назначений. Во-первых, Петр I планировал построить великолепный дворец с окружающими его парками, фонтанами, аллеями и садами, который мог бы превзойти по красоте французский Версаль и показать европейским державам, что «лапотная» Россия знает толк в красоте и роскоши.

Во-вторых, Петергоф должен был стать своего рода символом победы над Швецией в Полтавской битве. В-третьих, была и утилитарная цель: в резиденции самодержец планировал проводить торжественные праздники и официальные приемы.

Существует также легенда о том, что основать надежную резиденцию на берегу Финского залива Петра убедила его супруга, Екатерина I: она хотела, чтобы венценосный муж, путешествуя в Кронштадт, имел возможность с комфортом пережидать морские шторма и непогоду.

2. Изначально Петергоф планировали построить на Стрельне

Фото - © Анна Карасева / Фотобанк Лори

Первоначальная задумка подразумевала строительство резиденции на Стрельне. Однако, ознакомившись с проектом, в который входило множество фонтанов, архитекторы и инженеры отметили: чтобы фонтаны могли работать, необходимы сложнейшие и дорогостоящие гидротехнические сооружения, к тому же присутствовала угроза затопления бассейнов рек Стрелки и Кикенки.

Инженер Бурхард Миних взял на себя смелость предложить новую локацию: в районе поселения Петергоф можно было бы наполнять фонтаны «прямотоком» благодаря перепадам ландшафта. Ознакомившись с расчетами гидролога, Петр I согласился на перенос резиденции.

3. Фонтаны Петергофа работают без единого насоса

Фото - © Виктор Карасев / Фотобанк Лори

Все фонтаны Петергофа (сейчас их более 150) работают без применения насосов. Вода подается в них с Ропшинских высот. Для функционирования фонтанной системы была сооружена специальная плотина и обустроена система шлюзов, вырыты накопительные бассейны, а также задействованы родники в окрестностях Петергофа. К «Большому Каскаду» – самому примечательному фонтанному сооружению комплекса – вода подается по каналу длиной 25 километров.

Общая длина каналов, обеспечивающих парковый комплекс, – 96 километров. Самый полноводный фонтан Петергофа – «Пирамида» – выдает 505 струй и за одну минуту расходует 100 литров воды. А расход воды всех фонтанов парка – более 1000 литров в секунду.

4. У фонтанов в Петергофе есть свое расписание

Фото - © Сергей Афанасьев / Фотобанк Лори

Все фонтаны работают с мая по октябрь по 7 часов в день. Ежедневно в 11 утра происходит торжественный запуск фонтанов, сопровождаемый гимном Санкт-Петербурга. Сам запуск, кстати, проводится вручную, как и в прошлые столетия, и вода идет по трубам, которые сохранились с XIX века.

Ежегодно в мае и сентябре проводятся праздники, знаменующие открытие и закрытие фонтанного сезона. Мероприятия сопровождаются фейерверками, представлениями и лазерным шоу, билеты на торжества рекомендуется приобретать заранее.

5. Большая часть фонтанных скульптур воссоздана заново

Фото - © Татьяна Т / Фотобанк Лори

В первые годы существования Петергофа фонтанные скульптуры и скульптурные группы были выполнены из свинца. Однако этот материал оказался недолговечным, и в начале XIX века статуи отлили заново, на этот раз в бронзе.

Во время блокады Ленинграда дворцово-парковый комплекс находился на оккупированной территории и был сильно разрушен. Удалось сохранить всего лишь около пятидесяти статуй: часть из них музейные работники заранее эвакуировали за пределы Петергофа, часть закопали в землю. Остальные скульптуры немцы сломали или вывезли, найти их не удалось.

Практически сразу после завершения блокады ленинградцы приступили к восстановлению былой красоты комплекса. Многие из статуй, извлеченных из земли, пришлось реконструировать или переделывать: они были безнадежно испорчены. А самая знаменитая скульптурная группа – «Самсон, разрывающий пасть льва» – была утрачена навсегда. Впрочем, в 1947 году ее удалось воссоздать заново по эскизам и довоенным фотографиям, которые ленинградцы приносили архитекторам и скульпторам для помощи в восстановлении Петергофа.

6. «Самсон» мог бы быть «Гераклом»

Фото - © Анна Карасева / Фотобанк Лори

Одна из популярнейших легенд гласит, что изначально центральной фонтанной композицией «Большого Каскада» должна была стать скульптура «Геракл, побеждающий Лернейскую гидру». Однако случилась череда совпадений. Во-первых, запуск фонтана планировалось приурочить к победе над шведами под Полтавой, а на шведском гербе был изображен лев. Во-вторых, Полтавская битва пришлась на день памяти Самсона Странноприимца. В итоге было решено, что победа Самсона над львом – прекрасный символ, знаменующий разгромную мощь русских воинств.

Кстати, «Самсон» – один из самых высоких фонтанов Петергофа, высота его струи достигает 21 метра. И это тоже символично: в 1721 году закончилась Северная война, положившая конец статусу Швеции как великой державы.

7. Первым архитектором Петергофа был сам Петр I

Фото - © Мария Кылосова / Фотобанк Лори

Из заморских путешествий самодержец привез представление о том, как должны выглядеть здания, фонтаны и аллеи будущей резиденции. Первый вариант Большого Дворца, построенный по рисункам Петра I, выглядел значительно скромнее нынешнего. За переделку здания в середине XVIII века взялась дочь императора Елизавета Петровна: она поручила итальянскому архитектору Франческо Бартоломео Растрелли проектирование и возведение третьего этажа, а также боковых галерей и лестниц. Впоследствии Большой Дворец еще несколько раз достраивался, а после Великой Отечественной войны его пришлось практически воссоздавать заново из руин.

Петр I приложил руку и к другим сооружениям Петергофа. Например он нарисовал для архитекторов эскиз дворца Монплезир (в переводе с французского – «мое удовольствие»). Сейчас в Монплезире можно увидеть подлинные вещи, которыми в повседневной жизни пользовался Петр I: полотенце, кувшин, тазик для умывания и даже ночной колпак императора.

Интересно, что Верхний сад, через который гости могли пройти к Большому Дворцу, по задумке Петра I не должен был быть помпезным. При жизни императора в здешнем пруду разводили рыбу, а на соседствующих с дворцом делянках выращивали овощи и лекарственные травы.

8. Петергоф – не только дворцовый комплекс, но и город

В письменных источниках Петергоф впервые упомянут в 1705 году, заметки Петра I именуют его «путевым двором» и пристанью для переправы на остров Котлин. В стародавние времена на этом месте располагались три финские деревни, но после начала возведения дворцового комплекса местность ожила. Сначала домики, хижины и землянки для строителей дворца возводились хаотично, но со временем окрестности преобразились: появились улицы, были построены церковь, гимназия, пожарное депо и Егерская слобода. Статус города Петергоф получил в 1762 году, во время правления Екатерины II.

В 1944 году Петергоф был переименован в Петродворец – созвучие названия города с немецким словом было неуместно во время войны с фашистскими захватчиками. Обратно свое имя город получил в 1997 году.

Сегодня Петергоф – одна из самых знаменитых архитектурно-исторических достопримечательностей России. Великолепный дворцовый комплекс посещают почти 5 миллионов туристов в год.