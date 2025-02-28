Великий пост в 2025 году: что можно и нельзя есть в этот период верующим

В материале РИАМО рассматриваем продукты, которые можно употреблять в пост, а от каких придется отказаться.

Когда начнется Великий пост в 2025 году

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В этом году Великий пост у православных христиан начинается 3 марта, а закончится он 19 апреля. Даты Великого поста меняются каждый год – они зависят от того, на какое число придется Пасха.

Как подготовиться к Великому посту

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Чтобы выдержать столь длинный пост (Великий пост длится ровно 40 дней), нужно прежде всего психологически настроиться. Сходите в храм и поговорите с батюшкой о целесообразности поста в вашем случае. Он расскажет, как сделать так, чтобы ваше воздержание не было отягощением. Священник также может вас благословить на нестрогий пост.

Также очень важно сходить к своему лечащему врачу. Пост не должен навредить вашему здоровью. Если Вам нельзя поститься по медицинским показаниям, следуйте советам врача: он может составить вам нужную вам диету.

Попросите поддержки у друзей и близких. Может быть, они не присоединятся к посту, но смогут помочь преодолеть трудности, если вы с ними столкнетесь во время поста.

Помните, что нарушение питания – не большой грех. Гораздо хуже, если вас посещают плохие мысли или вы совершаете недобрые поступки. Кроме того, следует учитывать, что все ограничения Великого поста касаются преимущественно тех, кто посвятил свою жизнь церкви. Если вы не принимали монашеский постриг, то можно не так строго придерживаться запретов. Совсем освобождаются от поста или делают это по щадящим правилам дети в возрасте до 14 лет, пожилые, беременные и кормящие, а также люди с различными заболеваниями, которым отказ от тех или иных продуктов может нанести вред. Разрешается нарушать правила поста тем верующим, чья работа связана с тяжелыми физическими нагрузками.

Что можно есть во время Великого поста

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В Великий пост допустимо есть:

овощи;

зелень;

ягоды;

сухофрукты;

фрукты;

семена и орехи;

бобовые;

крупы;

грибы;

мед;

соленья и маринады;

кисели и компоты;

любые хлебобулочные изделия, при приготовлении которых не использовали яйца и молочные продукты.

Примерное меню на время Великого поста

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Меню на неделю может выглядеть так (если придерживаться поста не слишком строго):

Понедельник : гречневая каша на воде на завтрак; капустный суп и картофельные котлеты на обед; полдник – фрукты; на ужин можно выпить чай без сахара.

Вторник : утром овсяная каша с ягодами; на обед – суп из вермишели и салат овощей; полдник – фрукты; на ужин перловая каша с грибами.

Среда : завтрак – рисовая каша с сухофруктами; обед – жареные грибы и салат из капусты; полдник – хлеб с кабачковой икрой; ужин – фрукты и чай без сахара.

Четверг : завтрак – кукурузная каша с фруктами; обед – суп (например, солянка) и салат; полдник – орехи; ужин – пюре с соленьями.

Пятница : завтрак – ячневая каша с горстью ягод; обед – гороховый суп и фруктовый салат; полдник – орехи; ужин – гречневая каша с грибной заправкой.

Суббота : завтрак – салат (например, винегрет), обед – рисовая каша с курагой; полдник – салат; ужин – макароны.

Воскресенье: завтрак – овсяные хлопья на воде с фруктами; обед – постный борщ и жареный картофель; полдник – хлеб с медом; ужин – отварной рис с луком и морковью.

Помните, что рыбу и морепродукты разрешается есть лишь два раза за весь пост — на Благовещение (7 апреля) и в Вербное воскресенье (13 апреля). А в Лазареву субботу (12 апреля) можно подать к столу рыбную икру.

Неразбавленное сухое вино (как вариант — кагор) можно выпить по субботам и воскресеньям и на Благовещенье. Однако нужно понимать, что порция должна составлять не более 200 мл.

Чего нельзя есть в Великий пост

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Во время поста запрещены продукты животного происхождения:

мясо (в том числе мясные изделия: сосиски, колбаса, паштет и тд);

рыба и морепродукты;

яйца;

сладости (можно: халву (без шоколадной глазури), козинаки, мармелад (без желатина), сухофрукты, горький шоколад);

сливочное масло;

молочные продукты.

Самыми строгими считаются первые четыре дня и Страстная седмица – последняя неделя поста.

В первый день поста, Чистый понедельник, нельзя есть вообще ничего. Это же правило касается и Великой пятницы – последней пятницы перед Пасхой.

В остальное время питание проходит по определенному графику: понедельник, среда, пятница – сухоядение. Разрешено пить воду и компоты и есть хлеб, фрукты, овощи.

Во вторник и четверг можно есть горячую пищу без масла и только вечером, а в субботу и воскресенье разрешены определенные послабления – например, горячая пища с маслом.